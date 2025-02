【大丸下関店】TCA (Thai Contemporary Art) タイ現代アート展

株式会社 大丸松坂屋百貨店

昨秋、大丸下関店にオープンした美術画廊では、月替わりの企画展を開催いたしております。

2025年3月は、TCA(Thai Contemporary Art) タイ現代アート展をお届けいたします。約50点の作品を展示販売いたします。

Tum Ulit トゥム・ウリット

画家としての活動、そしてコミックを通して物語も描くアーティスト。明るいパステル調の作風に込められた感情豊かな可愛い作品を制作。

トゥム・ウリット「泣かせてごめんね」

Sorry for making you cry

泣かせてごめんね

50.0cm x 42.0cm, Fine Art print on paper

2024,Signed, Ed.100, certificate by artist

あなたは僕をナイフで切りました。

それはあなたがやるべき事だけど。

けれど僕は何度も何度もあなたを泣かせな

ければなりません。

あなたも僕も、僕たちを変えることはでき

ません。では、僕たちはこのような関係を

いつまで続けるのでしょうか?

トゥム・ウリット「何が起こるかわかっている時は苦しいものだ」

It’s painful when I know what’s coming

何が起こるかわかっている時は苦しいものだ

50.0cm x 42.0cm, Fine Art print on paper

2024,Signed, Ed.50, certificate by artist

Supachai Charoenjit スパチャイチャロエンニット

30.Apr.1968, Bangkok 過去と現在のバンコクの日常を抒情的に描くアーティスト

スパチャイチャロエンニット「カオマンガイ」

ข้าวมันไก่ผสม

khao man gai / カオマンガイ

19.5cm x 24.5cm (30.0cm x 35.0cm)

Watercolor on paper, 2024

カオ(米)・マン(油)・ガイ(鶏)

カオマンガイとは、タイ米(ジャスミンライ

ス)を鶏の油で炒め、鶏のスープで炊き込んだ

ご飯の上に、蒸し鶏のぶつ切りをのせた料理。

甘辛いタレをつけて食べる。

スパチャイチャロエンニット「カノムトーキョー」

ขนมโตเกียว khanom tokiau / カノムトーキョー

19.5cm x 24.5cm (30.0cm x 35.0cm)

Watercolor on paper, 2024

カノム(お菓子)・トーキョー(東京)という名前のタイスイーツ。薄いホットケーキでカスタードなどを巻いたお菓子。ソーセージなどの塩気のある具材を巻いたものもGOOD。40年前タイ大丸百貨店で売られてたどら焼きが起源と言われている。

Aun Weerawat アンウェーラワット

28.Jul.1993, Chiang Rai 大胆な筆使いで“タイ”を描くアーティスト

アンウェーラワット「Untitled 12」

Untitled 12

60.0cm x 40.0cm, Acrylic on canvas

2024

アンウェーラワット「Untitled 10」

Untitled 10

30.0cm x 60.0cm

Acrylic on canvas,2024

大丸下関店 3階美術画廊

開催概要

タイトル:TCA (Thai Contemporary Art) タイ現代アート展

会期:2025年3月1日(土)→31日(月)

場所:大丸下関店 3階美術画廊[入場無料]

