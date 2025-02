バンダイ公式の「ガシャポン」専門店が登場 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』未来屋書店加西北条店　2025年3月7日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』未来屋書店加西北条店を、2025年3月7日(金)、総合型書店「未来屋書店加西北条店」(兵庫県加西市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』未来屋書店加西北条店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』未来屋書店加西北条店は、210面を一堂に展開するバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として、兵庫県加西市に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。また書店ならではのガシャポン体験をお届けするべく、随時お客さまへキャンペーン情報の発信等を行ってまいります。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップ未来屋書店加西北条店

[所在地] 兵庫県加西市北条町北条308-1 イオンモール加西北条 2F

[営業時間] 10:00~21:00

[施設面積] 34.7平方メートル (約10.5坪)

[設置面数] 210面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/m_kasai/

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

カードキャプターさくら

カプセルリップケース2

クリアパーツにメッキを施した豪華で実用的なリップケース第2弾!天面のふたを開けると鏡もついているので、お化粧直しにもぴったり!

価格:500円/1回(全6種)

(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

クッピーラムネ×おえかきさん

かぷせるへあくりっぷ

クッピーラムネとおえかきさんのコラボデザインがかわいいヘアクリップになって登場!

価格:300円/1回(全10種)

(C)OKUTANI CORPORATION

(C)カクダイ. All rights reserved.

ケアベア(TM) つまんでつなげてますこっと

ケアベアのつまんでつなげてますこっとが登場!カラフルでかわいいよ(ハート)

価格:300円/1回(全10種)

Care Bears(TM) and related trademarks:

TM & (C) 2025 Those Characters From Cleveland,LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

パワーパフ ガールズ

フィギュアコレクション

ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘と、最大の敵モジョ・ジョジョが超キュートなフィギュアになって登場!!

価格:400円/1回(全4種)

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. (s25)

【フラットガシャポン】五等分の花嫁*

アクリルコースターディスプレイ

五等分の花嫁からアクリルコースターが新登場!パッケージ台紙を立ててコースターディスプレイとしても使用可能!

価格:500円/1回(全5種)

(C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁*」製作委員会

キャンメイク(CANMAKE TOKYO)

ミニチュアコレクション2

「キャンメイク」のギミック付きミニチュアコレクション、カプセルトイ第2弾!本物のコスメと並べて楽しんでみてください★

価格:300円/1回(全8種)

ファンケル ミニチュアチャーム

「カロリミット」や「マイルドクレンジングオイル」で大人気のファンケルからミニチュアチャームが登場!

価格:300円/1回(全6種)

(C)FANCL CORPORATION

初音ミク 雪ミクあそーと

~SNOW MIKU 2025~

全高55mmのフィギュア2種のほか、さまざまな商品がコレクションできる人気シリーズ商品『初音ミクあそーと』にSNOW MIKU 2025版が登場!クリアパーツやパール塗装を生かしたフィギュアやラメ入りベース色のラバーマスコット、キラキラ缶バッジのラインアップで今年のテーマ『キラキラスノーマテリアル』を再現しました。

※SNOW MIKU 2025開催に合わせて北海道地区にて先行販売

価格:400円/1回(全12種)

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

ホロライブ めじるしアクセサリー03

VTuber事務所「ホロライブプロダクション」より、めじるしアクセサリーの第3弾が登場!

価格:400円/1回(全9種)

(C) 2016 COVER Corp.

2:一部の商品はオンライン店で購入可能!商品は店舗でも受け取ることができる!

一部の商品は、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能!オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』未来屋書店加西北条店

オープン記念キャンペーン開催!

2月27日(木)~3月8日(土)開催!「X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン」

▼ X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で3名さまに、「ガシャポンマシントライ」をプレゼント!

【応募方法】

1.以下の対象3アカウントすべてをフォロー

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ未来屋書店加西北条店( @GBO_m_kasai )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2.キャンペーンポストをリポスト

【応募期間】

2月27日(木)キャンペーンポスト投稿後から3月8日(土)23:59まで

※こちらのデザインは予告なく変更する場合があります。

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント!

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/

< 国内で展開中のバンダイナムコアミューズメントのカプセルトイ専門店 >

■『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』:以下「GBO」

■『ガシャポンのデパート』『本屋さんのガシャポンのデパート』:以下「GD」

