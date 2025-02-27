世界遺産観光や夜行列車を満喫 旅作家小林希さんと行く トルコ・ブルガリアの旅
株式会社産業経済新聞社
世界遺産「アヤソフィア」※イメージ
バラ祭り ※イメージ
産経新聞社は、６月５日（木）出発のツアー「旅作家小林希さんと行く ブルガリア・バラ祭りとイスタンブール ７日間」（セブンカルチャーネットワーク主催）を企画しました。現在予約を受け付けています。
【申し込みページ】https://www.7cn.co.jp/7tabi/tour/12b52a229ff179f589ddec44ec28667a2d8d1e55.html
世界遺産「アヤソフィア」※イメージ
バラ祭り ※イメージ
成田空港からトルコ共和国の最大都市イスタンブールへ向かい、世界遺産「アヤソフィア」「ブルーモスク」「トプカプ宮殿」や世界最大級の市場「グランドバザール」などを訪ねます。
その後、国際夜行列車に乗ってブルガリア共和国へ移動。カザンラクで世界的に有名な「バラ祭り」を見学し、首都ソフィアでは世界遺産「ボヤナ教会」「アレクサンドル・ネフスキー大聖堂」「聖ソフィア教会」を巡ります。
【日程】６月５日（木）～11日（水）の７日間。成田空港発着。
【旅行代金】59万8000円（２人１室利用時。空港諸税・燃油別）
【詳細・申し込み】申し込みページ（下記URL）をご覧ください。
https://www.7cn.co.jp/7tabi/tour/12b52a229ff179f589ddec44ec28667a2d8d1e55.html
【問い合わせ先】セブンカルチャーネットワーク
電話：03-6238-3085（平日午前10時～午後５時）