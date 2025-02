株式会社ステディスタディ(C) IDA Studio Inc.

この度、世界的に注目を集めるアーティスト 井田幸昌氏は、敬愛するディズニーのアイコンキャラクターたちのエクスクルーシブな作品を描きました。⼆度と出会うことのない「今」という瞬間、そして生きて出会う事象を、自身のフィルターを通し残していく「一期一会」という、井田氏のコンセプトを通して生まれる、ディズニーとの新たな出会いをこのプロジェクトを通して表現しています。4月3日(木)よりスタートするポップアップショップの会場内にて展示、そして限定オリジナルグッズを同会場内、及びZOZOTOWN上のラグジュアリー&デザイナーズゾーン「ZOZOVILLA(ゾゾヴィラ)」にて限定販売いたします。

2021年のZOZOVILLAグランドオープンの際には、井田氏がZOZOVILLAのために新作「Monkey Puzzle」を制作し、同サイトのキービジュアルにも採用、同時にアート作品の販売も行いました。その後も、ZOZOと井田氏の交流は続き、ZOZOVILLA限定のポスター作品の販売や、2024年4月には、地域の子どもたちにアートを教えるワークショップを開催するなど地域活動を共に実施しました。2024年、ZOZOはディズニーとライセンス契約を締結し、契約後の初となるアーティストを交えたコラボレーションとして、兼ねてより交流を深めてきた井田氏にオファーをし本プロジェクトが実現しました。

このスペシャルなプロジェクトは、2025 年 4月3日(木)~20日(日)の期間で代官山ヒルサイドテラス / ヒルサイドフォーラムにて開催されるポップアップショップにて、井田氏の作品を展示、そして限定オリジナルグッズを販売いたします。期間中には井田氏がレクチャーする子ども向けワークショップ(一般応募制)を開催し、アーティストの想いを子どもたちに知っていただけるイベントも予定しています。より身近にアーティストの世界観をご体感いただける機会となりますので、ぜひ会場にて作品をご鑑賞ください。

【DISNEY|YUKIMASA IDA ''ONLY TIME WILL TELL‘’ POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA 概要】

会期:2025 年 4月3日(木)~20日(日)開場時間 *11:00-19:00(最終日のみ17:00迄)

会場:代官山ヒルサイドテラス / ヒルサイドフォーラム(東京都渋谷区猿楽町29-18(https://www.google.com/maps/place/%E3%83%92%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9/@35.6486521,139.7004326,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b45f5310f25:0x473ae841375d2003!8m2!3d35.6486521!4d139.7004326!16s%2Fm%2F0nbfg53!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D))

限定オリジナルグッズ:ファインアート、シルクスクリーンポスター、Tシャツ、ほか、アパレル、雑貨を販売予定

販売情報:ZOZOVILLAにて4/3(木)より、ポップアップショップ会場内にて4/3(木)より販売開始

販売先URL:https://www.instagram.com/zozovilla_official/

*詳細は、ZOZOVILLA OFFICIAL INSTAGRAMよりお知らせいたします。

Phot by / BAKS

「時間だけが全て知っている、教えてくれる」という思いと共に、時を経て、ディズニーが教えてくれた表現者としての情熱と、その歴史に敬意を込めて。本企画のタイトルは「Only Time Will Tell」としました。

100年後、私はこの世界にいません。しかし作品は、私よりずっと先まで生きて、多くの人に出会い、心動かす存在であってほしい。

これを叶えるクオリティの仕事を、私はしなければならない。それが芸術家の使命だと考え、私は作品を制作しています。私が理想とする「時を超えて受け継がれていく表現」を、ディズニーは達成しています。ウォルト・ディズニー・カンパニーが誕生して100年。ディズニーが生み出したキャラクターや物語は、国・世代を超えて人々に受け継がれ、愛されてきました。本企画では、ディズニーの功績、歴史を実感しながら自らの表現をするという意味で、一表現者として考えさせられる数年間を過ごしました。今回、私が描いたのは、ディズニーが生み出したキャラクターたちです。「描く」ということは、モチーフとなるキャラクターを十分に解釈し、私の身体を通して表現することになります。

制作は過酷を極めました。しかしながら、ウォルト・ディズニーがそうであったように、皆様に笑顔を届けたい。その思いが私を画面に向かわせました。そして、キャラクター特有の形、色、あらゆる要素やバランスに込められたディズニーの表現者としての情熱を存分に感じ取り筆をとる私がいました。一人の人が持っていた創造物への情熱が、こうして一世紀もの間、愛され続け、人々を幸せにしてきたという事実は変わりません。一表現者として、心から尊敬しています。誰かが新たなものをつくる。それが長い年月を経ても残っていく。そして人々に伝わり、豊かな文化をつくっていく。そんな仕事を私も今回できたのかなと思っています。

この先も、私たちはつくり続けていかなければなりません。それは今日の世界のため、そして私たちがつくりだしたものが時を渡り、未来に生きる誰かに勇気、幸福や癒しを届けてくれるように。いつか私のその願いが叶うことを時間が教えてくれるように。

井田幸昌

【展示作品】*一部抜粋

(C) IDA Studio Inc.

Only Time Will Tell

194×162cm, Oil on canvas

(C) IDA Studio Inc.

Only Time Will Tell -Goofy Goof-

162×162cm, Oil on canvas

(C) IDA Studio Inc.

Only Time Will Tell -Minnie Mouse-

162×162cm, Oil on canvas

(C) IDA Studio Inc.

Only Time Will Tell -Donald Duck-

162×162cm, Oil on canvas

Phot by / BAKS

井田幸昌 (いだ・ゆきまさ)

画家・現代美術家。1990年鳥取県生まれ。2019年東京藝術大学大学院油画修了。2016年現代芸術振興財団主催の「CAF賞」にて審査員特別賞受賞。2017年レオナルド・ディカプリオ財団主催のチャリティオークションに史上最年少参加するなど、在学中より活動を開始。2018年Forbes JAPAN主催「30 UNDER 30 JAPAN」に選出。 2021年Diorとのコラボレーションなど多角的に活動し、2022年には鳥取県文化奨励賞を受賞。日本の民間人として初めてISSに滞在する宇宙旅行を行った前澤友作氏によって、作品「画家のアトリエ」がISSに設置されたことでも話題を集めた。制作は絵画のみにとどまらず、彫刻や版画にも取り組み、国内外で発表を続けている。

主な個展に『Day Zer0』(Villepin Gallery、香港、2024-2025)、『Panta Rhei - For as long as the world turns -』(米子市美術館、鳥取・京都市京セラ美術館、京都、2023)、『Now is Gone』(Mariane Ibrahim Gallery、パリ、2022)、『YUKIMASA IDA visits PABLO PICASSO』(Picasso Birthplace Museum、マラガ、2022)、『Here and Now』(Mariane Ibrahim Gallery、シカゴ、2021)、『King of limbs』(カイカイキキギャラリー、東京、2020)、『Rhapsody』(Mayfair Salon、ロンドン、2019)、『Portraits』(銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM、東京、2019)など。作品集・著書に『YUKIMASA IDA: Crystallization』(美術出版社)『Panta Rhei - For as long as the world turns -』(小学館)『100年後への置き手紙』(小学館)がある。

Official Website : https://idastudio.co.jp

Official Instagram : yukimasaida(https://www.instagram.com/yukimasaida/) ida__studio(https://www.instagram.com/ida__studio/)

*本企画は、ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)との契約により、株式会社ZOZOが企画、販売するものです。