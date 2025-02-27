【福岡県大牟田市】大牟田の産業の魅力を体感しよう！2025年3月15日（土）『おおむた産業フェスタ』開催

筑後地区観光協議会

昨年3月に開催し、１万人を超える来場者で盛り上がった「おおむた産業フェスタ」。

今年は、参加企業数を増加、さらに会場エリアも広げてパワーアップし、2025年3月15日（土）にイオンモール大牟田にて開催します。

「おおむた産業フェスタ」は、大牟田市の産業や企業の魅力を広くお知らせし、将来を担う高校生などの若者たちの地元就職への意識を醸成するイベントです。

当日は、90を超える企業・団体・学校等が出展し、様々な展示や仕事体験、さらにバスやパトカー、ショベルカーなどのはたらく車の試乗体験などを通じ、大牟田の産業の魅力を体感できます。

ステージでは、出展企業のPRや地元高校生のパフォーマンス、さらに福岡の朝の人気情報番組「KBＣアサデス。」とコラボしたイベントを開催。

地元飲食店やキッチンカーが多数登場するうまかもんPRもあり、１日中楽しめます。

そのほか、『おおむた産業フェスタ」のイベント情報、出展企業等の紹介等のため、Instagramアカウントを開設。（＠omuta_sangyo_festa(https://www.instagram.com/omuta_sangyo_festa/)）フォローして最新情報をチェック！

日時/令和7年3月15日（土） 10：00～16：00

※小雨決行。荒天の場合は、翌16日（日）に延期。

場所/イオンモール大牟田 北側駐車場

司会/まこパーティー（大牟田市出身 タレント）

ノボせもんなべ（お笑い芸人）

〈開催内容〉

（1）企業の魅力PR （企業紹介ブース、公共機関・団体紹介ブース、学校ブース）

（2）うまかもんPR （飲食・物産ブース、キッチンカー）

（3）出張！アサデス。KBC （福岡の朝の人気情報番組「アサデス。KBC」が、スタジオを飛び出して登場！テレビで見た出演者や、かわいいユーチューニャーなどが登場）

（4）ステージPR （出展企業、高校生などが出演、KBC出演者も登場）

（5）スタンプラリー＆抽選会

企業の魅力PRブースをまわってシールを集めよう！抽選で、豪華景品が当たるかも！

詳細は下記ホームページまたはInstagramをご覧ください。

大牟田市HP｜https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00319730/index.html

Instagram｜https://www.instagram.com/omuta_sangyo_festa/

大牟田市公式観光サイトおおむたOne plate｜https://one-plate.city.omuta.lg.jp/spots/detail/3ef5a813-9343-4742-a20e-562260b0d8a7

https://prtimes.jp/a/?f=d41975-437-33f3bd14e5bd1d48af83ca0c12277085.pdf

【問い合わせ先】

おおむた産業フェスタ実行委員会

事務局 大牟田市企画総務部 広報課

TEL：0944-41-2505

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707