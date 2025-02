festaria（フェスタリア）より「2025 春の数量限定ジュエリー」3月5日(水）発売スタート

フェスタリアホールディングス株式会社

フェスタリアホールディングス株式会社(本社:東京都品川区西五反田、代表取締役社長 貞松隆弥)は、3月5日(水)より基幹ブランド festaria bijou SOPHIA(フェスタリア ビジュソフィア)をはじめ、系列ブランドの各店舗および公式オンラインショップにて、春の数量限定ジュエリーの販売を開始します。

<ネックレス左から>\69,300 :K18YG/Pt/K18PG “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド <リング左上/右>\110,000:Pt/K18YG “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド <リング左下>\79,200:Pt/K18YG/ダイヤモンド ※全て数量限定品

https://www.festaria.jp/

多様化する世界の中で 変わることのない「愛」や「絆」を表現

春の限定ジュエリーは立体的な花びらのフォルムと有機的なハートのフォルムをミックスした、大人も魅了するシンプルで愛らしいデザイン。センターストーンには、大小ふたつの星が映し出される “Wish upon a star(R)” ダイヤモンドが瑞々しいきらめきを放ちます。輝かしい未来に「わたし」だけの花を開花させる。そんな想いを込めお届けします。

この春、心躍るお気に入りのジュエリーが見つかりますように。

幸運を引き寄せる「ハート」と「フラワー」のハッピーモチーフ

柔らかな曲線を意識した程よいカジュアル感が魅力のネックレス。

表面は柔らかな花びらに包まれた、シンプルなダイヤモンドネックレスとして、背面はぷっくりと立体感のあるハートネックレスとして、シーンにあわせリバーシブルでご使用いただけます。

日常をクラスアップしてくれる上質素材

お気に入りのダイヤモンドジュエリーとして末永くご愛用いただけるよう、K18(イエローゴールド・ピンクゴールド)、Pt950(チェーンPt850)素材を使用し展開しています

K18YG “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド ネックレス 69,300円Pt “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド ネックレス 69,300円K18PG “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド ネックレス 69,300円

K18YG “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド ネックレス 129,800円Pt “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド ネックレス 129,800円K18YG “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド リング 110,000円Pt “Wish upon a star(R)” ダイヤモンド リング 110,000円Pt/K18YG ダイヤモンド リング 79,200円

春色カラーBOXをプレゼント

数量限定ジュエリーをご購入の方に、春色カラー(ピンク、グリーン、パープル)BOXをプレゼント。ぜひお近くの店舗でお手に取ってお試しください。(なくなり次第終了)

ピンク・グリーン・パープルの春色BOX

世界で唯一のオリジナルカット

大小ふたつの星が映し出される“Wish upon a star(R)” ダイヤモンドは、フェスタリアのオリジナルプレミアムカット。

繊細で高度な技術を要するこのカッティングは、熟練マイスターの手作業でしか生み出すことのできないもの。1点1点に向き合い、こだわりをもって仕立てられる “Wish upon a star(R)” ダイヤモンドは、世界に同じものはふたつとしてありません。想いを託すのにふさわしい、特別なダイヤモンドです。

意匠 第1432632号・商標 第5533583号

◆発売日:2025年3月5日(水)

◆展開アイテム:ネックレス(5型)・リング(3型)

◆価格:ネックレス 69,300円 (3型) 129,800円(2型)

リング 110,000円(2型) 79,200円(1型)

◆展開店舗

・festaria bijou SOPHIA(フェスタリア ビジュソフィア)

・festaria SANCTUARY(フェスタリア サンクチュアリ)

・festaria VOYAGE(フェスタリア ボヤージュ)

・bijou SOPHIA(ビジュソフィア)

全店 https://www.festaria.jp/shoplist/

・festaria(フェスタリア)公式オンラインショップ

https://onlineshop.festaria.jp/

※ 店舗により取り扱いアイテムがことなります。

ご了承ください。

フェスタリアホールディングス株式会社

festaria(フェスタリア)について

1920年創業、国内外の百貨店をメインに83店舗(国内75店舗、海外8店舗:2025年2月現在)を展開する日本発のジュエリーブランド。festaria(フェスタリア)とは、イタリア語で「特別な」を意味するfestaと、「空間・雰囲気」を指すariaをあわせた造語です。大切な「想い」をジュエリーというかたちに込めて、愛と夢をお届けしております。

・HP:https://www.festaria.jp/