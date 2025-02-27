フロッグウェル、freee・Salesforce連携ソリューションの提供を開始

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大田宏之、以下「当社」）は、freee株式会社が提供するfreee for Salesforceの導入支援および活用コンサルティングサービスの提供を開始いたしました。本サービスは、企業の会計業務と営業活動の効率化を支援し、システム導入から運用定着までをトータルでサポートいたします。

■背景と課題

近年、業務のデジタル化が進む中、多くの企業がSalesforceと会計システムの連携により業務効率化に取り組んでいます。freeeを利用している企業では、freee for Salesfroceというパッケージを利用しSalesfroceとfreeeの連携が可能です。しかし、適切な設定においては、会計システムと営業管理の両面における深い知見が必要となります。特に連携タイミングを売上計上基準、請求基準とするかの、勘定科目の整理やタグの設定など、導入時の適切な設計が重要となっています。

■サービスの特長

■導入支援の特徴

- 業務分析・設計：現状の業務フローを詳細に分析し、最適な連携タイミングを設計- 勘定科目コンサルティング：会計要件を整理し、効率的な仕訳連携を実現- 運用設計支援：部門間の役割分担や運用ルールの策定を支援- 段階的導入支援：優先度に応じたフェーズ分けと、確実な導入を実現- 定着化支援：運用開始後のフォローアップとベストプラクティスの提供

1. 会計・営業の専門知識を活用

- 財務会計・会計システムの専門知識に基づく勘定科目設計

- 営業プロセスに応じた最適な連携フローの構築

- インボイス制度に対応した請求書発行フローの整備

2. 段階的な導入アプローチ

- フェーズ1：基本機能の導入（取引先連携、基本的な請求書発行）

- フェーズ2：業務プロセスの最適化（一括処理、承認フロー）

- フェーズ3：応用機能の展開（分析機能、カスタマイズ開発）



3. 継続的な運用支援

- 定期的な運用状況のレビュー

- 業務効率化施策の提案

- システム活用度の向上支援

■導入効果

- 正確な会計処理の実現と業務効率の向上- 部門間のスムーズな情報連携- 請求書作成から入金確認までの一元管理- 経営データのリアルタイムな可視化- コンプライアンス対応の強化

当社は、freee for Salesforceの導入支援を通じて、お客様の業務改善とDX推進を支援いたします。初期導入時の業務設計から運用定着まで、フェーズに応じた最適なサポートを提供することで、確実な効果創出を実現いたします。

freeeとSalesforceの連携による業務効率化をご検討の方は、以下のお問合わせ先よりお気軽にお問い合わせください。

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https://frogwell.co.jp/contact/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

・会社名：フロッグウェル株式会社

・代表者：大田 宏之

・設立：2010年5月

・所在地：〒105-0004 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル7F

◆事業内容

・メーカー・販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発・導入支援

・データ分析及びコンサルティング

◆所属団体

・一般社団法人データサイエンティスト協会

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム