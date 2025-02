『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』Azariさんによる書き下ろし楽曲提供など さまざまな新情報を公開！

株式会社セガ

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Azariさんの参加など、新情報を多数発表いたしました。

■Azariさんが、書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!

『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Azariさんが参加することが決定いたしました。

Azariさんには「25時、ナイトコードで。」の書き下ろし楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに!

■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、以下7曲の追加が決定いたしました。「Fire◎Flower (Rerec) 」(作詞・作曲:halyosy)は、「プロセカあんスタコラボコネクトライブ開催記念」のスペシャルユニット歌唱楽曲、「プラネットヒーロー」(作詞:いるかアイス、作曲:打打だいず)は、「一緒に作ろう!第25回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品となります。

・「三日月ステップ」(作詞・作曲:r-906)

・「オーバーライド」(作詞・作曲:吉田夜世)

・「ライアーダンサー」(作詞・作曲:マサラダ)

・「透明エレジー」(作詞・作曲:n-buna)

・「ドレミファロンド」(作詞・作曲:40mP)

・「Fire◎Flower (Rerec) 」(作詞・作曲:halyosy)

・「プラネットヒーロー」(作詞:いるかアイス、作曲:打打だいず)

■「第26回楽曲コンテストプロセカNEXT」採用作品発表!

「一緒に作ろう!第26回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品が、「星宙メランコリア」(作詞・作曲:yuichi NAGAO)、「フィッシュアンドTips」(作詞・作曲:ど~ぱみん)に決定いたしました。採用作品は今後リズムゲーム楽曲として追加予定です。

■難易度「APPEND」譜面追加楽曲決定!

「ONESELF」(作詞・作曲:Twinfield)、「ECHO」(作詞・作曲:Crusher P)に、難易度「APPEND」の譜面が追加されることが決定いたしました。今後の続報をお楽しみに!

■「ミクの日記念ログインキャンペーン」開催!

実施期間:2025年3月9日(日)0:00~23:59

「ミクの日」を記念して、3月9日(日)より、「ミクの日記念ログインキャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン期間中にログインした方には、フルセット「プリズマティックスタイルなりきり衣装」と「想いの純結晶」×1個、「ネギ」×39個をプレゼントいたします。

※「ネギ」は「ライブボーナスドリンク(小)」と同様に、使用するとライブボーナスを1回復することができます。

■「ミクの日記念プレミアムプレゼントガチャ」開催!

実施期間:2025年3月9日(日)0:00~3月15日(土)23:59

3月9日(日)より、限定衣装つきの「プレミアムプレゼントガチャ」を開催いたします。限定衣装は、藤ちょこさん(@fuzichoco(https://x.com/fuzichoco))によるデザインとなります。

■「ミクの日生放送」配信決定!

2025年3月9日(日)20時より、「ミクの日生放送」の配信が決定いたしました。出演者は、藤田咲さん、鷲見友美ジェナさん、土岐隼一さんの3名でお届けいたします。一緒に「ミクの日」を盛り上げましょう!

■「ホワイトデーログインキャンペーン」開催!

日時:2025年3月14日(金)00:00~3月15日(土)23:59

キャンペーン期間中ログインした方全員に、「ホワイトデーマシュマロ」と「[スタンプ]Happy White Day」、「想いのカケラ」×100個をプレゼントいたします。

※「ホワイトデーマシュマロ」は「ライブボーナスドリンク(大)」と同様に、使用するとライブボーナスを10回復することができます。

■「ホワイトデー2025ライブ」開催!

日時:2025年3月14日(金)00:00~3月15日(土)23:00

バーチャルライブにて「ホワイトデー2025ライブ」を開催いたします。

バーチャルライブに参加すると、限定称号「ホワイトデー2025」が手に入ります。

■「マイセカイ」続報公開!

3月より、「マイセカイミッションパス」に限定キャラクター家具「[カラフェススタイル]ぬいぐるみの設計図」が登場いたします。「マイセカイ」では、新たに「スポーツシリーズ」や「グランドライト」などの家具が追加されるほか、今後「キャラクターミッション」の追加や「家具」、「道」、「柵」の設置数の上限解放などのアップデートを予定しております。

■「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ2025 in ニコニコ超会議」開催決定!

4月26日(土)、27日(日)に、幕張メッセで実施される「ニコニコ超会議2025」内にて、クリエイターとファンをつなぐ祭典「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ2025」を開催することが決定しました。本イベントのキービジュアルは、たまさん(@tamak0(https://x.com/tamak0))に担当いただきました。

描き下ろしのイラストや、MVのカット解説などを展示するほか、『プロジェクトセカイ』にご協力いただいているボカロPおよびイラストレーターの皆さんによる即売会「プロセカクリエイターズマーケット」も開催予定です。さらに、描き下ろしイラストを使用したグッズの公式物販も予定しております。

本イベントは「ニコニコ超会議2025」内での開催のため、「ニコニコ超会議2025」の入場チケットが必要になります。詳しくは「ニコニコ超会議2025」公式サイト( https://chokaigi.jp/ )よりご確認ください。

■「セカイシンフォニー2025」続報発表!

「セカイシンフォニー2025」のキービジュアルイラストを、 iXima(@iximaxima(https://x.com/iximaxima))さんに担当いただきました。

また、チケットの各プレイガイド先行を、3月4日(火)23:59まで受付中です。

詳細は「セカイシンフォニー」公式サイト( https://sp.wmg.jp/sekaisymphony/ )および、公式X(Twitter)(@sekaisymphony(https://x.com/sekaisymphony))をご確認ください。

■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式X(Twitter):https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。