TNLメディアジーン、スマートな広告決定を革新する「Ad2 AIエージェント」を3月にローンチ

TNLメディアジーン(NASDAQ: TNMG)のグループ会社、アディクション(Ad2iction、所在地・台北)のアドテクノロジーブランド・エーディーツー(Ad2)は、2025年3月に、「Ad2 AIエージェント」を正式にローンチします。マーケターがAIを活用して最適なオーディエンスと広告掲載戦略を迅速に特定できるようにします。

※本リリースは抄訳として日本語で掲載しています。詳細情報は下記よりご覧ください。

https://www.tnlmediagene.com/news/investor-relations/408

AIエージェントは、世界的なデジタル革命を推進しています。かつては未来の技術と思われていましたが、すでに業界のオペレーションを大きく変えています。言語アシスタントやAIカスタマーサポートツールとは異なり、AIエージェントは高い自動化能力とリアルタイムフィードバック機能を備えており、独自の判断で意思決定を行うことが可能です。



アディクションが展開するアドテクノロジーブランドであるエーディーツーは、AIエージェントをアドテクノロジーに統合することを正式に発表しました。このマイルストーンは、AI変革の新たなフェーズを象徴するものです。それは単なる概念や専門用語にとどまらず、実際に企業と連携し、ビジネスに統合された実用的なプロダクトとして具現化されています。まるでデジタルインテリジェンスを備えたパートナーがチームに加わるかのような革新です。



広告業界では、エーディーツーがAIエージェントをアドテクノロジーに導入し、AI変革の新たなステージを切り開きました。AIはもはや単なる概念や専門用語ではなく、企業のオペレーションにシームレスに統合された、サービス主導型のソリューションへと進化しました。AIエージェントは、まさにデジタルインテリジェンスを備えたパートナーとして、企業のマーケティング活動を支援します。



エーディーツーは、長年にわたる広告データと実際のオーディエンスインサイトを活用し、AIオーディエンスとAIクリエイティブを統合し、デジタルマーケティングインテリジェンスアシスタントである「Ad2 AIエージェント」を開発することで、AIの変革を加速しています。現在、エーディーツーのプロフェッショナルチームの重要な一部であるAIエージェントは、「人間の専門知識+AIの連携」という新たな運用モデルを推進し、より正確な広告の意思決定を可能にし、クリエイティブの新たな可能性を切り拓きます。

データ主導のインテリジェンス:Ad2 AIエージェントがデジタルマーケティングの新時代を切り開く

デジタルマーケティング業界では、いま「マーケティングエージェント」の導入が急務となっています。マーケターは日々、膨大で複雑なデータソースを分析し、さまざまなマーケティングツールを駆使してしています。彼らは、目的地に到着する前に、正しいカスタマージャーニーをマッピングするために、さまざまな位置情報ツールに頼っています。これに対し、AIエージェントは、自動運転のスマートカーのように、ブランドをゴールへと自律的に導く役割を果たします。 この変革により、マーケティングの意思決定は、人間依存の判断から自動化された意思決定へと変化します。



「Ad2 AIエージェント - インテリジェント・デジタルマーケティングアシスタント」は、 2025年3月にローンチし、AI搭載のインテリジェンスモデルにより、マーケターの意思決定方法を再定義します。キャンペーンの企画、ターゲティング、広告配信まで、すべてをワンクリックで実行できるスマートな広告判断を可能にします。



エーディーツーは、AIデータエンジニアおよびAIクリエイティブエンジニアへの投資を通じて、AIの能力をさらに拡張し続けています。独自のリアルオーディエンスデータとクリエイティブ広告の専門知識を活用し、AI駆動のオーディエンス意思決定モデルを継続的に改良しています。AIオーディエンス(スマートオーディエンス)とAIクリエイティブ(スマートクリエイティブ)を通じて、Ad2 AIエージェントは広告の効率を高め、クリエイティブのパフォーマンスを最大化し、よりスマートでインパクトのあるマーケティングを実現します。

オーディエンスデータでAI駆動のアドテクノロジー変革を牽引

広告業界におけるAIの進化は、大規模なデータ処理とその活用が鍵を握っています。クッキーによるトラッキングが時代遅れになるにつれ、広告主は信頼性が高く、持続的で追跡可能なリアルオーディエンスデータを活用することで、より正確なマーケティング判断を求めています。データがなければ、AIはその可能性を十分に発揮することができません。

エーディーツーは、データ主導の広告テクノロジーの最前線に立ち、厳格なデータプライバシーコンプライアンスのためのIAB(Interactive Advertising Bureau、双方向広告業界団体)のデータクリーンルーム基準を導入しながら、多様なデータセットを継続的に構築してきました。これにより、オーディエンスの意思決定とクリエイティブの最適化におけるAIの適切な利用が確保され、次世代のインテリジェントな広告ソリューションが推進されます。

2024年は、エーディーツーが「リテールメディアネットワーク(RMN)2.0」を立ち上げ、データの分断を解消し、小売データがeコマースプラットフォーム内に閉じ込められているという従来の制約を克服した重要な年となりました。この画期的な進展により、ブランドは小売データを複数のメディアチャネルで活用できるようになり、真のデータ主導な精密マーケティングが可能になりました。

エーディーツーは、消費者行動分析、ウェブサイトのエンゲージメントトラッキング、会員データの統合、広告インタラクションのタグ付けを組み合わせることで、データの分断を解消し、強固なオーディエンスデータ・エコシステムを構築しています。 包括的なペルソナを開発することで、AIオーディエンス(スマートオーディエンス) の基盤を築き、リアルなオーディエンスインサイトを高度なAI駆動型の意思決定モデルへと進化させました。これは、Ad2 AIエージェントの中核となるインテリジェンスであり、「デジタル・インテリジェント・パートナー」を現実のビジネス環境で完全に実現することを可能にします。

AIテクノロジーは、予測AIから生成AI、そしてAIエージェントへと急速に進化しており、高効率かつ自動化が進む新時代が到来しています。 この変革を受け、エーディーツーはAIをアドテクノロジー製品およびサービスに完全統合し、AI駆動の全面的なトランスフォーメーションを推進しています。

2025年:AIによる広告判断の時代が始まる

2025年3月、エーディーツーはAIオーディエンスとAIクリエイティブとともにAIエージェント主導のインテリジェントな広告判断の新時代を切り開きます。

エーディーツーのAI変革の核心にあるのは、AIテクノロジーの導入だけにとどまりません。リアルオーディエンスデータをシームレスに統合し、AI駆動の広告判断システムを構築することこそが、その本質です。AIエージェントは単なるツールではなく、エーディーツーのデジタルマーケティングエコシステムにおける戦略的パートナーとして機能し、ブランドや広告主がより効率的かつインテリジェントにオーディエンスとエンゲージできるよう支援します。これにより、広告コンテンツの質とマーケティング判断の精度の両方を向上させます。

AIエージェントの導入により、エーディーツーは広告業界におけるAIの実用性を証明するだけでなく、それを実際に活用できる形に落とし込んでいます。 これにより、AI駆動の広告インテリジェンスの時代が正式に幕を開けます。



▼アディクション(Ad2iction)について

アディクションは、TNLメディアジーンの子会社であり、データを活用したマーケティングを専門とするテクノロジー企業です。台湾有数の広告ネットワークの1つであるエーディーツーを運営しています。独自のクロスプラットフォームデータベースと革新的なアドテクノロジーを駆使し、柔軟かつ高精度なマーケティング戦略を広告主に提供しています。また、リテールメディアネットワーク(RMN)マーケティングのパイオニアとして、AIテクノロジーを活用し、市場の深いインサイトと革新的な手法を組み合わせた総合的なデジタルマーケティングソリューションを展開。業界の発展を促進し、広告効果の最適化を目指しながら、新たな基準を築き続けています。

▼TNLメディアジーンについて

TNLメディアジーンは、日本の株式会社メディアジーンと台湾のThe News Lens Co.という2つの独立系デジタルメディアグループが2023年5月に経営統合して誕生しました。事業内容は、ニュース、ビジネス、テクノロジー、サイエンス、フード、スポーツ、ライフスタイルなど、幅広いテーマを扱う中国語、日本語、英語のオリジナルメディアおよびライセンス契約メディアブランドの運営、代理店からの需要が高いAIを活用した広告・マーケティングテクノロジープラットフォームの提供、さらにeコマースやクリエイティブソリューションの展開です。政治的中立性、若い世代へのリーチ、そして質の高いサービスを強みとしています。アジア全体で約550名の従業員を抱え、日本、台湾、香港にオフィスを構えています。

https://www.tnlmediagene.com/ja-jp

