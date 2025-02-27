AmazonスマイルSALEが2025年2月28日(金)から開催！
株式会社FUJIKON HOLDINGS（所在地：福井県鯖江市、代表取締役：藤田徳之）は、2/28からAmazonで開催される「Amazonスマイルセール」に参加します。今年は人気商品が最大10％OFFになる期間限定セールを実施！この特別な機会をお見逃しなく！
■セール期間
2025年2月28日（金）09:00 ～ 2025年3月4日（火）23:59
■Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/stores/page/4B16B51C-EAE2-4065-9F5D-FE8909A227B0
【おすすめ商品】
▼人気No.1！「Amie」
ブルーライトカット老眼鏡
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▼肌馴染が良いフレーム「LUCCA」
ブルーライトカット老眼鏡
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▼クラシック「SALFORD」
ブルーライトカット老眼鏡
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BT-5869デミ
▼紫外線対策「美肌サングラス」薄色レンズのサングラス
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▼お風呂・サウナ専用メガネ
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公式ウェブページ
フジコンプラス：https://plus.fujikon-hd.com/
メガネプラス：https://www.megane-plus.com/
楽天：https://www.rakuten.co.jp/plus-fujikon/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/EYESUPPORTER/page/4B16B51C-EAE2-4065-9F5D-FE8909A227B0?ref_=ast_bln
会社概要
商 号：株式会社FUJIKON HOLDINGS
本社所在地：〒916-0016
代 表 者：代表取締役社長 藤田徳之
資 本 金：3,500万
創 立：1959年4月
当グループは眼鏡事業、生活雑貨事業、再生エネルギー事業、航空機やコンテナリース事業と主力４事業を中心に、関連する事業を手がけております。
グループ間のどの事業も、お客様の生活を豊かにすることを念頭に事業展開し、社会問題の解決をサービスの基本として展開しております。
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株式会社FUJIKON HOLDINGS
〒916-0016 福井県鯖江市神中町1丁目5-22
TEL： 0778-52-4575 FAX： 0778-52-4579
公式サイト
https://www.fujikon-hd.com/
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