『精霊幻想記2』のトレーディング缶バッジ、BIGアクリルスタンドの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『精霊幻想記2』の商品2種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『精霊幻想記2』の商品の受注を2月20日（木）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1533?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1533?utm_source=press)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング缶バッジ
リオ、セリア=クレール、アイシア、ラティーファ、綾瀬美春、千堂亜紀、フローラ=ベルトラム、リーゼロッテ=クレティアのイラストを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \440(税込), BOX \3,520(税込)
種別 ：全8種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼BIGアクリルスタンド
リオ、セリア=クレール、アイシア、フローラ=ベルトラム、リーゼロッテ=クレティアのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ： \1,980(税込)
サイズ：本体：（約）13.7×9.7cm 台座：（約）9.7×3.5cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1533?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1533?utm_source=press)
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)北山結莉・ホビージャパン／『精霊幻想記2』製作委員会