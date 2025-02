大注目！かわいすぎるマシュマロ『PEEPS(R)』がついに全国のPLAZA・MINiPLAに登場！この時季にぴったりのスナックたちをチェックして！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2025年3月1日(土)から3月14日(金)まで、全国のPLAZA・MINiPLAにて、ホワイトデーや歓送迎シーズンにおすすめのおいしいギフトアイテムを展開するプロモーション「Gifts of Gratitude」を開催します。商品ラインアップの一つとして、アメリカ生まれのマシュマロ「PEEPS(R)」を展開します。

ギフトシーズンにぴったり!全国のPLAZA・MINiPLAにファニーでかわいいお菓子が大集合!ホワイトデーや送別シーンなど、さまざまなシーンにおすすめのスナックが豊富にラインアップします。

中でも注目は、SNSで話題の「PEEPS(R)(ピープス)」!ひよこやうさぎの形をした、海外らしさあふれるカラフル&キュートなマシュマロで、本場アメリカではイースターや春に合わせて登場する「PEEPS(R)」が、ついにこの春、PLAZAに登場!アメリカでは定番のバニラフレーバーをはじめ、パーティーケーキやコットンキャンディーなど、楽しいフレーバーがお目見えします。ギフトとしてはもちろん、お菓子作りのアレンジに使うのもおすすめです。

その他、ロリポップやコットンキャンディ、グミと、ユニークなフレーバーのクリームがサンドされたクッキーや、メッセージやイラストを書いて感謝の気持ちを伝えられるキャンディなどが勢ぞろい。この時季のギフト選びはぜひPLAZAでお楽しみください。

●「Gifts of Gratitude」商品ラインアップはこちら(https://www.plazastyle.com/shop/e/e01250210/?via_source=top_banner&via_medium=banner)

PEEPS(R) アレンジレシピ(イメージ)

『Gifts of Gratitude』

期間:2025年3月1日(土) ~ 3月14日(金)

商品ラインアップ:

特設ページ(https://www.plazastyle.com/shop/e/e01250210/?via_source=top_banner&via_medium=banner)

商品ラインアップ(一部)PEEPS(R) マシュマロ チック (パーティーケーキ/コットンキャンディ)各498円PEEPS(R) マシュマロ バニー (ブルー/ピンク/イエロー) 各498円

レクラーク パーティークッキー (グミ/ロリポップ/コットンキャンディ) 各756円キャンディブーケ ハッピーキャンバス 1,210円

PEEPS(R) and the PEEPS(R) logo are registered trademarks and the Chick and Bunny designs are trademarks of Just Born, Inc., Bethlehem, PA, USA. (C) 2025.