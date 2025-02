TBWA HAKUHODOが企画・制作した「No Smiles」が2025 Clio Music Awardsにてグランプリを受賞

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:内田 渉)が企画・制作した「No Smiles」が、世界的な広告賞である「2025 Clio Music Awards」においてグランプリおよび金賞を受賞しました。

「Clio Awards」は、「THE ONE SHOW」「Cannes Lions International Festival of Creativity」と並ぶ世界3大広告賞のひとつで、「Clio Music」は、ブランドと消費者をつなぐ音楽の力を称える賞です。アーティストのセルフプロモーション、音楽マーケティング、ブランドコラボレーション、広告における音楽の活用などにおいて優れた作品が評価されます。

このたび金賞およびグランプリを受賞した「No Smiles」は、日本マクドナルドのブランドアセットである「スマイル0円」を、斬新なアプローチで再解釈したキャンペーンです。 働く中でも自分らしくありたいと願うZ世代を中心に大きな共感を呼び、これまでにNew York Festivals 2024 Advertising Awardsにて金賞を含む5冠、カンヌライオンズ2024で金賞を含む3冠、MAD STARS 2024にて金賞を含む5冠、APAC Effie Awards 2024で銅賞、LIA 2024でグランプリを受賞するなど、数々の国際的な広告賞で高い評価を獲得しています。

Clio Music Awardsでのグランプリ受賞は、「No Smiles」が音楽を活用したクリエイティブにおいて世界最高峰のレベルであることを証明しており、TBWA HAKUHODOのクリエイティブ戦略と、クライアントである日本マクドナルドとの強固なパートナーシップの成果が評価された結果です。

受賞結果は以下の通りです。

【受賞作品:「No Smiles」】

広告主:日本マクドナルド株式会社

■グランプリ

Branded Content & Collaborations / Partnerships, Sponsorships & Collaborations / Partnerships, Sponsorships & Collaborations

■金賞

Use of Music in Advertising / Use of Music in Film/Video Advertising / 61 Seconds to Five Minutes

Clio Music受賞ウェブサイト(英語):

https://clios.com/winners-gallery/explore?vertical=Clio+Music&season=2025&award=Grand(https://clios.com/winners-gallery/explore?vertical=Clio+Music&season=2025&award=Grand)

■TBWA HAKUHODO(TBWA博報堂)について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWA がグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp