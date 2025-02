東京2025世界陸上競技選手権大会を盛り上げよう！さまざまなレベルのランナーが自己ベスト更新に挑戦できるレースイベント「Tokyo：Speed：Race」を5月3日に開催

アシックスジャパン株式会社

アシックスは、東京2025世界陸上競技選手権大会※の開催地・東京でさまざまなレベルのランナーが自己ベスト更新に挑戦できるレースイベント「Tokyo:Speed:Race(トウキョウスピードレース)」を、5月3日に開催します。コースは国立競技場が望める明治神宮外苑特設コースで、ランナーの方々が実力を発揮しやすいフラットなコースを用意しています。

※陸上競技における世界最高峰の大会で、2025年9月13日から21日までの9日間東京で開催されます。日本での開催は3度目で東京での開催は2度目の1991年以来34年ぶりです。2,000人以上の選手が200か国・地域から参加します。アシックスは、2017年からワールドアスレティックス(世界陸連)とオフィシャルパートナー契約を締結しており、2019年には新たに10年間の契約を結びました。

レースは世界のトップアスリートが参加するエリートレース(5km、10km)をはじめ、一般ランナーが参加できる5kmのレースやチームで競い合うハーフマラソンリレー、1kmのファミリーランを実施します。エントリー期間は、2月27日から3月20日までで、ランニングポータルサイト「RUNNET(ランネット)」でお申し込みいただけます。参加費は5kmのレースが3,000円(税込)、ハーフマラソンリレーが1名につき3,000円(税込)、ファミリーランがペアで2,000円(税込)です。

https://runnet.jp/cgi-bin/?id=373133

本レースは、アシックスの創業哲学「健全な身体に健全な精神があれかし(Anima Sana In Corpore Sano)」を表すブランド・スローガン「Sound Mind, Sound Body(サウンドマインドサウンドボディ)」のもと、運動によって心も身体も健康で充実したものになることを願うブランドとして、ランナーのみなさまに自己ベストを目指していただき、走ることで得られる充実感や自信を高める体験をしていただきたい、という思いで企画しました。

また、本レースは東京2025世界陸上競技選手権大会の機運醸成にも寄与するイベントとして位置づけています。 開催を間近に控えスポーツへの関心が高まるなか、多くのランナーに走る楽しさや挑戦する喜びを感じていただく機会を提供します。

招待選手によるエリートレース(5km、10km)は、世界トップクラスのアスリート約80名が東京に集結し、自己ベスト更新に挑戦します。明治神宮外苑のフラットな周回コース(1周約1.3km、日本陸連公認)を使用し、その模様は世界中でライブ配信されます。また、日本のロードレースではじめてコース上にペーシングライトシステム「WaveLight(ウェーブライト)」を使用します。ウェーブライトは走行ペースを可視化でき、選手だけでなく観客もレース状況を把握しやすくなり、臨場感あふれるレース展開が期待できます。

一般向けの5kmのレースは、さまざまなレベルのランナーが自己ベストの更新など目標を持ちながら参加できるよう設計した男女混合レースです。

ハーフマラソンリレーは、1チーム2名から21名で参加いただくチームリレーマラソンです。ファミリーランは、3歳から小学3年生までのお子さまと保護者のペアで参加できる約1kmのファンランです。

当日は、ゲストランナーの登場はもちろん、子どもたちが身体を動かすことの魅力を体感できるプログラムや、デフリンピック※のPRブースも展開予定です。また、アシックスの最新ランニングシューズの展示を行います。そのほか、東京2025世界陸上競技選手権大会の会場でもある国立競技場が望める明治神宮外苑エリアで、一日中楽しんでいただけるコンテンツを用意しています。

※国際的な「きこえない、きこえにくい人のためのオリンピック」であり、4年毎に開催されるデフアスリートを対象とした国際総合スポーツ競技大会です。当社は、2025年11月に東京で開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」(主催:国際ろう者スポーツ委員会(ICSD:International Committee of Sports for the Deaf))のトータルサポートメンバーです。

〇開催概要

大会名称:Tokyo : Speed : Race

開催日時:2025年5月3日(土・祝)

大会会場:明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前・総合球技場

エントリー期間:2025年2月27日10:00~3月20日23:59まで

申し込みサイト:https://runnet.jp/cgi-bin/?id=373133

お問い合わせ先:https://runnet.jp/form/pub/rbs/tsr_inquiry

主 催:株式会社アシックス、一般財団法人東京マラソン財団

主 管:公益財団法人東京陸上競技協会

特別協力:東京都(予定)、国際陸上競技連盟、公益財団法人 日本陸上競技連盟、

公益財団法人東京2025世界陸上財団

協 力:一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟、一般社団法人 日本デフ陸上競技協会

参加特典:1,000円分の OneASICS(ワンアシックス)ポイントを後日進呈 (16歳以上に限る)

※ OneASICSポイントを受け取るには無料会員サービス「OneASICS」の会員登録が必要です。OneASICSポイントはアシックスのオンラインストアと直営店の両方で利用できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/241_1_eea7c4bdb2495f519cd949943f8d7130.jpg ]