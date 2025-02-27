測定機メーカーのABERLINK、5軸測定プローブヘッド「PH20」の更新版4.23をリリース！
株式会社システムクリエイト
紹介動画はこちらから :
https://youtu.be/EC6bfYbfmHY
■測定時の位置決めが速い
■位置決め精度が高い
■測定サイクルタイムが削減
PH20/PH10の比較動画はこちら :
https://youtu.be/EIKVOFxsnFw
ABERLINKお問合せはこちら :
https://systemcreate-inc.co.jp/products/fulcrum
株式会社システムクリエイト(https://systemcreate-inc.co.jp/)（本社：大阪府東大阪市荒本新町、代表：川上正義）は、ABERLINK社から測定機用の5軸プローブヘッド「PH20」の最新版4.23がリリースされたことを発表します。
3軸ヘッドと比べ、多くの割り出しを必要とする複雑な部品（角度のある面やボーラーなど）測定のケースでPH20の柔軟性が非常に有用で測定効率を大幅に向上します。
紹介動画はこちらから :
https://youtu.be/EC6bfYbfmHY
「PH20」5軸プローブヘッドの特徴
■測定時の位置決めが速い
多くの割出が必要なモデル測定でのサイクルタイムが高速。（A/B角度管理が不要な為）
■位置決め精度が高い
5軸制御で、3軸と比べて位置決め精度、再現性も非常に高い。
■測定サイクルタイムが削減
同一モデルの測定を3軸ヘッド（PH10)と比較した場合、測定時間が右記の様に、46%削減！
PH20/PH10の比較動画はこちら :
https://youtu.be/EIKVOFxsnFw
ABERLINKお問合せはこちら :
https://systemcreate-inc.co.jp/products/fulcrum
システムクリエイトについて
システムクリエイトは、ものづくり企業向けのソリューションプロバイダーとして、3Dプリンターや3Dスキャナーなどの3Dツール、工作機械の販売からCAD/CAMなどのソフトウェア、技術サポート、トレーニングまで幅広くご提供しています。また、加工・造形・スキャンの知識を活かして、受託加工・造形・スキャンのご相談もお受けしています。
■会社名：株式会社システムクリエイト
■代表者：代表取締役 川上 正義
■設 立：1992年6月19日
■本社所在地：大阪府東大阪市荒本新町1-20
■TEL：06-6618-8555
■FAX：06-6618-8566
■事業内容：3Dデジタルツール導入支援・販売・サポート
・ソフトウェア（CAD/CAM・IoTツール・解析）
・3Dプリンター / 3Dスキャナー
・工作機械
（マシニングセンタ・NC旋盤・レーザ加工機・その他）
・3D技術代行サービス
■HP：https://systemcreate-inc.co.jp/