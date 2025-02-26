2025年4月16日(水)発売「Nornis LIVE TOUR 2024 -Tensegrity-」特製収納ボックス&封入特典デザイン公開！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、戌亥とこ、町田ちまの2名による女性ボーカルユニット「Nornis」(ノルニス)」の「Nornis LIVE TOUR 2024 -Tensegrity-」Blu-rayの特典デザインを公開いたします。

2025年4月16日(水)発売の「Nornis LIVE TOUR 2024 -Tensegrity-」特製収納ボックスと封入特典のデザインを公開！

2024年9月に横浜、大阪、仙台の三都市にて開催したNornisのライブツアー「Nornis LIVE TOUR 2024 -Tensegrity-」のBlu-rayは現在予約受付中(https://shop.nijisanji.jp/POXS-30010.html)！

本編映像ではツアー最終公演となったSENDAI GIGSでのライブをフル収録。さらには特典映像としてKT Zepp Yokohama、Zepp Namba公演のダイジェスト映像も収録されています。

今回は特製収納ボックスと、封入特典のデザインの公開と共に、これまで公開された情報を一挙にご紹介いたします！



封入特典の「撮り下ろしブロマイドセット(全3種)」は、ツアーを回る中、各会場で撮影したNornisの撮り下ろしショット！

Nornisの魅力が詰まったBlu-rayをお見逃しなく！

商品詳細情報

Nornis LIVE TOUR 2024 -Tensegrity- [Blu-ray]

■発売日：2025年4月16日(水)

■価格：\10,450(本体9,500+税)

■品番：POXS-30010

■ 商品仕様

・ライブ本編映像(仙台公演)

・特典映像：横浜・大阪公演ダイジェスト、オープニングアクト

・特製収納ボックス

・撮り下ろしブロマイドセット(全3種)

※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

■ DISC収録内容(全3枚組)

【DISC1】

1 Tensegrity

2 Lycoris

3 Circle of stars

4 MC

5 Fragment

6 Deep Forest

7 innocent flowers

8 シネマ

9 再会

10 背後に注意

11 残光

12 Min-night

13 夜が明けるまで

14 Wishing you

15 MC

16 ジョハリ

17 just wonder

18 Ray of Hope

19 Shangri-la

20 MC

21 Try add

【DISC2】

●KT Zepp Yokohama

・OPアクト(フレン・E・ルスタリオ)「世界一可愛い私」「光の中へ」

・Odyssey

・U

・つぎはぎどうし

・Twilight Road

●Zepp Namba

・OPアクト(社築)「スターライト」「ゲーム・ボーイ・アワー」

・アクアテラリウム

・白夜

・ひとひらの未来

・DiVER

●SENDAI GIGS

・OPアクト(エナー・アールウェット)「そばかす」「君がいない未来」

※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください

取扱店舗、法人別オリジナル特典

にじさんじオフィシャルストア

・複製直筆コメント入りカードセット(2枚)

https://shop.nijisanji.jp/POXS-30010.html

アニメイト

・スクエア缶バッジ

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3018156/



楽天ブックス

・アクリルキーホルダー

https://r10.to/hYk3PZ

Amazon.co.jp

・缶バッジ（直径10cm）

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DPJZ1D2D

タワーレコード（一部店舗除く）

・2L判ブロマイド

https://tower.jp/item/6664631

応援店

・しおり

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求めください。

※購入者特典は先着です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※オリジナル特典対象ショップは、応援店特典は対象外となります。

【Nornisについて】

VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する、歌唱力に定評のある戌亥とこ、町田ちまの2名による女性ボーカルユニット。現在、YouTubeチャンネルを中心に精力的に活動中で、メンバーが投稿しているカバー歌唱動画は、1,000万回再生を超えているものが複数存在する。

＜リンク一覧(Nornis)＞

公式サイト：https://www.nornis.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@Nornis

X：https://x.com/_Nornis

＜リンク一覧(戌亥とこ)＞

YouTube：https://www.youtube.com/@InuiToko

X：https://x.com/inui_toko

＜リンク一覧(町田ちま)＞

YouTube：https://www.youtube.com/@MachitaChima

X：https://x.com/chima_machita23

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

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https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸



