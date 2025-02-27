『あんさんぶるスターズ！！』Switch新曲「Wish upon a MUSIC!!」2月27日（木）より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSwitch新曲「Wish upon a MUSIC!!」が2月27日（木）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！
逆先夏目が率いる、奇抜さを求める魔法使いユニット『Switch』が贈る、楽しいメロディに乗って明日が来るたび気持ちが変われるような楽曲にご期待下さい♪
Switch「Wish upon a MUSIC!!」配信
https://fwinc.lnk.to/lUQxrU
Switch「Wish upon a MUSIC!!」MV
https://youtu.be/or6y0pd0iJY
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=or6y0pd0iJY ]
また、2月28日（金）の配信に先立ち、バラエティーソングシリーズ『究極の9曲』より「今日も推しが推しで尊い」のプリアド/プリセーブ(事前登録)が2月27日（木）より開始！
バラエティ豊かな『究極の９曲』第九弾！今日も推しが推しで尊い…健康促進推し活万歳！『究極の9曲』シリーズのラストを飾る、完全燃焼推し活ソングにご期待下さい♪
究極の9曲「今日も推しが推しで尊い」プリアド/プリセーブ(事前登録)
https://fwinc.lnk.to/PTcaky
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年2月27日（木）配信
「Wish upon a MUSIC!!」
作詞：こだま さおり
作曲 / 編曲：Aira（Dream Monster）
【収録内容】
01. Wish upon a MUSIC!!
02. Wish upon a MUSIC!!（Instrumental）
【Switch】
逆先 夏目 (CV：野島 健児)、青葉 つむぎ (CV：石川 界人)、春川 宙 (CV：山本 和臣)
2025年2月28日（金）配信
「今日も推しが推しで尊い」
作詞：こだま さおり
作曲：GAK-amazuti- & 安部 大希-amazuti-
編曲：GAK-amazuti-
【収録内容】
01.今日も推しが推しで尊い
02.今日も推しが推しで尊い（Instrumental）
歌：白鳥 藍良（CV：天崎 滉平）、真白 友也（CV：比留間 俊哉）
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
■『あんさんぶるスターズ！！』Song information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars