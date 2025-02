株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、2025年春に発売を予定している、カバー株式会社が運営するバーチャルタレント事務所・ホロライブプロダクションによるメディアミックスプロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」を題材とした2Dドットアクションゲーム『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』の体験版を、本日(2月25日(火))より始まったSteamのイベント”Steam Next Fest”にて配信開始したことをお知らせいたします。

体験版では、プロローグを含めた序盤のステージがプレイ可能!

白上フブキのハイスピードなアクション、そしてホロライブメンバーとのバトルをお楽しみください!

また、3月8日(土)、9日(日) に幕張メッセで開催される「hololive SUPER EXPO 2025」、そして同日に東京・吉祥寺エリアにて開催される「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」にてイベント現地での試遊出展を行うことが決定いたしました。

ぜひ、会場現地にお越しになられた際はゲームを体験してみてください。



■『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』 “Steam Next Fest”にて体験版配信開始!

『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』は、主人公である"白上フブキ"を操り、剣とスキルを駆使して戦うハイスピードなドットアクションゲームです。

体験版はこちら(Steam):https://store.steampowered.com/app/3446990

▼『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』PVはコチラ

PV:https://youtu.be/swA-DtAUVTU

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=swA-DtAUVTU ]

■「hololive SUPER EXPO 2025」にて『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』試遊出展決定!

3月8日(土)、9日(日) に幕張メッセで開催される「hololive SUPER EXPO 2025」にて『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』の試遊出展が決定いたしました。

当日のブースでは試遊出展と共に、白上フブキのドットイラストパネルも設置予定です!ぜひお立ち寄りください。

【hololive SUPER EXPO 2025公式サイト】

https://hololivesuperexpo2025.hololivepro.com/



開催期間:2025年3月8日(土)・9日(日)

開催会場:幕張メッセ「国際展示場1-6ホール」

※イベントの詳細は公式サイトにてご確認ください。

■同日は吉祥寺でも!「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」試遊出展決定!

3月8日(土)、9日(日)、東京・吉祥寺エリアで開催される「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」での試遊出展が決定いたしました。

「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」では多くのインディーゲームが集まります、ぜひお立ち寄りの際は本タイトルもプレイしてみてください。

【TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025公式サイト】

https://indiegamessummit.tokyo/



開催期間:2025年3月8日(土)・9日(日)

開催会場:武蔵野公会堂、東急REIホテル、ほか

※イベントの詳細は公式サイトにてご確認ください。

■「ホロライブ・オルタナティブ」とは?

VTuberグループ「ホロライブ」

そこに所属する彼女たちの、同じようでいて違う、あるいは、違うようでいて同じ ――......

そんな、ほんのすこしだけ別の可能性。

これは、もしかしたら存在するかもしれない「とあるセカイを描く」、異世界創造プロジェクトです。

公式サイト:https://alt.hololive.tv/

■『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』 製品説明

▼剣士となったフブキが主人公、持ち前の身体能力とスキルを活かしてホロアースを旅しよう!

あなたが駆るのは「ヤマト」に住まう「カミ」の1人、"白上フブキ"

愛刀『ムラサメマル』での剣劇、高速移動、壁ジャンプまでも難なくこなすフブキと共に、行く手を阻む「アヤカシ」を蹴散らして「ホロアース」に起きた異変を解決しましょう。

※本作は『ホロライブ・オルタナティブ』 のティザーPV、漫画作品等の世界観を参考に制作されたゲームであり、公式設定と一部異なる内容や表現がございます。

▲国と国を繋ぐゲートに起きた異変を調査することになった白上フブキ、物語はここから始まる。▲「アヤカシ」がはびこるステージを突き進め!後ろにはフブラが待ち構える…!?

▼ "ホロアース"に広がるセカイは千差万別!

ステージによって見た目や敵、ギミックまでもがガラリと変化します。

あなたのプレイヤースキルと各地で出会った仲間たちを活かして難関をクリアしてください。

▲それぞれのセカイ、それぞれの敵、それぞれのホロライブメンバーが待ち受けます。

▼時にはホロライブメンバーとの戦いも…?

冒険の途中では"ケガレ"により様子のおかしくなったホロライブメンバーが立ちふさがることも。

撃破して正気に戻しましょう、きっと力を貸してくれるはず。

▲ライブステージでみこちとバトル!※ハトタウロスは味方です▲様子がおかしくなった(?)マリン船長が襲い掛かる!▲拠点ではホロライブメンバーたちとの交流や白上フブキ自身の強化ができるぞ

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/220_1_cf3f3789cfa6563501598801befdeb81.jpg ]

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※画面は開発中のものです。

カバー株式会社

公式サイト:http://cover-corp.com/

公式X:https://x.com/cover_corp <@cover_corp >

ホロライブプロダクション

ホロライブプロダクション公式X:https://x.com/hololivetv <@hololivetv >

ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg/

ホロスターズ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCWsfcksUUpoEvhia0_ut0bA

ホロライブ・オルタナティブ

公式サイト:https://alt.hololive.tv/

公式X:https://x.com/hololiveALT <@hololiveALT >

PEPOSOFT

公式サイト:http://www.peposoft.com/

公式X:https://x.com/peposoft (https://x.com/peposoft)<@peposoft>

株式会社Phoenixx

公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/

公式X:https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式Steam:https://store.steampowered.com/publisher/phoenixx

公式YouTube:https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――