軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦』3月25日より正式リリース！事前登録受付中！

doublejump.tokyo inc.

double jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「double jump.tokyo」）は、軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』（以降、『魁 三国志大戦』 ）を2025年3月25日（火）よりPC、Android、iOS向けに正式リリースすることをお知らせいたします。

https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/(https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/)

2025年3月25日にPC・Android・iOSにて正式リリース！

軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦』をPC・Android・iOSにて、2025年3月25日より正式リリースいたします。対応言語は日本語・英語・中国語（繁体字）の3言語です。

【中華MAP】広大なMAPを駆け巡り、全国から仕官しにやってくる武将たちを登用していく【バトル】登用した武将を配置してバトル!! バトルは自動で進行する。【バトル勝利画面】もっとも戦功を立てた武将が表示される

事前登録特典として、本編のバトルで使用できる武将カード「SR 劉備」「SR 孫堅」「SR 曹操」をプレゼント！

【事前登録特典】SR劉備、SR孫堅、 SR曹操

『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』とは

株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲーム。 アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場。

＜ゲーム概要＞

ゲーム名 魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-

ジャンル 軍勢カードバトルゲーム

開発会社 double jump.tokyo

プラットフォーム PC・Android・iOS

対応言語 日本語・英語・中国語（繁体）

配信日 2025年3月25日（予定）



魁 三国志大戦 公式サイト https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/

魁 三国志大戦 公式X https://twitter.com/b3k_jp

魁 三国志大戦 公式Discord https://discord.gg/pAbVaKEd89

西山プロデューサー X https://x.com/niship_sgx

double jump.tokyo株式会社

NFT・ブロックチェーンゲーム専業開発会社として、2018年に設立。「My Crypto Heroes」「BRAVE FRONTIER HEROES」などのブロックチェーンゲーム開発や、日本を代表するゲーム開発会社と共同ゲーム開発に取り組む。ゲーム特化型ブロックチェーンOasysのメインディベロッパーとして開発に携わり、OasysのL2である「HOME Verse」運営を行っている。ゲームに限らず、独自ブロックチェーン（Verse）の構築支援や、Web3事業者が複数人で秘密鍵を管理できるビジネス向けNFT管理サービス「N Suite」も提供。また、「Oasys Passport」開発運用で培うノウハウを中心に、ウォレット開発支援事業も実施。ワンストップで即座にウォレット事業を展開できるOEM開発やユーザー体験を高めるAPI群の一括提供を行う。

会社名：double jump.tokyo株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

代表者：代表取締役 上野広伸・松谷幸紀

事業内容：ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売

ホームページ：https://www.doublejump.tokyo/