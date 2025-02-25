『LSEED（エルシード）』のサービス名並びにサービスロゴを『LSEED（エルシード）クラファン』に変更

株式会社ランドネット

「人生100年時代」を見据え、企業理念に「最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産を流通・再生・運用し、世界を変える」を掲げる株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991）は、『LSEED（エルシード）』のサービス名並びにサービスロゴを『LSEED（エルシード）クラファン』に変更することをお知らせいたします。

【変更の背景】

これまで『LSEED（エルシード）』は、中古物件を再生させる不動産型クラウドファンディングとしてサービス展開を行ってまいりました。

この度、不動産クラウドファンディングという事業内容を明確にするため、『LSEED（エルシード）クラファン』に名称を変更いたします。

【変更内容】

＜サービス名＞

『LSEED（エルシード）』 → 『LSEED（エルシード）クラファン』

＜ロゴデザイン＞

【変更実施日】

2025年2月27日（木）を予定しております。

今後もサービス拡充・満足度向上に努めてまいります。

【LSEEDクラファン公式サイト】

URL：https://lseed.landnet.co.jp/

【LSEEDクラファンアプリ】

▼アプリをダウンロードしてもっと便利に快適に！▼

【iOS】ダウンロード用リンク(https://apps.apple.com/jp/app/lseed-%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/id6446006716)

【android】ダウンロード用リンク(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lnetclub.fund&pli=1)

【会社概要】

名 称：株式会社ランドネット

代 表 者：代表取締役社長 榮章博

本 社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設 立：1999年

資 本 金：７億748万2,100円（2025年1月31日時点）

事 業 内 容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・

賃貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸

事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp

I R 情 報：https://finance.logmi.jp/articles/380901

クラウドファンディングサイト：https://lseed.landnet.co.jp/