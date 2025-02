HOTEL THE MITSUI KYOTO 桜の季節を彩る3つのメーカーズディナー開催

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

京都市の中心地、世界遺産二条城前に位置するHOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウトhttps://www.hotelthemitsui.com)(所在地:京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人:楠井 学)では、桜が美しく咲き誇る春の季節にふさわしい、美酒と美食のエクスクルーシブなひと時をお楽しみいただく「メーカーズディナー」を3回にわたり開催いたします。

会場は三井総領家の邸宅の一部を総檜造で再現した、ホテルの中庭を臨む特別室「四季の間」。

それぞれのディナーでは、著名なワイナリーやシャンパーニュメゾンの代表やエキスパートを迎え、その歴史やこだわりについて直接語っていただきながら、特別なお料理とのマリアージュを心ゆくまでご堪能いただけます。

この春、HOTEL THE MITSUI KYOTOでしか味わえない、五感を満たす美食の旅へと皆様をお誘いいたします。

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/spring_makers_dinner/

<2025年3月12日> FRESCOBALDI メーカーズディナー

イタリアの名門ワイナリー「FRESCOBALDI(フレスコバルディ)」と贈る、特別な一夜。トスカーナ地方で700年以上にわたりワイン造りを続ける、イタリアワイン界の至宝であり、フィレンツェの名門貴族として歴史と伝統を誇る造り手です。

この夜のためだけに考案した、イタリア料理「FORNI」の特別ディナーとともに、世界的にも高い評価を誇るトスカーナの銘醸ワインをご堪能いただきます。さらに、FRESCOBALDIのエキスポートマネージャー、アルベルト・オレンジャ氏をお招きし、700年にわたる歴史や、サステナブルな哲学、そして伝統と革新が融合するワイン造りのこだわりについて直接お話を伺います。

FRESCOBALDIの真髄を味わう、この日限りの特別な美食体験を、ぜひご堪能ください。

日時:2025年3月12日(水)18:00 開始

会場:特別室「四季の間」

料金:お一人様 35,000円(税金・サービス料込)

ワインリスト:

<2025年3月17日> Laurent Perrier メーカーズディナー

- Leonia Pomino Brut- Alie- Brunello di Montalcino Castel Giocondo- Pomino Bianco- Nipozzano Riserva

世界屈指のシャンパーニュメゾン「Laurent-Perrier(ローラン・ペリエ)」が誇る一品とともに、至高のマリアージュをお楽しみください。この特別な夜には、芸術とも称されるプレステージ キュベ「Grand Siecle」をご提供。卓越した3つの年のワインをアッサンブラージュすることで、単一ヴィンテージのシャンパーニュを超越する極上のハーモニーを奏でます。さらに、3つの異なる希少なキュベの飲み比べをご用意し、Laurent-Perrierが追及する「完璧な調和」をご堪能いただきます。またマーケティング担当ギョーム パイヤール氏が来日し、メゾンの歴史や哲学についてお話しします。

ディナーは、フランス料理の世界的大会「ボキューズ・ドール」2027年大会の日本代表の「都季(TOKI)」料理長 浅野哲也が手掛ける特別コース。シャンパーニュと美食が織りなす贅沢な一夜を、ぜひお楽しみください。

日時:2025年3月17日(月)18:00 開始

会場:特別室「四季の間」

料金:お一人様 50,000円(税金・サービス料込)

ワインリスト

<2025年4月14日> Maison Joseph Drouhin メーカーズディナー

- La Cuvee- Cuvee Rose Brut Robe Petale- Grand Siecle No.23- Grand Siecle No.25- Grand Siecle No.26

ブルゴーニュの名門ワイナリー「Maison Joseph Drouhin(メゾン・ジョゼフ・ドルーアン)」の4代目代表、フレデリック・ドルーアン氏をお招きし、ワイナリーの歴史や哲学を伺いながら、「都季(TOKI)」料理長 浅野哲也が手掛ける特別コースとともに、厳選されたワインをご堪能いただきます。1880年創業のMaison Joseph Drouhinは、140年以上にわたりブルゴーニュの伝統を受け継ぎ、自然への敬意を重んじたビオディナミ農法を実践する名門ワイナリーです。この特別な夜は、フレデリック・ドルーアン氏がワイン造りへの情熱やブルゴーニュの魅力を直接語り、料理長 浅野哲也が生み出す京の美食とともに、Maison Joseph Drouhinの真髄をご体感いただきます。伝統と革新が織りなす美食と美酒の饗宴を、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。

日時:2025年4月14日(月)18:00 開始

会場:特別室「四季の間」

料金:お一人様 40,000円(税金・サービス料込)

ワインリスト:

- Bourgogne Aligote- Chablis Reserve de Vaudon- Puligny Montrachet 1er Cru Folatiere- Cote de Nuits Villages- Beaune 1er Cru Clos des Mouches Rouge

▶︎ご予約・各種お問い合わせ

電話番号: 075-468-3100(ホテル代表)

メールアドレス: reservations.kyoto@hotelthemitsui.com

特別室「四季の間」について

かつてこの地にあった三井総領家の邸宅「油小路邸」。その中心には、四季の移ろいを感じられる広間「奥書院」、通称「四季之間」があり、三井家当主が客人をもてなす場でした。

この奥書院を継承し、総檜造で新たに蘇らせたのが「四季の間」です。お祝いの席やご接待に加え、レストランの別室としてもご利用いただけます。襖絵は現代日本画家・朝倉隆文氏が描く庭園の四季をモチーフとした作品が。そして、畳には炉が切られ、一間奥行きの床(とこ)には、武者小路千家家元後嗣・千宗屋氏監修のもと、京の歳時記や三井家ゆかりの室礼(しつらい)が施されています。

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン&バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2024年7月には国内初の「ミシュランキー」ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得。そして、2025年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2025』において最高評価である「5つ星」を4年連続で獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。HOTEL THE MITSUI KYOTOの最新情報は https://www.hotelthemitsui.com/ をご覧ください。

主な受賞・認定歴

2025年2月『フォーブス・トラベルガイド2025』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得して以来、4年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2025年2月『フォーブス・トラベルガイド2025』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が3年連続で4つ星を獲得。

2024年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2024年7月 国内初となる「ミシュランキー」ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財(建造物)』に登録。

