¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R)¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ìー¥É¡×¼Â»Ü·èÄê
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢Ì´¤È¾Ð´é¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ìー¥É¡×¤òº£Ç¯¤â°ú¤Â³¤¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¥ß¥Ã¥ー¡ª¡×¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ñ¥ìー¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÏÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥ìー¥É¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ñ¥ìー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£±èÆ»¤Ç¤´Í÷¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ìー¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ìー¥É¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÆ±¤¸À¸ÃÏ¤Ç¼ÖÂÎ¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ð¥¹¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£ー¥Ð¥¹¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー(R)¤Ç4·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤¿¤Á¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÆú¤È¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ÇÉ½¸½¤·¤¿20¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(C)Disney
(C)Disney¡¡¢¨¥À¥Ã¥Õ¥£ー¥Ð¥¹¤Î¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹
ÅºÉÕ»ñÎÁ
¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ìー¥É¡×¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£ー¥Ð¥¹¡×Ë¬ÌäÅÔ»Ô
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/119340/table/72_1_10e728f420aeb8cc99e649b6ecda0a00.jpg ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê2025Ç¯2·î25Æü¸½ºß¡Ë
¢¨°Å·¸õ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡¢°ìÉôÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£ー¥Ð¥¹¡×¤ÏÅ¸¼¨¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤ªÆþ¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ìー¥É¡×¤Î¾ÜºÙ¤äË¬ÌäÅÔ»Ô¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤ªº×¤ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/news/tour.html¡Ë¤Ç½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£