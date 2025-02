Tetra Tokyo、AI時代の五感に刻むVIPパーティーを発表

Tetra Tokyo株式会社

企業発信に特化したAIクリエイティブスタートアップ Tetra Tokyo株式会社 (本社:東京都渋谷区、代表取締役:市川 俊之) は、感覚を刺激し、心を動かすVIPパーティーを開催します。

企業発信に特化したAIクリエイティブスタートアップ Tetra Tokyo株式会社



今回のテーマは「音楽と香り、ラテンアメリカと台湾が東京で出会う春」。

社会を変えたい、新しい挑戦をしたい、でもクリエイティブに--。

そんな想いを持つ人々が自然と惹かれ合う場をオーガナイズしました。

世界を彩る、そしてこれから日本でも活躍が期待される2人のアーティストを迎え、音楽と香りが交差する特別な夜をお届けします。

Tetra Tokyoが贈る、五感で感じる新たな体験にご期待ください!

Electronic music producer Carolina Castilla a.k.a Love My Robot

ベイエリアを拠点に活躍するVCであり、音楽スタートアップの創業者。TEDスピーカーとして登壇し、Burning Manでもパフォーマンスを披露した彼女が、日本でエキサイティングなセットを届けます!



https://www.instagram.com/carocastillav/

https://youtube.com/@lovemyrobot1028?si=5w82y9hBfztSdXlt

https://youtube.com/@lovemyrobotinc?si=KgNagD5_-N1-jI1W

Dr. Hsu, PAPILLON DOUX

台湾出身の天才調香師Dr. Hsuが会場を香りで演出。世界最高峰のラグジュアリーブランドにも認められたその才能が、特別な空間を生み出します。



https://www.papillondoux.com/zh

https://www.instagram.com/papillondoux_perfume

https://youtu.be/NGBhRO-Fprk?si=46Py_NKhEycQr9Ls

イベント概要

LOVE MY ROBOT TOKYO TOUR

日程: 2025年3月1日

会場: Amazon Music Studio Tokyo

申し込み: こちら(https://lu.ma/i6ry77e6)から



パーティーのプロモ映像はこちら(https://www.instagram.com/reel/DGbwgGVTJJe/)

Timetable

17:30 DOOR OPEN

18:00 DJ START

19:00 BREAK/SHORT INTRODUCTION

19:30 NETWORKING (w/ DJ sounds)

20:30 CLOSE

補足

また、2月26日 に別会場でのパーティーも予定しております。

そちらの詳細はこちら(https://lu.ma/mph1jwde)から

Tetra-X.aiについて

Tetra-X.aiは、消費者主導型の広告メッセージ生成&投票プラットフォームです。AIコピーライターと市場の生の消費者インサイトを組み合わせ、市場ごとに最適な広告メッセージを効率的に提供します。まずは日本市場向けに展開し、日本語のメッセージ開発から始めます。特許査定済みのこのプラットフォームは、海外ブランドが日本市場で効果的なコミュニケーションを行うための障壁を低減させることを目指しています。日本政府のスタートアップ育成5か年計画とともに成長し、多くの海外アクセラレータや国内外のメンターの助けを借りて開発されました(注1)。Tetra-X.aiは一般消費者の参加を促進し、成長し、誰もが本当に好きなものに出会える、より暮らしやすい社会の実現に貢献します。

Webサイト:https://ja.Tetra-X.ai/



注1:2022年後半から、GSAP Global Preparation コース(JETRO x Plug and Play)、海外スタートアップ・エコシステム視察・交流プログラム ベルリンコース(JETRO茨城 x Plug and Play)、X-HUB TOKYO OUTBOUND PROGRAM シリコンバレーコース(東京都 x 10X innovation lab x JETRO)、J-StarX・米国東海岸コース MassChallengeプログラム(B2MC)(CIC x MassChallenge)、Accelerate Aichi by 500 Global Seed Bootcamp(愛知県 x 500 Global)、J-StarXテックカンファレンス参加プログラム CES視察コース(JETRO大阪)、X-HUB TOKYO SCRUM PROGRAM(東京都)、JETRO x SkyDeck Bootcamp in Tokyo Bコース(JETRO x Berkeley SkyDeck)、GSAP: Global Startup Acceleration Program Deep Techコース(JETRO x Berkeley SkyDeck)に採択、学習。また、そこでの学びを生かして、SXSW Sydney Startup Village 2023、TechCrunch Disrupt 2024 Japan Pavilion、CIIE(中国国際輸入博覧会)2024 愛知県ブースにも出展参加しました。

Tetra Tokyoについて

Tetra Tokyo株式会社は、広告業界に革新をもたらすスタートアップ企業です。私たちはデジタルテクノロジーとコミュニティの力を駆使し、ブランドと消費者の間の関係性に着目。働き方改革を意識した共創プラットフォームを展開し、多様化する市場環境において、すべての人々が自らのアイデンティティを尊重し、ハッピーに共生できる社会を実現します。私たちはマーケティング業界にディスラプションを起こします。

会社概要

会社名:Tetra Tokyo株式会社

所在地:〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-30-4

設立:2020年1月

代表取締役:市川 俊之

URL:https://ja.tetratokyo.com/