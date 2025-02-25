¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Û¤Õ¤À¤ó¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖYouTube¡×¡ÖYahoo!¡×¡ÖGoogle¡×¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¡Ö¿·Ê¹¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡ÖTV¡×¤Î¤ß¡¢Á´ÂÎ¤è¤ê½ç°Ì¤¬Äã²¼¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡ØSNS¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³È»¶¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÁªµó¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤¿!?¡Ù¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É...SNS¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤Þ¤ë¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤äÀµ³ÎÀ¤Î±Æ¶Á¤Ë¡¢TV¤Ê¤É½¾Íè·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎµÄÏÀ¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëLifeTimeTechLabo¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¡§±§º´¸« ÍÎ¼£¡Ë¤Ï¡¢³Æ¼ï¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤Î ¡É¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ§¼±¡¦¹ÔÆ°¡É ¤Î°ìÃ¼¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢TV¡¦¿·Ê¹¡¦SNS¡¦Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Î¿®ÍêÅÙ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°Õ¼±¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¹ÔÆ°¤Ê¤É¤òÀ¸³è¼Ô¤ËÊ¹¤¯¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡Û
- ¤Õ¤À¤ó¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖYouTube¡Ê72.6%¡Ë¡×¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖYahoo!¡Ê69.6%¡Ë¡×¡ÖGoogle¡Ê67.1%¡Ë¡×¡ÖLine(62.6%)¡×¡£TV³Æ¶É¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¡£*1
- ¾ðÊó¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖTV¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡Ê29.6¡ó¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿·Ê¹¡×¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡Ê53.5¡ó¡Ë¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë¡Ö¥é¥¸¥ª¡Ê51.0%¡Ë¡×¤Ç¡¢¡ÖTV¡×¤Ï3ÈÖÌÜ¡Ê42.7%¡Ë¡£*2
- ¸ÄÊÌ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤½ç¤Ë¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡×¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×¡ÖNHK¡×¤¬ÊÂ¤Ö¡£µÕ¤Ë¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ç¤Ç¤Ï¡ÖX¡Êµì:twitter¡Ë¡×¡Öfacebook¡×¡ÖYouTube¡×¤ÈSNS¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊÂ¤Ö¡£*3
- ¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤ËÀÜ¤·¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤«¡©¤ÎÀßÌä¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú¤Ï30¡óÌ¤Ëþ¡Ê26.9%¡Ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¤´¤È¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¡×¡Ö»¨»ï¡×ÍøÍÑ¼Ô¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£*4
- ¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ·Ð¸³¤òÊ¹¤¯ÀßÌä¤Ç¡¢¡Ö¿¿µ¶¤äÀµ³ÎÀ¤ò³Î¤«¤á¤º¤Ë...¡×¡Ö¿¿µ¶¤äÀµ³ÎÀ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤¬...¡×¡Öµ¶¾ðÊó¤äÉÔÀµ³Î¤Î¾ðÊó¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬...¡×Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î15.4¡óÂ¸ºß¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡ÊÈ´¿è¡Ë¡Û
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¡¦Åì³¤¡¦´ØÀ¾¤Î1ÅÔ2ÉÜ9¸©ºß½»¤Î20ºÐ¤«¤é69ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷·×800¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢TV¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¿·Ê¹¡¦SNS¡¦Web¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡¦»¨»ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÅÙ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°Õ¼±¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¹ÔÆ°¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ºÂè£±Ìä¤Ç¤Ï¡¢¡Ê³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡Ë¶ñÂÎÅª¥á¥Ç¥£¥¢Ì¾¤òÎã¼¨¤·¡Ö¤Õ¤À¤ó¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤¿¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¡Î1Æü¡¿30Ê¬Ì¤Ëþ¡Ï～¡Î1Æü¡¿3»þ´Ö°Ê¾å¡Ï¤Î²óÅú¤ò¹ç»»¤·¤¿³ä¹ç¡Ê¡á¡ÎÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï³ä¹ç¡Ë ¤¬¹â¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÎQ1¡Ï¤Õ¤À¤ó¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤¿¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊÍøÍÑ»þ´Ö¡Ë
¡ÎÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï³ä¹ç¤Ï¡¢Í£°ì70¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖYouTube¡Ê72.6%¡Ë¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡ÖYahoo!¡Ê69.6%¡Ë¡×¡ÖGoogle¡Ê67.1%¡Ë¡×¡ÖLINE(62.6%)¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¾å°Ì4°Ì¤Þ¤Ç¤ò¡ØSNS¡Ù¡ØWeb¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯5°Ì～10°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ØTV¡Ù³Æ¶É¤¬½ç¤ËÊÂ¤Ö·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢¡ÎÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ï³ä¹ç¤Ï¡¢½ç¤Ë¡Ö»º·Ð¿·Ê¹¡Ê91.8%¡Ë¡×¡ÖËèÆü¿·Ê¹¡Ê90.4%¡Ë¡×¡Ö¥°¥Î¥·ー¡Ê89.4%¡Ë¡×¤Î½ç¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¡Ø¿·Ê¹¡Ù³Æ»æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤¿¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃÏ°Ì¤¬¡¢´û¤Ë¡ØSNS¡Ù¤ä¡ØWeb¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾ðÊó¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢³µ¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖX¡Êµì:twitter¡Ë¡×¤ä¡ÖInstagram¡×¤ÏÈæ³ÓÅªÃæ°Ì¡Ê11¡¢12°Ì¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡Ê¤³¤ÎÌÜÅª¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ë¥æー¥¶ーÁØ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤â¼¨º¶Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Â¾Êý¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½¾Íè·¿¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿·ë²Ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØTV¡Ù¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¿·Ê¹¡Ù¤ÎÂ¸ºß´¶Äã²¼¤¬¶Ë¤á¤ÆÃø¤·¤¤¤³¤È¤¬¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè£²Ìä¤Ç¤Ï¡¢Á°Ìä¤ÈÆ±¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¡¢¡ØTV¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¿·Ê¹¡¦SNS¡¦Web¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡¦»¨»ï¡Ù¤Î6Ê¬Îà¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Î¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¡Î¤ä¤ä¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¤Î¹ç»»ÃÍ¡Ê¡á¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï³ä¹ç¡Ë¤Î¹â¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë ¡£*5
¡ÎQ2¡Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤Î¿®ÍêÅÙ
¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï½ç¤Ç¤Ï¡¢¡ØTV¡Ê29.8%¡Ë¡Ù¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¶Ïº¹¤Ç¡Ø¥é¥¸¥ª¡Ê29.3%¡Ë¡Ù¡¢¤½¤ì¤Ë¡Ø¿·Ê¹¡Ê26.7%¡Ë¡Ù¤¬Â³¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ï¡ØSNS¡Ê13.3%¡Ë¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀßÌä¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Âè1Ìä¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¡ÎÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¤È²óÅú¤·¤¿¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë ¡£
¡ÎQ2¡Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤Î¿®ÍêÅÙ¡Ê¡ÎQ1¡ÏÅö³º¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Á°¤Î¥°¥é¥Õ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ø¿·Ê¹¡Ê53.5%¡Ë¡Ù¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ø¥é¥¸¥ª¡Ê51.0%¡Ë¡Ù¡ØTV¡Ê42.7%¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ²¼°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¡ØSNS¡Ê25.5%¡Ë¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¤Þ¤¿¡¢²¼°Ì¤Î½ç°Ì¼«ÂÎ¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ë
¤Þ¤º¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¤ÎÈæ³Ó¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï³ä¹ç¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¡ÚÍøÍÑ¼Ô¡Û¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ú¡ÊÍøÍÑ¼Ô¡¦ÈóÍøÍÑ¼Ô´Þ¤à¡ËÁ´ÂÎ¡Û¤è¤ê¡¢¤½¤Î¿®ÍêÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¸³è¼Ô¤¬ÀÜ¤¹¤ë¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¼ñÌ£¡¦ÓÏ¹¥¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ì¥³¥á¥ó¥ÉÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÇ§¼±¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥°¥é¥Õ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÚÍøÍÑ¼Ô¡Û¤È¡ÚÁ´ÂÎ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÈóÍøÍÑ¼Ô¡Ë¡Û¤Ç¡¢¤½¤Î¿®ÍêÅÙ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¿·Ê¹¡Ù¤È¡ØTV¡Ù¤Î½ç°ÌÊÑÆ°¤¬¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç...
¡Ø¿·Ê¹¡Ù¤Ï¡¢¡ÚÍøÍÑ¼Ô¡Û¤Î¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï³ä¹ç¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÚÁ´ÂÎ¡Û¤Î³ä¹ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÜ°Ê¾å¡Ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØTV¡Ù¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê¤ä¤äÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤¬Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ø»¨»ï¡Ù¤â¤½¤Îº¹¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡ØSNS¡Ù¤Ï¤½¤Îº¹¤¬ºÇ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ë
¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¼«¤é¹ØÆÉ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÆÀ¤Ë¹Ô¤¯¡Ø¿·Ê¹¡Ù¤ä¡Ø»¨»ï¡Ù¤È¡¢¼«Á³¤È¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ØTV¡Ù¤ä¡ØSNS¡Ù¤ÎÁê°ãÅù¡¢¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¼Á¡Ê¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤Î¾ÃÈñÂÖÅÙ¡Ë¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤¿Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡ÖÌµÎÁ¢ÎÍÎÁ¡×¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀßÌä¤Î¹à¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢³Æ¸ÄÊÌ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï²óÅú³ä¹ç¤Î¹â¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿TOP10¥°¥é¥Õ¤È¡¢µÕ¤Ë¡¢¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ï½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò»²¹Í¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤¯ ¡£
¡ÎQ2¡Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤Î¿®ÍêÅÙ¡ã¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï²óÅú³ä¹ç¤Î¹â¤¤TOP10¡ä¡Ê¡ÎQ1¡ÏÅö³º¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¡Ë
¡ÎQ2¡Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤Î¿®ÍêÅÙ¡ã¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ï²óÅú³ä¹ç¤Î¹â¤¤TOP10¡ä¡Ê¡ÎQ1¡ÏÅö³º¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¡Ë
³µ¤Í¡¢Á°½Ò¤Î¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢6Ê¬Îà¡Ù¤Ë±è¤Ã¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÏTOP5¤Î¡Ö¥°¥Î¥·ー¡×¡¢¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÏTOP6¤Î¡ÖFNN/FNS·ÏÎó¶É¡×¤Ê¤É°ìÉôÎã³°Åª¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢TV¶É¤ÇÍ£°ì¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÏÊý¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÖFNN/FNS·ÏÎó¶É¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö°Ê¸å¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÏÃÂê¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
Â³¤¯Âè£³Ìä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤¬¡¢¤½¤Î½¸·×·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÎQ3¡Ï´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«¿È¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤«¡©
¡Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ï¤È¤Î²óÅú¤¬ 26.9% ¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÎÉ¬¤º¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê7.1%¡Ë¡Ï¡¢¡Î¤Ç¤¤ë¤À¤±¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê18.5%¡Ë¡Ï¤È¤Î²óÅú¤Î¡ÚÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡Û³ä¹ç¤âÁ´ÂÎ¤ÎÌó25%¤òÀê¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÎÉ¬¤º¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï～¡Îµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¤Þ¤Ç¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ú²¿¤é¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡Û³ä¹ç¤Ï¡¢70%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Á´¤¯¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤ÁØ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î30%Ì¤Ëþ¤Ë²á¤®¤º¡¢²áÈ¾¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¡Ê¤½¤Î¼êÃÊ¤äÀµ³ÎÀÃ´ÊÝ¤ÎÊýË¡¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬...¡Ë¤¢¤ëÄøÅÙ½¬´·²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀßÌä¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Âè1Ìä¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ½¸·×¤·¡¢Á°Ìä¤Î¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢6Ê¬Îà¡Ù¤´¤È¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë ¡£
¡ÎQ3¡Ï´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«¿È¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤«¡©¡Ê¡ÎQ1¡ÏÅö³º¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¡Ë
¡Ú²¿¤é¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡Û²óÅú³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¸¥ª¡Ê87.4%¡Ë¡Ù¡Ø»¨»ï¡Ê86.2%¡Ë¡ÙÍøÍÑ¼Ô¤Î½ç¤Ë¹â¤¯¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¡ØTV¡Ê76.8%¡Ë¡Ù¡ØSNS¡Ê76.6%¡Ë¡Ù¡ØWeb¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡Ê76.6%¡Ë¡ÙÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙÄã¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³µ¤·¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¼«¤é¤¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ØTV¡Ù¡ØSNS¡Ù¡ØWeb¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡ÙÍøÍÑ¼Ô¤Î¡ÚÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡ÛÁØ¤¬¡¢Â¾¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¡É¤Ê¤É¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤âÃí»ë¤¬É¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È»×¤¨¤ë·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÂè4Ìä¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤äÀµ³ÎÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÎQ4¡Ï´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ·Ð¸³
59.0%¤¬¡Î¤½¤â¤½¤âSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ï¤È¤Î²óÅú¤Ç¡¢25.6%¤¬¡Î¿¿µ¶¤äÀµ³ÎÀ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ï¤È¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î²óÅú¤ÇÌó85%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¾Êý¡¢¡Î¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤äÀµ³ÎÀ¤ò³Î¤«¤á¤º¤Ë¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ï¤È¤Î²óÅú¤¬ 5.9%¡¢¡Î¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤äÀµ³ÎÀ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ï¤¬ 9.0%¡¢¡Îµ¶¾ðÊó¤äÉÔÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ï¤¬ 5.3%¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Úµ¶¾ðÊó¤äÉÔÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¦¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Û¤È¤Î²óÅú¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤¿¡£
¡Ê¤³¤Î3¤Ä¤Î¡Úµ¶¾ðÊó¤äÉÔÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¦¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Û²óÅú¤Î¿Í¿ô³ä¹ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î15.4%¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó...
***¡¡Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢Åö¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£***
¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¡Û
https://lttl.jp/report/111/(https://lttl.jp/report/111/)
*1 ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¡§ÍøÍÑ»þ´Ö¡Ö1Æü¡¿30Ê¬Ì¤Ëþ¡×～¡Î1Æü¡¿3»þ´Ö°Ê¾å¡Ï¤Î¹ç·×³ä¹ç
*2 ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¡§¡Î¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¡Î¤ä¤ä¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¤Î¹ç·×³ä¹ç
*3 ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ä¹ç¡§¡ÎÁ´¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ï¡Î¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ï¡Î¤ä¤ä¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ï¤Î¹ç·×³ä¹ç
*4 ¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¡§¡ÎÉ¬¤º¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¡Î¤Ç¤¤ë¤À¤±¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¡ÎÉ¬Í×¤È»×¤¦»þ¤Ï¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¡Îµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ï¤Î¹ç·×³ä¹ç
*5¡§¡ÎTV¡Ï NHK,NNN/NNS·ÏÎó¶É,ANN·ÏÎó¶É,JNN·ÏÎó¶É,TXN·ÏÎó¶É,FNN/FNS·ÏÎó¶É,¤½¤ÎÂ¾¤ÎTV¶É
¡¡¡Î¿·Ê¹¡Ï Ä«Æü¿·Ê¹,ËèÆü¿·Ê¹,ÆÉÇä¿·Ê¹,ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹,»º·Ð¿·Ê¹,¤½¤ÎÂ¾¤Î¿·Ê¹
¡¡¡ÎSNS¡Ï X¡Êµì¡§twitter¡Ë,YouTube,facebook,Instagram,LINE,TikTok,¤½¤ÎÂ¾¤ÎSNS
¡¡¡ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡Ï Google,Yahoo!,SmartNews,¥°¥Î¥·ー,MSN,¤½¤ÎÂ¾¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¡ÊSNS½ü¤¯¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡Ö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿®ÍêÀÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¸³è¼ÔÄ´ºº¡×
Ä´ººÊýË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯2·î6Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§´ØÅì¡Êºë¶Ì¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì³¤¡Ê´ôÉì¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ØÀ¾¡Ê¼¢²ì¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦ÂçºåÉÜ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¦ÆàÎÉ¸©¡Ë ºß½»¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20ºÐ - 69ºÐ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥¢¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê³ô¡Ë¡ÖFreeasyÄó·È¥Ñ¥Í¥ë¡×ÍøÍÑ¡Ë
Í¸ú²óÅú¿ô¡§800¥µ¥ó¥×¥ë¡ÊÀÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¶ÑÅù³äÉÕ¡Ë
ÀßÌä¿ô¡¡¡¡¡§4Ìä
¢¢¢¢¢¢ ²ñ¼Ò³µÍ× ¢¢¢¢¢¢
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡ : LifeTimeTechLabo¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ : ¢©450-0003 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî1-11-12
»ö¶È³µÍ×¡¡ : ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦±¿ÍÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î»Ù±ç¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó
Web¥µ¥¤¥È : https://lttl.jp/