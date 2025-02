【新刊書籍】化学物質管理に関する書籍『［ERG 2024版］危険物輸送のための緊急時応急措置指針　容器イエローカードへの適用』ご予約受付中。化学薬品関係の危険物輸送・取扱関係者の方必携！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、『[ERG 2024版]危険物輸送のための緊急時応急措置指針 容器イエローカードへの適用』を2025年3月14日(金)に発行いたします。

《書籍のご案内》

2025年3月14日発行予定

『[ERG 2024版]危険物輸送のための緊急時応急措置指針 容器イエローカードへの適用』

田村 昌三・和田 有司 監訳

一般社団法人 日本化学工業協会 編集

税込価格:4,950円 A5判 262頁

ISBN:9784542020108

ご予約はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=302010

◇本書の特長

本書は、危険物輸送事故時の情報提供に利用される「イエローカード制度」を補完する「容器イエローカード制度」の適用のため、「容器イエローカード制度」に関する説明とともに、「2024 Emergency Response Guidebook(ERG 2024)」の邦訳を収録したものです。

化学物質を危険性により分類し、対応する緊急時の応急措置を60余の指針番号に類型化し、指針番号ごとに「潜在危険性」「公共の安全」「緊急時の措置」を記載しています。また、国連番号や物質名から指針番号を検索することができ、容器ラベルに国連番号と指針番号を追加表示することにより、万一の事故の際に応急措置の情報を提供することができます。

―“イエローカード”とは―

“イエローカード”とは化学物質の輸送時に事故に備え、輸送関係者或いは消防・警察等が事故発生時に取るべき措置や連絡通報内容を明記したカードです。毒劇法および高圧ガス保安法に基づき、危険物輸送運行中は必ず携行するよう国土交通省、消防庁によって指導されています。一般社団法人日本化学工業協会が中心となって推進する“容器イエローカード”は、容器・包装品につけるラベルに国連番号および指針番号を追加表示したものです。混載便輸送や包装品を少量輸送する際など、イエローカードの携行が困難な場合にそれを補完する役割があります。

―“ERG(Emergency Response Guidebook”とは―

危険物による災害が発生した際、緊急対応要員が災害の対象となる物質の有毒性を素早く特定し、初動対応時に自身と一般市民を保護できるように策定された手引書です。

▼関連する書籍・JISのご案内

『英和対訳 危険物輸送に関する勧告 モデル規則 第1巻・第2巻 改訂22版

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations Rev.22』

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 推薦

税込価格:33,000円 B5判 934頁/882頁

ISBN:9784542404137

【概要】

国連危険物輸送勧告(United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods:略称TDG)とは、危険物の全ての輸送モードにおける各国国内及び国際規則に統一性を持たせて輸送の安全を図るためのもので、1956年の国連の初勧告以降、各国における安全輸送のためのモデル規則となっています。

本対訳版は、国連から2021年に発行された改訂22版の原文を左ページに、仮訳を右ページに収録した英和対訳版となっています。

化学メーカー物流部門、化学系商社、港湾/運送に関わる関係者(陸上輸送関係者)や航空輸送、海上輸送に関わる方で、航空法や船舶安全法の土台となるTDGを理解したい方必携です!

ご購入はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=340413

『英和対訳 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)改訂10版

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Rev. 10』

GHS関係省庁連絡会議 仮訳

税込価格:33,000円 B5判・1,186頁

ISBN:9784542404199

★2025年3月14日発行予定★

【概要】

化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)は、2003年7月に国連から各国に採択するよう勧告されたもので、化学品の危険有害性を世界統一の基準で分類し、その結果をラベルや安全データシート(SDS:Safety Data Sheet)に記載して、災害防止および人の健康や環境の保護に役立てようとするものです。

本対訳版は、国連から2023年に発行された改訂10版の原文を左ページに、仮訳を右ページに収録した英和対訳版となっています。

ご予約はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=340419

JIS Z 7252:2019「GHSに基づく化学品の分類方法」

税込価格:7,920円 A4判 174頁

【概要】

GHSに基づき化学品を、物理化学的危険性、健康に対する有害性および環境に対する有害性に関して分類する方法について規定しております。

ご購入はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+7252%3A2019

JIS Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」

税込価格:5,720円 A4判 100頁

【概要】

GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達、すなわち、危険有害性クラスおよび危険有害性区分に基づいて作成または実施するラベル、作業場内の表示およびSDSのそれぞれについて、項目、記載内容および全体構成、並びにそれらによる情報伝達の方法について規定しております。

ご購入はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+7253%3A2019

