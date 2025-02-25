【KDDI人事登壇】革新的ジョブ型人事制度から４年！KDDIの人事戦略の全貌に迫る無料オンラインセミナーを3/12（水）に開催

株式会社リアセック

近年、ジョブ型人事制度の導入が進む中で、その設計や運用に関する関心が高まっています。そこで、このたびKDDI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 誠、以下「KDDI」） コーポレート統括本部 人事本部 人財開発部 友清 絵梨香氏をお招きし、オンラインセミナー「KDDIのジョブ型人事制度 キャリア自律促進における4年間の全貌と成果」を開催いたします。実際にKDDIが導入したサービスなどにも触れ、具体的な取り組みについてお話します。ぜひご参加ください。

▼主催

株式会社リアセック（本社：東京都港区、代表取締役：平田 史昭、以下「リアセック」）

株式会社電通総研（本社：東京都港区、代表取締役：岩本 浩久、以下「電通総研」）

▼セミナー詳細はこちら

https://hr.dentsusoken.com/seminar/1710/?utm_source=riasec&utm_medium=email&utm_campaign=SE20250312(https://hr.dentsusoken.com/seminar/1710/?utm_source=riasec&utm_medium=email&utm_campaign=SE20250312)

※申込フォームは、共催企業である株式会社電通総研のページに遷移します。

KDDIでは、「社員一人ひとりの成長により、組織・企業の成長を実現」することを目的に、2020年8月から段階的にジョブ型制度を導入しました。

本講演では、KDDIのキャリア自律導入から現在までの全貌を通じて、「キャリア自律への第一歩」としてどのように社員の自己理解を促していったのかなど、具体的な事例を交えてお伝えします。

また、サブセッションとしてリアセック 代表取締役 平田 史昭とKDDI友清氏によるパネルディスカッションを実施。キャリア自律推進の取り組み背景に関する対談のほか、お申し込みいただいた方からの事前質問にお答えし、人事制度の設計や運用に関するリアルな課題と解決策について議論します。

【セミナー概要】

タイトル：KDDIのジョブ型人事制度 キャリア自律促進における4年間の全貌と成果

開催日時：2025年3月12日（水）14:00～15:30

開催場所：オンライン（WEBセミナー）

対象者：企業の人事担当者、経営者、制度設計に関心のある方

参加費：無料

申込方法：以下の申込フォームよりお申し込みください

https://hr.dentsusoken.com/seminar/1710/?utm_source=riasec&utm_medium=email&utm_campaign=SE20250312(https://hr.dentsusoken.com/seminar/1710/?utm_source=riasec&utm_medium=email&utm_campaign=SE20250312)

※申込フォームは、共催企業である株式会社電通総研のページに遷移します。

【プログラム】

1.基調講演：KDDIのジョブ型人事制度 キャリア自律促進における4年間の全貌と成果

＜登壇者＞

KDDI株式会社 コーポレート統括本部 人事本部 人財開発部

友清 絵梨香 氏

2.ソリューションのご紹介

＜登壇者＞

株式会社電通総研 HCM事業部 ビジネスデベロップメントユニット

HCMサービス企画開発部 戦略コンサルティンググループ

岩井 麻美 氏

3.パネルディスカッション

＜スピーカー＞

KDDI株式会社 コーポレート統括本部 人事本部 人財開発部

友清 絵梨香 氏

株式会社リアセック 代表取締役CEO キャリア総合研究所 主幹研究員

平田 史昭

＜ファシリテーター＞

株式会社電通総研 HCM事業部 ビジネスデベロップメントユニット

HCMサービス企画開発部 戦略コンサルティンググループ

岩井 麻美 氏

【申込方法】

以下の申込フォームよりお申し込みください

https://hr.dentsusoken.com/seminar/1710/?utm_source=riasec&utm_medium=email&utm_campaign=SE20250312(https://hr.dentsusoken.com/seminar/1710/?utm_source=riasec&utm_medium=email&utm_campaign=SE20250312)

※申込フォームは、共催企業である株式会社電通総研のページに遷移します。

株式会社リアセックについて

リアセックは、「自信をもつ自由。」を企業理念に掲げ、科学的手法とハイタッチなサービスで、個人のキャリア開発を支援し、企業や大学の人材開発に貢献しています。PROGやRCAPなどのアセスメントツール、教育研修プログラム、キャリアカウンセリング、各種調査やデータ分析を通じて、従業員や学生のキャリア自律を促進し、個人と組織のキャリアの課題解決を支援しています。

本社所在地 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-11 浜松町鈴木ビルディング3F

代表取締役 平田 史昭

設立 2006年5月11日

URL https://www.riasec.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社リアセック MAIL info@riasec.co.jp 広報担当 高木