「持続的な開発×民間ビジネス」 ウェビナー開催 【3/5（水）】　　ビジネスの力を途上国のSDGs推進につなげるためには

<背景>

JICAは、日本の民間企業による優れた技術・製品の導入や海外でのビジネスへの参入を、海外投融資や中小企業・SDGsビジネス支援事業などにより支援しています。(https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/about/outline.html)

近年では、民間金融機関や他の開発金融機関との連携によるインパクト投資ファンドへの出資や、民間企業や金融機関、大学、自治体等との交流の「場」となる「企業共創プラットフォーム」(https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/platform/index.html)、JICA海外協力隊員と企業のマッチングの機会を設ける「JICA PLACE」(https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/platform/jica_place.html) などのプラットフォーム作りにも取り組んできました。これらを受け、2025年1月にJICA緒方貞子平和開発研究所とブルッキングス研究所の第7次共同研究(https://www.jica.go.jp/jica_ri/research/partner/1515822_24130.html)の成果として発刊した書籍「For the World’s Profit: How Business Can Support Sustainable Development 」(https://www.jica.go.jp/jica_ri/publication/booksandreports/1561387_21881.html)では、企業関係者、金融関係者、ポリシーメーカー・規制監督者の三部構成で、持続的な開発に向けた民間ビジネスの貢献を促進するための取り組みや課題を紹介し、提言を行いました。

◆参加登録◆

必要事項(「氏名」・「携帯電話番号」・「メールアドレス」・(メディア関係者の方は「媒体/部署名」))を記載し、JICA緒方貞子平和開発研究所 担当:梶野宛( dritrp@jica.go.jp )に3月4日(火)12:00(正午)までにお申込みください。

<セミナー概要>

◆本のメッセージ紹介

本ナレッジフォーラムでは、「For the World’s Profit: How Business Can Support Sustainable Development 」(https://www.jica.go.jp/jica_ri/publication/booksandreports/1561387_21881.html)の編者であるブルッキングス研究所(https://www.brookings.edu/) シニアフェローのホミ・カラス氏 を始め、編者や執筆者より同書籍の主要メッセージを紹介します。

◆パネルディスカッション

ビジネス界やアカデミアからの有識者もお招きして、途上国が抱える開発課題に焦点を当て、民間企業のリソースやイノベーションをそれらの課題解決につなげていくためには、どのような取り組みが必要か、企業関係者や金融機関、ポリシーメーカーや市民社会といった様々なステークホルダーがどのように協働していくべきか、といった点について議論します。

パネルディスカッションでは、外務省「開発のための新しい資金動員に関する有識者会議」の座長を務めた大野泉氏 (政策研究大学院大学 名誉教授)、同会議メンバーの渋澤健氏(シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 CEO/トリプルI共同議長)、高橋裕典氏(公益財団法人 味の素ファンデーション ガーナ駐在、ココプラスファンデーション カントリーダイレクター)、そして、JICAの平田仁上級審議役をパネリストに迎え、同書籍の編者を務めたJICA緒方研究所の牧野耕司客員研究員(京都大学 特定教授)がモデレーターを務めます。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

◆開催概要

- 開催日時:2025年3月5日(水)16:00-18:00(日本時間)- 会場:オンライン- 言語:日本語(英語への同時通訳なし)- 参加費:無料(事前登録制)- 定員:500名- 参加登録:必要事項(「氏名」・「携帯電話番号」・「メールアドレス」(メディア関係者の方は「媒体/部署名」))を記載し、JICA緒方貞子平和開発研究所 担当:梶野宛( dritrp@jica.go.jp )に3月4日(火)12:00(正午)までにお申込みください。- 詳細:https://www.jica.go.jp/jica_ri/news/event/1561764_23518.html

◆プログラム

16:00-16:05(5分)開会あいさつ

▶宮原千絵:JICA緒方研究所 副所長

16:05-16:45(40分)書籍紹介

▶ホミ・カラス:ブルッキングス研究所 シニアフェロー/JICA緒方研究所 研究パートナー(ビデオメッセージ)

▶松本勝男:JICA 上級審議役

▶佐藤一朗:JICA緒方研究所 上席研究員

▶牧野耕司:京都大学 特定教授/JICA緒方研究所 客員研究員

16:45-18:00(75分)パネルディスカッション、質疑応答

「ビジネスの力を途上国のSDGs推進につなげるためのエコシステム作り」

【パネリスト】

▶渋澤健:シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 CEO/トリプルI共同議長

▶高橋裕典:公財)味の素ファンデーション ガーナ駐在/ココプラスファンデーション カントリーダイレクター

▶大野泉:政策研究大学院大学 名誉教授/外務省 開発のための新しい資金動員に関する有識者会議 座長/JICA緒方研究所 シニア・リサーチ・アドバイザー

▶平田仁:JICA 上級審議役

【モデレーター】

▶牧野耕司 :京都大学 特定教授/JICA緒方研究所 客員研究員

