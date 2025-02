´üÂÔ¤Î¿·À±¡ÈBENNY¡É¿ë¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡ª À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥¢¤Î´ú°õ¡ª¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØWOAH¡ÙMV¤ò¸ø³«¡ª¡ª

株式会社Try Crew Entertainment"WOAH"アーティスト写真

6人組ガールズグループ「BENNY」(読み:ベニー)が2025年2月22日0時、デビューシングル『WOAH』のミュージックビデオ(MV)を公式YouTubeチャンネルで公開した。

本作は「ジャパンコア」をコンセプトに、新時代のガールズグループを目指すBENNYにとって初のデジタルシングル。躍動感に満ちたパフォーマンスと多彩な世界観を映し出す内容となっており、以下のリンクから視聴できる。

1st Digital Single 『WOAH』

※各音楽配信サイトからも視聴可能

"WOAH"ジャケット写真

ジャパンコアをコンセプトに始動したBENNYの1stシングル「WOAH」は、日本の象徴でもある“和”を基調とし、楽曲・MV・衣装など細部までこだわって作られている。

MVでは寺院のシーンや炎の円を使った演出で、デビューにふさわしいインパクトのある作品に仕上がった。各方面からも称賛の声が集まっていて、ファンからもメンバー初のMVにたくさんのリアクションが届いており、これからのBENNYのスタートを飾る一作になっている。

下記メンバーからの見どころのコメント



SENA:

WOAHのMVを見る際には、「ジャパンコア」のコンセプトがどのように取り入れられているかに、ぜひ注目していただきたいです。

衣装には、日本の伝統的な服飾である着物の帯を取り入れており、メンバーそれぞれ異なる結び方や柄を使うことで個性を際立たせています。また、撮影場所としてお寺を選ぶことで、仏堂や障子など日本古来の建築美も同時に映し出しています。

さらに、炎の演出には、曲のタイトルである「WOAH!(ウォー!)」という武士の掛け声、そして燃え上がる闘争心を象徴する意味が込められています。

日本の伝統と力強さが融合した「ジャパンコア」の世界観を、ぜひMVを通して感じてみてください。

AMA:

音楽だけでなく、衣装や髪型でも“和”を表現しているところがポイントです!

髪には簪(かんざし)をさしたり、着物の帯を使って一人ひとりの個性に合ったデザインや結び方をしています。

また、炎のシーンではアドリブもたくさん入っているので、ぜひ注目して見てほしいです。

お寺・衣装・炎の演出によって、BENNYの由来でもある紅色や金色を多く取り入れ、デビュー曲にふさわしいMVに仕上がったと思います!



TOKI:

見どころは、AMAの後半のラップシーンです。特に火に囲まれた出だしの部分がポイント!

監督から「一旦フルで音楽に乗って自由に動いてみて! 前に出たりしてカメラにアピールして!」と指示があり、私たちも「あわあわ」しながら踊りました。よく見ると、AMAのラップシーンで全員が後ろを向いているのですが、あれはSENAが即興で「後ろ向こう!」と叫んだのがきっかけです。一瞬で全員がSENAの言葉を聞き取って行動したので、撮影の中でいちばん記憶に残っています!!



KORI:

WOAHのMVの見どころは、まず全員が着用している衣装です。メンバーそれぞれ、着物の帯を巻くパターンが異なり、個性やスタイルが活かされたデザインになっています。

そして、もうひとつ注目してほしいのが、1番初めのSENAの歌い出し部分。スタートにふさわしいオーラと歌詞、仕草が最高にかっこいいので、ぜひ注目してください!



VIVI:

「WOAH」のミュージックビデオの注目ポイントは以下の通りです:

音楽に伝統楽器と現代楽器を融合させることで、BENNY独自の日本らしいサウンドを生み出している。

衣装にもこのコンセプトが反映されており、伝統的な衣装に現代的なアレンジを加えている。

各メンバーのパートでは、それぞれ異なる個性が表現されており、個別のカラーやテーマとマッチしている。

KYARA:

1. 衣装

本物の着物の帯を使わせていただいているのですが、メンバーのイメージに合わせて全員違うデザインになっています。結び方も個々に合わせてこだわっていただいたので、ぜひそこに注目してください。

2. MVの演出

曲を聴いていただくとわかるように、今回のデビュー曲は“和”をモチーフにした楽曲になっています。背後に和楽器の音色があったり、お寺を使用したロケーションなど、MV全体で和の要素を盛り込んでいるのが特徴です。

3. 炎を使った演出

私たちも最初に構成イメージを聞いたときは驚きましたが、そのおかげで見応えのあるカッコいい映像に仕上がりました。極寒の中での撮影でしたが、スタッフの皆さんが安全対策を徹底してくださったことも含め、ぜひ注目してほしいシーンです。

■ FAN MEETING vol.1 開催決定

SENAAMATOKIKORIVIVIKYARA

デビューシングル"WOAH"のリリースを記念し、2025年4月12日(土)に都内某所で「FAN MEETING vol.1」が開催されることが決定した。

同イベントではトークショーとメンバー全員によるお見送り会が行われ、「リリース記念メッセージ付きチェキ」を購入したファンの中から抽選で参加券が付与される。

直接メンバーと触れ合える貴重な機会となるため、ファンには早めの応募が呼びかけられている。



■ 「NEWAGE 2025 SPRING」スペシャルゲスト出演決定

さらに、2025年3月19日(水)に開催される「NEWAGE 2025 SPRING」へ、BENNYがスペシャルゲストとして出演することも決定した。

この場では『WOAH』の初披露パフォーマンスが予定されており、デビューを祝う華やかなステージが期待される。

イベント名:NEWAGE 2025 SPRING

日時:2025年3月19日(水)

会場:新宿FACE

OPEN:17:00 / START:17:30



NEWAGE出演者"BENNY"BENNYとは

有名オーディション番組出身者や、チャンネル登録者数600万人を超えるYouTuber、モデル経験者など、多彩な経歴を持つメンバーで構成された『BENNY』。

「ジャパンコア」というコンセプトを掲げ始動する『BENNY』。

テクノロジーが進化し、エンターテインメントの潮流が目まぐるしく変わる時代、華やかなガールズグループ・シーンやバズを生む音楽的アプローチを取り入れながらも、長い歴史を背負い、継承されてきた日本文化のエッセンスをアップデートしていく。

海外からの注目が集まる日本のポップカルチャーを一歩先へ進める、そんなミッションを携え、次世代に受け継がれていく「クールジャパン」のその先を再発見し、国内外の舞台へ表現していくプロジェクトとなる。

BENNY 集合写真

メンバープロフィール:

AMA:April 2nd, 2004 From Miyazaki MBTI:ENFPKOR:March 28th, 2002 From Osaka MBTI:ENFJKYARA:December 20th, 2001 From Osaka MBTI:INFPSENA:March 11th, 2002 From Hyogo MBTI:ESFPTOKI:September 26th, 2002 From Tokyo MBTI:ISFPVIVI:July 23th, 2005 From Philippine MBTI:ENFP



BENNY 公式情報:

