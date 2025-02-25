´üÂÔ¤Î¿·À±¡ÈBENNY¡É¿ë¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡ª À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥¢¤Î´ú°õ¡ª¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØWOAH¡ÙMV¤ò¸ø³«¡ª¡ª

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The highlight points in the ¡ÆWOAH¡Ç music video would be:
1. The mix of traditional and modern instruments in the music, giving BENNY the signature sound of Japanese music.
2. This concept is also reflected in the outfits, where traditional garments are styled with a modern twist.
3. Each member¡Çs part showcases a different personality, matched with individual colors and themes.
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BENNY ½¸¹ç¼Ì¿¿
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AMA¡§April 2nd, 2004 From Miyazaki MBTI:ENFP
KOR¡§March 28th, 2002 From Osaka MBTI:ENFJ
KYARA¡§December 20th, 2001 From Osaka MBTI:INFP
SENA¡§March 11th, 2002 From Hyogo MBTI:ESFP
TOKI¡§September 26th, 2002 From Tokyo MBTI:ISFP
VIVI¡§July 23th, 2005 From Philippine MBTI:ENFP
BENNY ¸ø¼°¾ðÊó¡§
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