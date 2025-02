世界で大人気のアニメ「ブルーイ」テレ東系列6局ネットで放送決定！

株式会社Phoenixx- 世界を席巻しているオーストラリア発の人気アニメ「ブルーイ」が、4月からテレビ東京系列6局ネット放送開始!- 地上波放送エリア拡大を記念して、3月29日からブルーイが東京、大阪、京都など7地区を巡るバスツアーを実施!- 全世界で人気の公式玩具も、タカラトミーより今秋販売予定!

ブルーイの番宣動画はこちら!

https://youtu.be/emIAAH1RV3Q?si=ZJeS_TjJoM91VHsf

株式会社Phoenixx(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、エミー賞受賞アニメシリーズ「ブルーイ」の、日本におけるライセンスプログラムの総合代理店に就任いたしましたことを、お知らせいたします。

BBC StudiosとPhoenixxは、密接に連携しながら、国内における製品化事業を展開していきます。

さらに、「ブルーイ」は今年4 月からテレビ東京系列6局ネットで放送を開始することを発表しました。世界で愛される人気アニメシリーズが、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送を通して、全国70%以上の世帯で視聴可能となります。

現在、テレ東にて毎週土曜午前7時「イニミニマニモ」内で放送していますが、4月からは日曜あさ7時枠に移行し、テレ東6局ネットでの放送となり、放送エリアが拡大します。日本語と、副音声で英語オリジナル音声を楽しむことができます。

「ブルーイ」バスツアー

「ブルーイ」の放送エリア拡大を記念して、ブルーイとビンゴが新宿、横浜、名古屋、京都、神戸、大阪、渋谷の7地区を巡るバスツアーを、3月末から実施します。

新宿(3月29日)、横浜(3月30日)、渋谷(4月5日)のツアーにおいては、子供たちがバスに乗車できるイベントを実施し、ブルーイのインスタグラムまたはXを通じて参加者を募集しています。当選者は3月10日までに発表される予定です。

詳しくはこちらをご確認ください。

「ブルーイ」公式インスタグラム:https://www.instagram.com/bluey_jp

「ブルーイ」公式X:https://x.com/Bluey_jp

ブルーイの玩具の発売

日本のブルーイファンにさらなる朗報です!このシリーズを題材にした幼児向け玩具の日本での発売が決定しました。グローバルで人気のブルーイの公式玩具が、タカラトミーより今秋販売予定です。キャラクターのぬいぐるみ、フィギュアなどが発売される予定です。

また、レゴ社からレゴ(R)デュプロ(R)を中心に、レゴ(R)ブルーイの製品が日本を含む世界で2025年後半に発売されることがすでに発表されています。

詳細はこちらをご確認ください。

https://www.lego.com/ja-jp/themes/bluey/about

BBC Studios Asiaのブランド&マーケティング担当バイスプレジデント、ソフィア・スピネリのコメント:

「ブルーイ」は、瞬く間に世界で最も愛され、最も高い評価を受けたアニメシリーズのひとつとなりました。テレビ東京様とのパートナーシップを拡大し、この世界的ヒットシリーズをより多くの日本のご家庭で視聴いただけること、また株式会社Phoenixxとともに、多くの製品をお届けしていけることを大変嬉しく思います。」

ブルーイについて

Joe Brumm原作、複数のエミー賞(R)受賞歴のあるLudo Studioが制作したアニメシリーズ「ブルーイ」は、世界中で何百万人ものファンを獲得しています。家族の日常と、遊びの楽しさをハートフルかつユーモラスに描き、高い評価を得ています。

このシリーズは、オーストラリアン・キャトル・ドッグ(通称ブルーヒーラー)の主人公ブルーイが、パパとママ、そして妹のビンゴと共に暮らす姿を描いています。ブルーイは、その無限のエネルギーを使って、予測不可能で愉快な方法で遊びに興じ、家族や近所の仲間を彼女の遊びの世界に引き込んでいきます。

2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在140カ国以上で放送されています。ニールセンの調査によると、「ブルーイ」は2024年米国で最もストリーミング視聴された番組シリーズ、全部門の総合順位において第1位に輝いており、合計約560億分(9億3000万時間)視聴されています。

「ブルーイ」は、2019年国際エミー・キッズ賞、2022年英国アカデミー賞チルドレン&ヤング・ピープル賞インターナショナル部門など、世界中で複数のクラフト賞やプロダクション賞を受賞しています。2024年においても、テレビ批評家協会(TCA)賞の「子供向け番組における優れた業績」と、欧州放送連合主催の国際テレビ祭ローズ・ドール賞「子供&青少年」部門をはじめ、数多くの賞を受賞しています。

また、「ブルーイ」の玩具は、2024年米国ライセンシング・インターナショナル・エクセレンス・アワードのライセンシング・アニメーション・ブランド最優秀賞をはじめ、過去5年間で数多くの賞を受賞しています。英国ライセンシング・アワードでは、3年連続でベスト・ライセンシング・プリスクール・プロパティを受賞するなど、世界中で驚異的な人気を誇り、世界で450のライセンス・パートナーを抱えるまでに成長しています。

日本においては、2020年にディズニー・チャンネルとDisney+で最初に放送・配信を開始しました。また、BBC Studiosは、日本のブルーイファンのためのユーチューブとインスタグラムも展開しています。2027年には、ディズニーの配給により、シリーズ初となる長編映画の世界公開も予定されています。

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/bluey_jp

公式X:https://x.com/Bluey_jp

公式YouTube:https://www.youtube.com/@Bluey_JP

テレビ東京について

テレビ東京は、2024年に開局60周年を迎えた民放キー局です。経済を中心とする報道番組、ユニークで健全なエンターテインメント、海外でも人気のアニメなど特色あるコンテンツを制作、放送、配信しています。特にアニメはテレビ東京の未来を担うコンテンツとして位置づけ、グローバルに展開しています。

「ブルーイ」について

「ブルーイ」は、ABC ChildrensとBBC Studiosの共同委託でLudo Studioが制作し、ABC KIDS(オーストラリア放送協会)で放送されている番組シリーズです。Screen Australiaが出資参画し、クイーンズランド州政府のScreen Queenslandおよびオーストラリア政府から資金援助を受け、脚本、アニメーション制作、編集のすべてをオーストラリアのクイーンズランド州ブリスベンで行っています。

Ludo Studioについて

Ludo Studioは、英国アカデミー賞や複数のエミー賞、ロジー賞、ピーボディ賞を受賞しているオーストラリアの映像制作会社で、TIME誌の2024年最も影響力のある会社の1つに選ばれています。才能豊かなオーストラリアのスタッフによるオリジナル脚本のドラマやアニメ、デジタルストーリーは世界中で配信され、各国で高い評価を得ています。ludostudio.com.au

BBC Studiosについて

BBC StudiosはBBCグループの商業部門で、売上高は18億ポンド、3年連続で2億ポンドの年間利益を達成しています。コンテンツの制作・投資・世界的な配信を行うグローバルなContent Studioと、イギリス内外でBBCブランドのチャンネル・サービス・合弁事業を展開するMedia & Streaming という2つの事業部門から成り、企画から制作、配信までをシームレスにおこなっています。公共放送と商業サービス向け合計で、数々の賞に輝く番組を年間約2,800時間以上制作しています。コンテンツの幅広さと専門性の高さは国際的に定評があり、「Strictly Come Dancing/Dancing with the Stars」、「トップ・ギア」、「Planetシリーズ」、「ブルーイ」、「ドクター・フー」などの人気番組のほか、世界最大級のニュースプラットフォームであるBBCニュースも運営しています。

Website:https://www.bbcstudios.com/

Press Office:https://x.com/BBCStudiosPress

X:https://x.com/bbcstudios

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/bbc-studios/

Instagram:https://www.instagram.com/bbcstudios/

Phoenixxについて

Phoenixxは、ゲームパブリッシャーであり、IPやアニメコンテンツの展開を行う総合エンターテインメント会社です。日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/

公式X:https://x.com/Phoenixx_Inc (https://x.com/Phoenixx_Inc)<@Phoenixx_Inc>

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw

