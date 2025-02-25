JSSA、2号ファンド、阪急阪神不動産株式会社からのLP出資契約締結のお知らせ

一般社団法人日本スタートアップ支援協会

一般社団法人日本スタートアップ支援協会（本社：大阪府池田市、代表理事：岡 隆宏以下、当協会） は「日本スタートアップ支援2号投資事業有限責任組合」(以下、２号ファンド)に、SMBCベンチャーキャピタル、株式会社関西みらい銀行に続いて阪急阪神不動産株式会社にもご参画いただきましたことをご報告します。

阪急阪神不動産株式会社は、スタートアップとの共創を通じてお客様への新たな価値提供に取り組まれている企業です。また、他にも2号ファンドには多数の上場企業の経営者や著名人にも参画していただいております。

今後もプレシード、シードステージの研究開発型と事業開発型のスタートアップを対象に、大学発ベンチャー、女性起業家、関西や地方のスタートアップを中心に、より一層の投資・インキュベーション支援活動を加速してまいります。現在までに1号ファンドでは44社、2号ファンドでは14社に投資を実施しています。

引き続き国内のスタートアップへの投資を継続しながら、国内機関投資家や事業会社から出資を募り、2025年12月末を目処にファイナルクローズを目指しています。

協会ファンド投資先一覧：https://www.yumeplanning.jp/jssa-fund/

このファンドの設立目的は、スタートアップ業界における下記課題の解決を行うことになります。

１.長期のシード向けベンチャー投資資金が不足

２.投資資金と支援者の東京一極集中化による東京移転問題

３.exit経験のあるメンターの不足

４.M&Aや実験検証の場を提供する大企業の不足

【協会ファンド 概要】

名称：日本スタートアップ支援 2 号投資事業有限責任組合

無限責任組合員（GP）：一般社団法人日本スタートアップ支援協会、ハックベンチャーズ株式会社

有限責任組合員（LP）：上場企業創業者、大手事業会社及び金融機関

ファンド総額：10 億円（上限額）運用期間：10年（最大2年延長）

主な投資対象：プレシード、シードステージを対象に、大学発ベンチャー・女性起業家・関西や地方のスタートアップを中心に、500万円～2,000万円までの投資を行います。

〇２号ファンドの現在のLP 出資者一覧（敬称略）

阪急阪神不動産株式会社

SMBCベンチャーキャピタル株式会社

関西みらい銀行株式会社

【東証P】株式会社ストライク代表取締役社長 荒井邦彦

【東証P】ビジョン株式会社代表取締役会長 佐野健一

【東証P】株式会社ダイレクトマーケティングミックス 取締役ファウンダー 小林祐樹

【東証P】株式会社GENOVA 代表取締役社長 平瀬智樹

【東証G】株式会社kubell（旧Chatwork株式会社）代表取締役CEO 山本正喜

【東証G】株式会社アイリッジ 代表取締役社長 小田健太郎

【東証G】エッジテクノロジー株式会社 代表取締役社長 住本幸士

【東証S】プライムストラテジー株式会社 創業者 中村けん牛

【東証G】株式会社Ridge-i 代表取締役社長 柳原 尚史

株式会社 morich 代表取締役 森本千賀子

【阪急阪神不動産株式会社 概要】

社名：阪急阪神不動産株式会社

代表者：代表取締役社長 福井 康樹

企業URL ： https://www.hhp.co.jp/

本社：大阪市北区芝田一丁目1番4号 阪急ターミナルビル内

設立： 1947年2月17日

資本金：12,426百万円

【一般社団法人日本スタートアップ支援協会 概要】

・代表者： 代表理事 岡 隆宏

・所在地： 〒563-0022 大阪府池田市畑1-6-28-201

・設立： 2016 年 7 月

・事業内容 ： IPO＆M&A を目指すスタートアップ企業に特化した経営支援

・URL： https://www.yumeplanning.jp/

＜代表理事：岡 隆宏の経歴＞

1985年3月 関西学院大学商学部卒業

1998年5月 夢展望株式会社を創業

2013年7月 東京証券取引所マザーズに上場

2015年2月 ライザップグループ株式会社と資本業務提携

2016年7月 一般社団法人日本スタートアップ支援協会設立

2019年6月 経済産業省／J-Startup推薦委員就任

2020年9月 大阪大学 共創機構 招聘教授に就任

2023年8月 関西経済同友会に入会

2023年9月 国土交通省 SBIR採択審査委員会 委員就任

2024年3月 文部科学省 起業家教育推進大使就任

【ハックベンチャーズ株式会社 概要】

・代表者： 代表取締役 金沢 崇

・設立： 2013年 5 月

・事業内容 ： ベンチャーキャピタル業務

・URL： https://www.hack-ventures.com

※記載の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の登録商標です