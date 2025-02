『SAP ERP導入の落とし穴――従来型カスタマイズ・アドオン開発の限界』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ctc-g-ret-20250318/M1D



■市場の急変・規制強化・人材不足 ― 日本企業の抱えるDX課題

デジタルディスラプターの台頭や企業のDX推進などを一例に業界構造が急速に変化する中、企業の基幹システムには高い柔軟性が求められています。一方で、GHG削減や人的資本経営など、開示要件の増加により、企業の説明責任はより重くなっています。さらに、少子高齢化とエンジニア不足が深刻化し、従来のシステム運用や改修にかかる負担は増大しています。

こうした環境変化の中、競争力を維持し、迅速な意思決定を可能にする基幹システムとはどのようなものなのでしょうか。



■カスタマイズありきの従来型では、ビジネスの変化に対応できない

多くの企業が自社の業務に合わせてSAP ERPシステムをカスタマイズしてきましたが、その結果、システムの硬直化や保守・運用の負担増大といった課題に直面しています。変化に対応するために開発を重ねるうちに、グローバル標準との差異が広がり、新たな技術や規制への適応が難しくなるケースも少なくありません。過度なカスタマイズは、DX推進の足かせとなり、成長の機会を逃す原因となります。

今、企業が求めるべきは、持続可能で柔軟なERPの運用モデルです。



■Fit to Standardを実現する伴走型支援――“Figues”でSAP ERPを最適活用

本セミナーでは、従来型のカスタマイズに頼らず、SAP ERPシステムの標準機能を最大限活用する「Fit to Standard」の実現方法を解説します。

CTCは国内唯一の「GROW with SAP」戦略的パートナーとして、SAP ERPシステム標準導入×SAP Business Technology Platform (SAP BTP)活用による柔軟な基幹システムの構築を支援してきました。導入から運用・拡張までを一気通貫でサポートする“Figues”の特長と、競争力を維持しながら業務変革を実現する具体的なアプローチをご紹介します。



