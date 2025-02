¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ØONDOO by Wpc.¡Ù2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤¤¤Ä¤â¤ÎÎ¹¤ò²÷Å¬&ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à11¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開するファッショングッズブランド『ONDOO by Wpc.(オンドーバイダブリュピーシー)』は2025年春夏コレクションとしてトラベルグッズ11種を2025年2月上旬より、Wpc.公式オンラインショップ、直営店舗他、全国の取扱店舗にて販売開始いたしました。

快適な旅を実現する11種の新作トラベルアイテムが登場

2024年8月に誕生したファッショングッズブランド『ONDOO by Wpc.』より、2025年春夏の新作11種が登場。ブランドコンセプトである”こころの「おんど」が1℃上がる”ような、快適な旅をお届けするトラベルアイテムをご提案します。

ラインナップはパッキングトラベルポーチ、シューズバッグ、吊り下げポーチ、マルチショルダー、立体型アイマスク、ネックピロー、スーツケースベルトなど、快適な旅に欠かすことのできないアイテムばかり。一部アイテムにははっ水加工が施された生地を使用しており、傘メーカーならではの強みを生かした機能性・実用性にもこだわっています。デザインはどのアイテムもシンプルにロゴを配置し、ブラック、グレー、ベージュなどユニセックスでお使いいただけるカラー展開にまとめています。

いつもの旅を特別なものに。11種の豊富なラインナップから統一感のあるスタイリッシュな旅のコーディネートをお楽しみください。

ONDOO by Wpc. (オンドーバイダブリュピーシー)

”こころの「おんど」を1℃上げよう。”をコンセプトに、シンプルで洗練されたデザインや上品な色使い、機能性を取り入れたアイテムを展開。

▼商品はこちら(https://www.wpc-store.com/c/ondoo)

新作の一部を紹介

S・M・Lの3サイズで1セットの便利なパッキングトラベルポーチ。旅行バッグやスーツケースの中の衣類を整理整頓でき、パッキングもスムーズに。ポーチの中身がわかるよう、メッシュ素材になっているのも嬉しいポイントです。各サイズのポーチ上部に持ち手が付いているので単体でも持ち運びしやすく、使わない時は付属の収納袋へ入れてまとめて保管できます。旅行はもちろん、出張でも活躍。

【収納量の目安】Sサイズ:Tシャツ3枚/Mサイズ:Tシャツ5枚/Lサイズ:Tシャツ10枚程度

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/284_1_027a724df322c1e20ef17d21225ff268.jpg ]

バスルームなどでケースを広げて吊るして使えるフック付きポーチ。1人分のスキンケア用品をコンパクトにまとめるのに最適なサイズ感です。メッシュ素材で中身がわかりやすく、また取り外し可能なポーチ付きで使いやすさは抜群!家族全員分のスキンケア用品を1つにまとめたい、メイク道具も収納したいという方にはLARGEサイズ(税込2,750円)もご用意しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/284_2_6d0245cd1e95271047ec17e665649c79.jpg ]

縦19.5cm×幅12cmのコンパクトなサイズ感ながら、見た目以上の収納力を誇るマルチショルダー。ポケット・仕切りが多く、スマートフォンやパスポートといった旅行の必需品を1つにまとめて持ち歩くことができます。生地にははっ水加工を施しているため水や汚れが付きにくく、ちょっとしたお出かけにも大活躍!ファッションの邪魔をしない、シンプルでカジュアルなデザインです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/284_3_90513dfa39db069feec8e250ade47720.jpg ]

目元に負担がかかりにくい立体型のアイマスクで、フィットしながらも締め付けすぎない快適さが魅力。遮光率100%生地*を使用しているため、目をゆっくりと休ませることができます。また洗濯機で洗えるので衛生的に繰り返し使用できるのが特徴。飛行機などの長時間の移動に持っておきたいアイテムです。

*遮光率100%…JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。

※記載の結果は製品と同構造の生地の状態での測定値であり、アイマスク本体の性能を示す数値ではございません。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/284_4_6de00c7144ce418a089a70f618b97080.jpg ]

口をつけることなく、ポンプを押して簡単に空気を入れられるネックピロー。首元をしっかりとサポートすることで、座りっぱなしでも疲れにくい快適な休息時間を提供します。空気を抜き、きれいに折りたたんで付属のメッシュポーチに収納すれば、どこでも手軽に持ち運び可能です。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/284_5_8e9b00dfcac03ca6177480b89569ef41.jpg ]

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/ondoo)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000002503/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_tpcsid=2316983)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

