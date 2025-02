「ウマ娘 プリティーダービー NAMCO Promotion third」を開催！ ペインタースタイルの限定描き下ろしイラストを使用したアイテムなどが3月14日(金)より順次登場！

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボキャンペーン、「ウマ娘 プリティーダービー NAMCO Promotion third」を開催します。

本キャンペーンで登場するペインタースタイルの限定描き下ろしイラストを使用した限定景品や商品を全国約100店舗のアミューズメント施設「ナムコ」、オリジナルグッズを販売する「キャラポップストア」、カプセルトイ専門店「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」「ガシャポンのデパート」、および「ナムコオンラインクレーン」の4施設、1サービスで2025年3月14日(金)より順次取り扱います。詳細は特設ポータルサイトをご確認ください。

特設ポータルサイト:

https://bandainamco-am.co.jp/others/umamusume/umamusumeNPthird/(https://bandainamco-am.co.jp/others/umamusume/umamusumeNPthird/)

■『ウマ娘 プリティーダービー』のナムコ限定景品が登場!

『ウマ娘 プリティーダービー』のナムコ限定景品が、キャンペーン期間中「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)に順次登場します。

2025年3月14日(金)登場

1.ウマ娘 プリティーダービー

スタンド付きビッグアクリルプレート

~ペインタースタイル~vol.3

種類:7種/サイズ:約15cm

2025年3月14日(金)ナムクレ先行登場

※ナムコの店舗では4月上旬頃登場予定です。

2.ウマ娘 プリティーダービー

ぬいぐるみマスコット~ペインタースタイル~

種類:7種/サイズ:約11cm

■キャンペーン中、ナムコ店舗では、対象のクレーンゲーム機を1,000円分プレイで限定特典をプレゼント!

キャンペーン期間中、「ナムコ」の対象クレーンゲーム機にて1,000円分プレイ、また「ナムコオンラインクレーン」の対象ブースにて1,000ナムクレポイント分プレイごとに、ミニアクリルプレートをランダムで1つプレゼントします。

※なくなり次第終了です。

※絵柄は選べません。

2025年3月14日(金)登場

ミニアクリルプレート

種類:7種/サイズ:約W54×H81mm

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けいたします。

◆「ナムクレ」なら◆

・24時間いつでもプレイ可能!

・新規会員登録でお得に遊べる!

・ナムコ限定景品も多数登場!

・制限時間内ならアームを何度でも動かせる!

・アシスト機能で獲得をお手伝い!

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

https://s.online-crane.namco.co.jp/sh/umamusume2025_l

▼「ナムクレ」公式X(旧Twitter)アカウント:@namco_oc

https://x.com/namco_oc

■SNSプレゼントキャンペーンを開催!

バンダイナムコアミューズメント公式X(旧Twitter)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに「ナムコ限定景品&ナムコ限定特典全種セット」が当たるプレゼントキャンペーンを2025年3月7日(金)よりスタートします。

《実施期間》

2025年3月7日(金)~3月13日(木)23:59まで

《応募方法》

1. バンダイナムコアミューズメント公式X(旧Twitter)アカウント( @bnam_jp )をフォロー

2. 指定のポストをリポスト

《当選者数》

合計5名さま

《プレゼント》

『ウマ娘 プリティーダービー』「ナムコ限定景品&ナムコ限定特典全種セット」

【セット内容】

1. ウマ娘 プリティーダービー スタンド付きビッグアクリルプレート

~ペインタースタイル~vol.3/全7種

2. ウマ娘 プリティーダービー ぬいぐるみマスコット~ペインタースタイル~/全7種

3. オリジナル特典「ミニアクリルプレート」/全7種

■キャラポップストアにはオリジナル商品が多数登場!

『ウマ娘 プリティーダービー』の限定描き下ろしイラストを使用した商品がキャラポップストアにて順次登場します。オンラインでもすべての商品を販売する予定です。

<オリジナルグッズ一例>

アクリルスタンド(全7種)

価格:各2,500円

ミニタペストリー ペインタースタイル(全7種) 価格:各1,650円

クリアファイル(全7種)

価格:各550円

アクリルキーホルダー(全7種)

価格:各900円

ゴージャス缶バッジコレクション

(全14種) 価格:1個660円

※ランダム封入

インスタントフォト風コレクション

(全10種) 価格:1個550円

※ランダム封入

ミニタペストリー 勝負服(全10種)

価格:各1,650円

クリアケース(全2種)

価格:各2,000円

※発売日未定の商品です。

後日ご案内します。

ライスシャワーのお米セット(全1種)

価格:4,400円

※「CyStore」「プレミアムバンダイ」で2025年5月19日(月)からオンライン販売を行います。

■キャラポップストア店頭にて購入特典が登場!

期間中、キャラポップストア店頭では、『ウマ娘 プリティーダービー』の関連商品を1会計につき1,500円ご購入ごとにイラストシート(全14種)をランダムで1枚プレゼントします。期間の前半と後半で絵柄が変わります。

▼配布期間

【前半期間】

東京:~3月31日(月)

宮城・大阪・福岡:~5月2日(金)

【後半期間】

東京:4月1日(火)~5月18日(日)

宮城・大阪・福岡:5月3日(土)~5月18日(日)

<前半期間配布デザイン>

イラストシート 勝負服(全7種) ※ランダム配布

<後半期間配布デザイン>

イラストシート ペインタースタイル(全7種) ※ランダム配布

※イラストシートは無くなり次第終了です。

※オンライン販売は配布対象外です。

「ウマ娘 プリティーダービー NAMCO Promotion third」キャラポップストア 開催情報

【東京会場】

開催場所:バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店

住 所:東京都千代田区外神田1-17-6 アトレ秋葉原1内3F ※3月15日(土)~3月31日(月)は2階イベントスペース

開催期間:2025年3月15日(土)~5月18日(日)

【宮城会場】

開催場所:イオンモール名取

住 所:宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1 3F

開催期間:2025年4月18日(金)~5月18日(日)

【大阪会場】

開催場所:namco梅田店

住 所:大阪府大阪市北区小松原町3-3 OSビル3F

開催期間:2025年4月26日(土)~5月18日(日)

【福岡会場】

開催場所:バンダイナムコ Cross Store 博多

住 所:福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビル B1F

開催期間:2025年4月26日(土)~5月18日(日)

【愛知会場】

※開催場所調整中

【オンライン販売】

販売サイト1.:CyStore

U R L :https://cystore.com/

販売サイト2.:プレミアムバンダイ

U R L :https://p-bandai.jp/

販売 期間 :2025年5月19日(月)~6月16日(月)

◎各会場につきまして、混雑緩和のため、一部日程において事前予約による入場制にする場合があります。詳細はイベント公式サイトおよびキャラポップストア公式X(旧Twitter)をご確認ください

■アトレ秋葉原での全館コラボも開催!

3月15日(土)~3月31日(月)の間、アトレ秋葉原の館内外をジャックするコラボイベント、「ウマ娘 プリティーダービー×アトレ秋葉原」を開催します。

描き下ろしイラストも含めた『ウマ娘』のラッピング装飾がアトレ秋葉原1に施されるほか、作中楽曲が楽しめる館内放送に加え、オルフェーヴル(CV.日笠陽子さん)とジェンティルドンナ(CV.芹澤優さん)の録り下ろし館内アナウンスも実施します。

また期間中、アトレ秋葉原1、アトレ秋葉原2の対象店舗でお会計税込500円ごとに1枚、『ウマ娘 プリティーダービー』のイラストカードをプレゼントします。

※イラストカードはなくなり次第終了です。

※イラストカードの絵柄は選ぶことができません。

■『ウマ娘 プリティーダービー』の限定ガシャポン商品が登場!

『ウマ娘 プリティーダービー』の限定ガシャポン商品が全国の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」と「ガシャポンのデパート」に登場します。

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ:

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/

ガシャポンのデパート:

https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/

バンダイナムコアミューズメント限定

ウマ娘 プリティーダービー

カプセル缶バッジ3

~ペインタースタイル~

3月14日(金)より順次発売予定

全7種

1回300円(税込)

商品情報:

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769847172000(https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769847172000)



