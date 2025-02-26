²£ÈøÃéÂ§¤¬¥´¥¸¥é¡¦THE¡¦¥¢ー¥ÈÅ¸¤Ë»²²Ã·èÄê¡ª¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò£²·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡ª
2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿¹¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー52³¬¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¥´¥¸¥éÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯µÇ° ¥´¥¸¥é¡¦THE¡¦¥¢ー¥ÈÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼çºÅ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢PARCO¡¢ÅìÊõ¡Ë¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò£²·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò3·î£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²£ÈøÃéÂ§¡¢ÀîÅÄ´îµ×¼£¡¢¹â»³ÌÀ¡¢GODZILLA THE ART by PARCO¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã·èÄê¡ª
ËÜÅ¸¤Î»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë²£ÈøÃéÂ§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀîÅÄ´îµ×¼£¡¢¹â»³ÌÀ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2023 Ç¯4·î¤è¤ê½ÂÃ«PARCO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´4²ó¤ÎÏ¢Â³´ë²è¡ÖGODZILLA THE ART by PARCO¡×¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿19Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜÅ¸¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºî¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¥´¥¸¥é¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ¡§ ÅÄÅç°ìÀ®
¡Ú²£ÈøÃéÂ§¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡£1936Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£72Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç¸ÄÅ¸¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¥ê¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎÀ¤³¦£³Âç¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ë¾·ÂÔ½ÐÉÊ¡£¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î¥¹¥Æ¥Ç¥ê¥Ã¥¯Èþ½Ñ´Û¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ºâÃÄ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡¢Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ÇÂ¿¿ô¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£2012Ç¯¿À¸Í¤Ë²£ÈøÃéÂ§¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤¬³«´Û¡£2013Ç¯¹áÀî¸© ËÅç¤ËËÅç²£Èø´Û¤¬³«´Û¡£2000Ç¯¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¯¥é¥ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡£2015Ç¯¹â¾¾µÜÅÂ²¼µÇ°À¤³¦Ê¸²½¾Þ¼õ¾Þ¡£2023Ç¯Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¡¢ÆüËÜ·Ý½Ñ±¡²ñ°÷¡£ºîÉÊ¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡¢Âç±ÑÇîÊª´Û¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼çÍ×Èþ½Ñ´Û¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀîÅÄ´îµ×¼£¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1933Ç¯°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ 1955Ç¯Î©¶µÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢¿·Ä¬¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£
1959Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡£2004Ç¯·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Îµ²±¤òÃê¾Ý²½¤¹¤ë¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ½¸¡ÖÃÏ¿Þ/ Map¡×¤ò1965Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥³¥¹¥â¥í¥¸ー¡×¡Ö¥í¥¹¡¦¥«¥×¥ê¥Á¥ç¥¹¡×¤È¾ï¤ËÍ½Ãû¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¡£
¡Ú¹â»³ÌÀ¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
±é½Ð²È¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£±é·à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPort B(¥Ý¥ë¥È¡¦¥Óー)¼çºË¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡±ÇÁü¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£´ûÂ¸¤Î±é·à¤ÎÏÈÁÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¼Â¤ÎÅÔ»Ô¤ä¼Ò²ñ¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Èþ½Ñ¡¢´Ñ¸÷¡¢ÅÔ»Ô·×²è¡¢¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿°ÛÊ¬Ìî¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤ÎÎÎ°è¤ò³È¤²¡¢±é·àÅªÈ¯ÁÛ¤ò¥Ä¥¢ーÀ©ºî¤äÅÔ»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¶µ°é»ö¶È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¤Ê¤É¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Æ¥¢¥È¥í¥ó- ¼Ò²ñ¤È±é·à¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
<GODZILLA THE ART by PARCO»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È>
²æ´î²°°Ìº¼Ì³¡¢NOH Sangho¡¢COIN PARKING DELIVERY¡¢²ÏÂ¼¹¯Êå¡¢¾®ÃÓ·òÊå¡¢Haroshi¡¢ÄÑ¹°¼ù¡¢Julio Anaya Cabanding¡¢James Jarvis¡¢Jean Jullien¡¢°ÂÉô¹×ÂÀÏ¯¡¢Pex Pitakpong¡¢Roby Dwi Antono¡¢ÂçÊ¿Î¶°ì¡¢Stickymonger¡¢ÀõÌîÃé¿®¡¢ÃæÂ¼Å¯Ìé¡¢TOKI¡¢Â¼¾¾²Â¼ù
¡ü¥´¥¸¥é¿÷·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡ªÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï3·î£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª¤µ¤é¤Ë£µ£°£°±ß¤ªÆÀ¤Ê¥´¥¸¤«¥é³ä¤â¡ª
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÖGODZILLA THE ART¸ÂÄê¥àー¥Óー¥â¥ó¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¡¡¥´¥¸¥é¡Ê1954¡Ë¿÷·¿¡×ÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È
¥´¥¸¥é¥·¥êー¥ºÂè1ºî¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê1954¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥¸¥é¤ÎÂ¤·Á¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿÷·¿¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÀÇ¹þÄê²Á4,620±ß¡Ë¤È¤Î¥»¥Ã¥È·ô¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤È¤Ï°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢¥´¥¸¥é¤Î¸¶ÅÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü·ô¡Ë°ìÈÌ¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î¤ß 6,400±ß
ÅÚÆü½Ë¡Ë°ìÈÌ¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î¤ß 6,700±ß
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～¡¡¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Æü»þ»ØÄê¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê³ÆÆþ¾ì»þ´ÖÏÈ¡¢Ëç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡Ë
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª(https://www.asoview.com/channel/tickets/ab2Gkayg38/)
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡¡
Ê¿Æü·ô¡Ë°ìÈÌ¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸ 2,200±ß¡¿Ãæ¹âÀ¸ 1,500±ß¡¿4ºÐ～¾®³ØÀ¸ 500±ß
ÅÚÆü½Ë¡Ë°ìÈÌ¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸ 2,500±ß¡¿Ãæ¹âÀ¸ 1,600±ß¡¿4ºÐ～¾®³ØÀ¸ 600±ß
¡¦¥´¥¸¤«¥é³ä¥Á¥±¥Ã¥È
¢¨5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～30¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ¼Êý5»þ°Ê¹ß¡¢Ê¿Æü·ô¤ÎÎÁ¶â¤«¤é500±ß³ä°ú
°ìÈÌ¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸ 1,700±ß¡¿Ãæ¹âÀ¸ 1,000±ß¡¿4ºÐ～¾®³ØÀ¸ ÌµÎÁ
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë10¡§00～¡¡¢¨³ÆÆü»þ¤ÎÈÎÇä¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»
¢¨Æü»þ»ØÄê¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê³ÆÆþ¾ì»þ´ÖÏÈ¡¢Ëç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª(https://www.asoview.com/channel/tickets/ab2Gkayg38/)¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=746343)¡¢¿¹¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¥®¥ã¥é¥êー ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È(https://visit.mam-tcv-macg-hills.com/moriart50_ticket_inventory.html?CATEGORY_CD=0146)
¡ü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª¡Ø¥´¥¸¥é ¥«ー¥É¥²ー¥à¡ÙPR¥«ー¥É¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ËÜÅ¸¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¥´¥¸¥é¤Î¿·ºî¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ø¥´¥¸¥é ¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ù¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêPR¥«ー¥É¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£PR¥«ー¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÉÛËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»
¡Ø¥´¥¸¥é¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ù¤Ï¡¢À¸ÃÂ70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤éÈ×¾å¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢¥·¥êー¥º70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò½ä¤ë°ìÂç¹¶ËÉÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¿Ê¹¶/·âÂà·¿¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥´¥¸¥é ¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://godzilla-cardgame.com/
¡üÅìÊõ30cm¥·¥êー¥º ¥´¥¸¥é(2016)Ç®ÀþÊü¼ÍVer.¤ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª
¥´¥¸¥é¡¦THE¡¦¥¢ー¥ÈÅ¸ ³«ºÅµÇ°
ÅìÊõ30cm¥·¥êー¥º FAVORITE SCULPTORS LINE ¥´¥¸¥é(2016)Ç®ÀþÊü¼ÍVer.
49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÌ¾Â¤·Á»ÕÀ©ºî¥¬¥ìー¥¸¥¥Ã¥È¤Î´°À®ÉÊ¾¦ÉÊ²½¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿FAVORITE SCULPTORS LINE¤Ë¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù(2016Ç¯)¤è¤ê¡¢¹õÎ¶¹©Ë¼¸¶·¿À½ºî¤Î¡Ö¥´¥¸¥é(2016)Ç®ÀþÊü¼ÍVer.¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Ç®Àþ¤òÅÇ¤¯ºÝ¤ÎÂÎ¤¬»ç¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢³Æ½ê¤Ë¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÃøÌ¾¥¬¥ìー¥¸¥¥Ã¥È¥Ç¥£ー¥éー¹õÎ¶¹©Ë¼¤¬¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¤·¤¿¸¶·¿¤ò¡¢Æ¬Äº¹âÌó28¥»¥ó¥Á¡¢Èø¤ÎÀèÃ¼¤Î¹â¤µÌó60¥»¥ó¥Á¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÅÉÁõºÑ´°À®ÉÊ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡ª
¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÊýË¡¤Ï¸åÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¡£
¡üËÜÅ¸¤Î¶õ´Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖCEKAI¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª
²Á³Ê¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§ÀÇ¹þ8,800±ß
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
GOO CHOKI PAR/YUICHIRO TAMAKI/RYU OKUBO/RYOTA DAIMON/umao
¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÊýË¡¤Ï¸åÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¡£
¡ÚCEKAI¡Û
¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»×ÁÛ¤Î¸µ¤Ë½¸¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡£2013Ç¯¤Ë¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Åìµþ¡¢LA¡¢NY¤Ø¤ÈÀ©ºîµòÅÀ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é³èÆ°Ãæ¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Î±é½Ð¤«¤é»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤É100Ì¾°Ê¾å¤¬ºßÀÒ¡£
CEKAI ¡§https://cekai.jp/
¡ü³¨ËÜºî²È¥¥åー¥é¥¤¥¹¤¬¥´¥¸¥é¸ø¼°³¨ËÜ¡Ø¤¢¤Ã¥´¥¸¥é¡Ù¤òÀ©ºî¡ª¡¡ËÜÅ¸²ñ¾ì¤Ë¤Æ²ñ´üÃæ¤Ë½ÐÈÇµÇ°¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
³¨ËÜºî²È¥¥åー¥é¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¿·ºî¤Î¥´¥¸¥é¸ø¼°³¨ËÜ¡Ø¤¢¤Ã¥´¥¸¥é¡Ù¤¬Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³¨ËÜÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÅ¸²ñ¾ì¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æü»þ¡§5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£Äê°÷¡§ÀèÃå80Ì¾
¢£¼õÉÕ»þ´Ö¡§
13¡§00～13¡§30¡¡25Ì¾
14¡§00～14¡§30¡¡25Ì¾
15¡§00～15¡§30¡¡30Ì¾
¢£¾ì½ê¡§ËÜÅ¸²ñ¾ìÆâ
¢¨¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã·ôÉÕ¤¤ÎËÜÅ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨¥µ¥¤¥óÂÐ¾ÝËÜ¡Ø¤¢¤Ã¥´¥¸¥é¡Ù¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÐ¾ÝËÜ¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë10¡§00～¡¡¢¨³Æ»þ´Ö¤ÎÈÎÇä¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª(https://www.asoview.com/channel/tickets/rZqzcgUVKr/)
¡Ø¤¢¤Ã¥´¥¸¥é¡Ù½ñÀÒ³µÍ×
Äê²Á¡§1,760±ß¡ÊËÜÂÎ1,600±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë
È¯¹Ô¡§Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ
¸ø¼°HP¡§https://publications.asahi.com/product/25256.html
¡Ú¥¥åー¥é¥¤¥¹¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1985Ç¯¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£ÅìµþÂ¤·ÁÂç³ØÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÌ¡²è²È¡¢³¨ËÜºî²È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¡£2016Ç¯¡¢¹Åç¹ñºÝ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÍ¥½¨¾Þ¡£MOE³¨ËÜ²°¤µ¤óÂç¾Þ2023Æþ¾Þ¤Î¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¥¸¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ð¥ë¥Ü¥ó¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¦¥Ã¥µ¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥·¥«¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Ð¤ì¥Í¥³¡Ù¤Ê¤É¤Î³¨ËÜ¤ä¡¢Ì¡²è¡Ø¥Í¥³¥Î¥Òー¡Ù¡Ø¥¹¥¥¦¥µ¥®¡Ù¡Ø¥¹¥¥Í¥º¥ß¡Ù¡Ø¤Ò¤È¤ê»ö¡Ù¤Ê¤ÉºîÉÊÂ¿¿ô¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://qrais.blog.jp/
¡ü¸ø¼°¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¸ø³«¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÃíÌÜ¤Î±ÇÁüºî²ÈPennacky
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SUbNNzQZaUQ ]
<¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¤Î¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¤³¤Á¤é>
https://youtu.be/qTHs-1wBZuM
¡ÚPennacky¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î±ÇÁüºî²È¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê»£±Æ¥³ー¥¹¤Ç±ÇÁüÀ©ºî¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸åÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£ÃøÌ¾¤Ê¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMV¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤ä¡¢¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡¦THE¡¦¥¢ー¥ÈÅ¸¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥´¥¸¥é¤È¤Ï¡¢²¿¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸Í÷²ñ³µÍ×¡Û
¥´¥¸¥é¤Ï2024Ç¯¤ËÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âè£±ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥´¥¸¥é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÉÁ¤«¤ì»äÃ£¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÏÆ±°ì¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»þÂå¤È¶¦¤Ë¡¢»Ñ¤ä³µÇ°¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥´¥¸¥é¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿·ºî¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥´¥¸¥é¡ß¸½Âå¥¢ー¥È¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¥´¥¸¥é¡É¤ò²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÅ¸¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥´¥¸¥é¤È¥¢ー¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤äËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¡¢¥´¥¸¥é¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Å¸Í÷²ñÌ¾¾Î¡§¥´¥¸¥éÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯µÇ° ¥´¥¸¥é¡¦THE¡¦¥¢ー¥ÈÅ¸
²ñ¾ì¡§¿¹¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー52³¬¡Ë
²ñ´ü¡§2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)～6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§10¡§00～19¡§00¡Ê²ñ´üÃæÌµµÙ¡Ë
¢¨4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Æü¡¢¶âÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¤Ï20¡§00¤Þ¤Ç
¢¨Æþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
Æþ´ÛÎÁ¡§
Ê¿Æü·ô¡Ë°ìÈÌ¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸ 2,200±ß¡¿Ãæ¹âÀ¸ 1,500±ß¡¿4ºÐ～¾®³ØÀ¸ 500±ß
ÅÚÆü½Ë¡Ë°ìÈÌ¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸ 2,500±ß¡¿Ãæ¹âÀ¸ 1,600±ß¡¿4ºÐ～¾®³ØÀ¸ 600±ß
¢¨5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～30¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ¼Êý5»þ°Ê¹ß¡¢Ê¿Æü·ô¤ÎÎÁ¶â¤«¤é500±ß³ä°ú[KY1]
¼çºÅ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢PARCO¡¢ÅìÊõ
¶¨»¿¡§DNPÂçÆüËÜ°õºþ¡¢¼¯Åç·úÀß
¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÍÜÏ·ÌÒ»Ê
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://godzillatheart.com/exhibition
¸ø¼°X: https://twitter.com/godzillatheart
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/godzillatheart
GODZILLA THE ART¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://godzillatheart.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§050-5541-8600¡Ê¥Ï¥íー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë