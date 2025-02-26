【北國銀】初のポジティブ・インパクト・ファイナンス契約を締結

株式会社北國フィナンシャルホールディングス

株式会社北國フィナンシャルホールディングス（代表取締役社長：杖村 修司）グループの株式会社北國銀行（頭取：杖村 修司）は、株式会社北上製作所（社長：北上 浩之）とポジティブ・インパクト・ファイナンス*の契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本ファイナンスは当社がポジティブ・インパクト・ファイナンスにより資金提供を行う第一号案件となりました。

* ポジティブ・インパクト・ファイナンス：企業活動が環境・社会・経済のいずれかの側面に与えるインパクトを包括的に分析し、特定されたポジティブインパクトの増大とネガティブインパクトの減少に向けた取組みを支援する融資

ポジティブ・インパクト・ファイナンス契約の概要

（１） 契約日 2025 年 2 月 26 日（水）

（２） 融資金額 7 億円

（３） 資金使途 新工場建設資金

株式会社北上製作所の取組み

今回、同社の企業活動が社会・環境・経済に与えるインパクトを、以下のとおり評価しました（KPI より一部抜粋）。

詳細は北國銀行のプレスリリース及びPIF評価書をご覧ください。

株式会社北上製作所とポジティブ・インパクト・ファイナンスの契約を締結

https://www.hfhd.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2025/02/20250226-1.pdf

■株式会社北上製作所

住所：石川県河北郡津幡町字大坪い4-1

代表者：北上 浩之

事業内容：プレス板金加工

溶接加工及びアッセンブリ 線材曲げ加工、切削加工

HP：https://www.kitagami.co.jp/