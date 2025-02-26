開催まであと10日！「おいもフェス SHIZUOKA & しぞ～かEXPO 2025」がいよいよ開幕！ グランシップ広場にて
いよいよ開催まで10日を切りました。
今年も「おいもフェス SHIZUOKA 2025」に全国各地から厳選された有名焼き芋店が集結！
素材そのままのこだわりから生まれる極上の焼き芋から、創意工夫を凝らしたおいもスイーツを楽しめます。
0～100歳の幅広い世代の方が「おいもでホッ」となれる静岡・東海エリア最大の焼き芋イベントです。
さらに、今年のおいもフェス会場は、6つのエリアを設け、焼き芋やスイーツだけでなく、
静岡の食・伝統、ペットと楽しめるショップ、体験あそびエリア、大道芸などのステージパフォーマンスまで、さまざまな楽しみ方ができるイベントとなっています。
■ 全国おいもエリア出店者一覧
＆potato(R)︎ ［群馬］
浪漫焼き芋 芋の巣［大阪］
京都芋屋 芋と野菜［京都］
芋ばっかりの専門店IMOBAKKA［埼玉］
芋福堂［群馬］
つぼ焼き いも爺［熊本］
やきいもコロ［愛知］
神戸芋屋 志のもと［兵庫］
sweet＆healthy SAZANKA［宮崎］
京都嵐山完熟やきいも菟月［京都］
日比焼き芋［東京］
お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ［福井］
干し芋専門店 ほしいもの百貨［茨城］
岡山足守 芋屋蜜三郎［岡山］
芋屋 蜜の月 倉敷本店［岡山］
壺焼き芋 なべちゃん［埼玉］
やきいも処DOCO弐番館［山形］
■ 静岡おいもエリア出店者一覧
みとやきいもラッキーズ［吉田町］
エナジーファーム［川根本町］
oimodo［静岡市］
oimo&coco.［静岡市］
Kan Kans［浜松市］
ヤマウメ［牧之原市］
■ おいもフェスの6つのエリア
全国おいもエリア
全国から集まった焼き芋＆おいもスイーツの専門店が大集合！
静岡にいながら、全国の普段なかなか巡り合えない焼き芋を食べ比べたり、魅力的なおいもスイーツにも巡り合えます。
静岡おいもエリア
県内の生産者やお店が集まり、地元ならではの焼き芋を堪能。
静岡の豊かな自然が育んだ地産地消のさつまいもも楽しめます。
しぞ～かEXPO《静岡万博》
静岡の地元特産品や食材を使用したグルメが集結。
しぞ～かの魅力を再発見できるブースが多数出展。
わんわんエリア
愛犬と一緒に楽しめるグッズ販売、おやつ、ワークショップなどが充実。
ゆったりくつろげるペット優先エリアもご用意しております。
体験あそびエリア
大人も子どももたのしめる体験型ワークショップ、ここでしか楽しめないおいもの遊び、バーベキュー体験、ふわふわドームなどわくわくがいっぱい。
ステージ・パフォーマンスエリア
楽団、ダンス、大道芸など多彩なパフォーマンスが、魅力的なMCとともに繰り広げられるエンターテイメント空間で非日常感を味わえます。
■ 開催概要
開催日時： 2025年3月7日（金）～9日（日） 10:00～16:00
※ 金曜日は全国おいもエリアのみの開催
※ 土日は全エリアでの開催
開催場所： グランシップ広場（GRANSHIP 静岡県コンベンションアーツセンター）
静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1
JR東静岡駅から徒歩1分
※車でのご来場は大変な混雑が予想されるため、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。
入場料（税込）：
前売り券：金曜日：350円 ／土日：450円
当日券：500円 ※ 中学生まで無料
～ 前売りチケットQRコード 本日より販売開始 ～
おいもフェス SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO《静岡万博》 in静岡 - パスマーケット
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02x2dncmnf841.html
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おいもフェス SHIZUOKA
公式HP：https://oimofes.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/oimo.fes/
しぞ～かEXPO
公式HP：https://shizuoka-expo.com/
Instagram：https://www.instagram.com/shizuoka_expo/
前売りチケット販売中！
おいもフェス SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO《静岡万博》 in静岡 - パスマーケット
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電車でのご来場がおすすめ！
会場周辺の駐車場は大変混雑が予想されます。最寄り駅のJR「東静岡駅」から徒歩圏内でアクセス抜群！スムーズにお楽しみいただくため、電車でのご来場にご協力ください。