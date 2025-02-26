開催まであと10日！「おいもフェス SHIZUOKA & しぞ～かEXPO 2025」がいよいよ開幕！ グランシップ広場にて

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株式会社nonii

いよいよ開催まで10日を切りました。


今年も「おいもフェス SHIZUOKA 2025」に全国各地から厳選された有名焼き芋店が集結！


素材そのままのこだわりから生まれる極上の焼き芋から、創意工夫を凝らしたおいもスイーツを楽しめます。


0～100歳の幅広い世代の方が「おいもでホッ」となれる静岡・東海エリア最大の焼き芋イベントです。



さらに、今年のおいもフェス会場は、6つのエリアを設け、焼き芋やスイーツだけでなく、


静岡の食・伝統、ペットと楽しめるショップ、体験あそびエリア、大道芸などのステージパフォーマンスまで、さまざまな楽しみ方ができるイベントとなっています。



■ 全国おいもエリア出店者一覧


＆potato(R)︎ ［群馬］


浪漫焼き芋 芋の巣［大阪］


京都芋屋　芋と野菜［京都］


芋ばっかりの専門店IMOBAKKA［埼玉］


芋福堂［群馬］


つぼ焼き　いも爺［熊本］


やきいもコロ［愛知］


神戸芋屋　志のもと［兵庫］


sweet＆healthy　SAZANKA［宮崎］


京都嵐山完熟やきいも菟月［京都］


日比焼き芋［東京］


お芋スイーツ専門店　フランダースフリッツ［福井］


干し芋専門店 ほしいもの百貨［茨城］


岡山足守　芋屋蜜三郎［岡山］


芋屋 蜜の月 倉敷本店［岡山］


壺焼き芋 なべちゃん［埼玉］


やきいも処DOCO弐番館［山形］


















■ 静岡おいもエリア出店者一覧

みとやきいもラッキーズ［吉田町］


エナジーファーム［川根本町］


oimodo［静岡市］


oimo&coco.［静岡市］


Kan Kans［浜松市］


ヤマウメ［牧之原市］













■ おいもフェスの6つのエリア


全国おいもエリア

全国から集まった焼き芋＆おいもスイーツの専門店が大集合！


静岡にいながら、全国の普段なかなか巡り合えない焼き芋を食べ比べたり、魅力的なおいもスイーツにも巡り合えます。








静岡おいもエリア

県内の生産者やお店が集まり、地元ならではの焼き芋を堪能。


静岡の豊かな自然が育んだ地産地消のさつまいもも楽しめます。








しぞ～かEXPO《静岡万博》

静岡の地元特産品や食材を使用したグルメが集結。


しぞ～かの魅力を再発見できるブースが多数出展。








わんわんエリア

愛犬と一緒に楽しめるグッズ販売、おやつ、ワークショップなどが充実。


ゆったりくつろげるペット優先エリアもご用意しております。







体験あそびエリア

大人も子どももたのしめる体験型ワークショップ、ここでしか楽しめないおいもの遊び、バーベキュー体験、ふわふわドームなどわくわくがいっぱい。








ステージ・パフォーマンスエリア

楽団、ダンス、大道芸など多彩なパフォーマンスが、魅力的なMCとともに繰り広げられるエンターテイメント空間で非日常感を味わえます。








■ 開催概要




開催日時： 2025年3月7日（金）～9日（日） 10:00～16:00


※ 金曜日は全国おいもエリアのみの開催


※ 土日は全エリアでの開催



開催場所： グランシップ広場（GRANSHIP 静岡県コンベンションアーツセンター）


静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1


JR東静岡駅から徒歩1分


※車でのご来場は大変な混雑が予想されるため、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。




入場料（税込）：


前売り券：金曜日：350円 ／土日：450円


当日券：500円 ※ 中学生まで無料



～ 前売りチケットQRコード 本日より販売開始 ～


おいもフェス SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO《静岡万博》 in静岡 - パスマーケット


https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02x2dncmnf841.html




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おいもフェス SHIZUOKA
公式HP：https://oimofes.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/oimo.fes/



しぞ～かEXPO
公式HP：https://shizuoka-expo.com/
Instagram：https://www.instagram.com/shizuoka_expo/










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おいもフェス SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO《静岡万博》 in静岡 - パスマーケット


https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02x2dncmnf841.html



電車でのご来場がおすすめ！


会場周辺の駐車場は大変混雑が予想されます。最寄り駅のJR「東静岡駅」から徒歩圏内でアクセス抜群！スムーズにお楽しみいただくため、電車でのご来場にご協力ください。