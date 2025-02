＜特別編成企画「ハイキュー!!」特集＞ いち早く3月2日（日）から「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」、TVシリーズ4作品、OVA2作品もアニマックスで集中放送！

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

アニメ専門チャンネル「アニマックス」を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン(代表取締役CEO:野島亮司、代表取締役社長:滝山正夫)は、3月のマンスリー企画として「ハイキュー!!」特集を編成し、3月2日(日)に「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」をアニマックス初放送するほか、TVシリーズ4作品、OVA2作品などを集中放送いたします。

アニマックス3月の「ハイキュー!!」特集では、2024年に興行収入100億円以上を記録した大ヒット映画「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」を3月2日(日)11:00から放送。この放送を皮切りに、「ハイキュー!!」一挙放送を3月8日(土)11:00から、「ハイキュー!! セカンドシーズン」一挙放送を3月15 日(土)11:00から、「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」全10話一挙放送を3月20 日(木・祝)11:00から、「OVA ハイキュー!! 陸 VS 空」を3月20 日(木・祝)16:00から、「OVA ハイキュー!! ボールの"道"」を3月20 日(木・祝)16:30から、「ハイキュー!! TO THE TOP」一挙放送を3月22日(土)11:00から集中放送いたします。

アニマックスでは、毎月、マンスリー特集として、人気アニメのTVシリーズや劇場版、OVAなどを特別編成で放送しています。

3月の「ハイキュー!!」特集をはじめ、今後もどうぞご期待ください。

<アニマックス3月 「ハイキュー!!」特集 放送番組>

劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦

因縁の宴――、ついに開幕!!

■あらすじ

宮城県立烏野高校バレー部に入部した日向翔陽は、東京の音駒高校との合同合宿で、因縁のライバルとなる孤爪研磨と出会う。超攻撃的なプレースタイルの烏野高校に対し、“繋ぐ”をモットーにした超守備的な音駒高校。烏野のメンバーたちは、音駒との練習試合を通じて成長していく。そして春高バレー県代表決定戦、春高初戦と、戦いの中で進化を遂げた烏野高校は、優勝候補・稲荷崎高校を下し、遂に音駒高校との初の公式戦を迎える。

■放送日時

3/2(日) 11:00~12:40

3/23(日) 17:00~18:55

3/30(日) 20:00~21:40

(C)2024「ハイキュー!!」製作委員会 (C)古舘春一/集英社

ハイキュー!!一挙放送

仲間と共に飛べ―― “頂の景色”へ!!

■あらすじ

幼いころ見た“小さな巨人”の姿に憧れバレーボールに魅了された日向翔陽は、中学最初の公式戦で“コート上の王様”と呼ばれる天才プレーヤーの影山飛雄に惨敗してしまう。悔しさをバネに烏野高校バレー部の門を叩いた日向だったが、そこにいたのは影山だった!

■放送日時

1.第1~13話 3/8(土)11:00~17:30

2.第14~25話 3/9(日)11:00~17:00

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS

ハイキュー!! セカンドシーズン一挙放送

すべては、 “進化”する――!!

■あらすじ

インターハイ予選、青葉城西に敗北した烏野高校排球部は、春高予選に向け再び動き出していた。そんな中、音駒高校を始め強豪校が集まる東京合宿への参加が決定。

より練習に力の入る部員一同。しかし合宿へ参加するためには、ある試練が…。

■放送日時

1.第1~13話 3/15(土) 11:00~17:30

2.第14~25話 3/16(日) 11:00~17:00

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!! セカンドシーズン」製作委員会・MBS

ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校全10話一挙放送

勝つのは、どっちだ。

■あらすじ

「堕ちた強豪、飛べない烏」。

かつてそう呼ばれた烏野高校が、ついに辿り着いた“頂”の舞台。春の高校バレー宮城県代表決定戦、決勝。インターハイ予選準決勝で青葉城西高校に惜敗し、春高予選へと再始動した烏野が、さらなるレベルアップを求めて挑んだのは関東強豪チームとの合同合宿だった。梟谷、生川、森然、音駒と並み居る全国レベルのチームとの力量差を痛感しながらも、

烏野高校はチームの“進化”を求めてただひたすらに挑戦をし続けた。

迎えた春高予選。一度は封印した日向と影山の「変人速攻」もさらなる進化を見せ、個々の歯車が噛み合い、チーム全体が動きだし、烏野は並み居る強豪を打ち破っていく。

そして宮城県代表決定戦準決勝で再び立ちはだかった、宿敵・青葉城西。因縁の相手を前に一歩も譲らぬ攻防を繰り広げ、試合は総力戦にもつれ込んでいく。ぶつかり合うプライドとプライドの果て、体力の限界を超えた激戦を制したのは、烏野高校だった。全国まで、あと一つ。

対するは絶対王者、白鳥沢学園高校。超高校級エース・牛島若利を擁する県内最強のチーム。激闘を制し、春への切符を掴むのは一校のみ。烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 今、烏野高校最大の挑戦が始まる!

■放送日時

3/20(木・祝) 11:00~16:00

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!! 3rd」製作委員会・MBS

OVA ハイキュー!! 陸 VS 空

勝ち残るのは、どのチームか――

■あらすじ

春の高校バレー宮城県予選、烏野高校は白鳥沢学園高校との激闘を制し全国大会出場を決める。

一方、東京都代表決定戦は、音駒高校、梟谷学園高校、戸美学園高校、井闥山学院高校の4校によって3つの代表枠を争っていた。

音駒高校は激戦の東京都予選で代表枠を勝ち取ることができるのか?そして烏野との「ゴミ捨て場の決戦」を全国の舞台で実現できるのか?

東京都代表決定戦、開幕―!!

■放送日時

3/20(木・祝) 16:00~16:30

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS

OVA ハイキュー!! ボールの”道”

勝ち残るのは、どのチームか――

■あらすじ

戸美学園高校との3位決定戦に臨む音駒高校。持ち前の守備力で接戦を繰り広げていたが、リベロの夜久が負傷退場してしまう。護りのエース不在という苦境に立たされた音駒高校だったが、主将の黒尾中心に何とか喰らいついていく。

東京都代表、最後の1枠を勝ち取るのは“猫”か“蛇”か…!?

■放送日時

3/20(木・祝) 16:30~17:00

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS

ハイキュー!! TO THE TOP一挙放送

烏野高校排球部、いざ全国の舞台へ――!!

■あらすじ

春の高校バレー宮城県予選、激闘を制し悲願の全国大会出場を決めた烏野高校排球部。全国大会を控えた彼らのもとに、影山の全日本ユース強化合宿招集の報せが舞い込んだ。

さらに月島にも宮城県1年生選抜強化合宿への招集がかかる。同じ1年生との差に焦る日向は、宮城県1年生選抜強化合宿に押しかけるも……!?

全国大会本番に向け、日向、影山、そして烏野高校排球部の更なる挑戦が始まる――!!

■放送日時

1.第1~13話 3/22(土) 11:00~17:30

2.第14~25話 3/23(日) 11:00~17:00

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS

■ご視聴方法

▼アニマックス

https://www.animax.co.jp/

