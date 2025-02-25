自動車産業の近未来探る　オンラインセミナー　３月11日開催

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社は、オンラインセミナー「自動車産業DX～最新事例から考える製造現場とサプライチェーンの未来～」を３月11日（火）午後１時から開催し、参加者を募集します。

【申し込みサイト】https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3268?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx38&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3268?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx38&utm_campaign=content-text)

本セミナーでは、大手自動車部品メーカー・サプライヤーの最新DX事例や、有識者の展望から自動車産業の近未来を探ります。

基調講演では、製造業系ユーチューバーのものづくり太郎氏が海外自動車メーカーへの現地取材で得た最新動向をリポート。特別講演では矢崎総業、沖電気工業のデジタル責任者が最新の取り組みを紹介し、自動車産業に精通するKPMGコンサルティングの犬飼仁氏が今後の展望を解説します。

【日時】３月11日（火）午後１時～５時

※開始、終了時刻が前後する場合があります。

【参加費】無料 【定員】先着500人。

【詳細・申し込み】下記URLをご覧ください。３月11日（火）正午締め切り。

https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3268?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx38&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3268?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx38&utm_campaign=content-text)

【主催】 産経新聞社 【特別協賛】IFSジャパン 【協賛】Blue Yonderジャパン

【問い合わせ先】産経新聞DXセミナー事務局 メール：ml.digitalsales@sankei.co.jp