人気男性声優陣による熱き『人狼バトル』イベントを2025年4月5日（土）・6日（日）・13日（日）に開催！現在、参加チケット抽選受付中!!

株式会社アニメイトホールディングス

1回の決断が運命を左右するスリルに満ちたゲーム展開や数々の好プレイ・珍プレイで楽しさをお届けしてきた声優『人狼バトル』企画。2025年春もアニメイトシアターで男性声優の皆様をお招きし、ステージと座席が近く一体感を味わえる会場・アニメイトシアターにてイベントを開催致します。

チケットはS席・A席の2種あり、S席は前方指定席の確約＆ビジュアルブック（会場販売予定グッズ）のセットチケット。S席・A席の共通特典として特典2Ｌブロマイドが付きます。現在、イベント参加チケットの抽選受付を行っておりますのでどうぞご注目下さい！

●2025年4月5日（土）DAY1公演（受付期間：2025年3月2日(日) 23:59まで）

[出演] 伊瀬結陸、永塚拓馬、永野由祐、増元拓也、益山武明

[DAY1公演チケットページ] ⇒ https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr5(https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr5)

人狼バトル THE NIGHTMARE 2025 APRIL FOOL DAY1

●2025年4月6日（日）DAY2公演（受付期間：2025年3月2日(日) 23:59まで）

[出演] 市川太一、浦和希、狩野翔、高塚智人、深町寿成

[DAY2公演チケットページ] ⇒ https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr6(https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr6)

人狼バトル THE NIGHTMARE 2025 APRIL FOOL DAY2

●2025年4月13日（日）DAY3公演（受付期間：2025年3月9日(日) 23:59まで）

[出演] 市川太一、狩野翔、小松昌平、寺島惇太、深町寿成

[DAY3公演チケットページ] ⇒ https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr13(https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr13)

人狼バトル THE NIGHTMARE 2025 APRIL FOOL DAY3

イベントの開催に向けて『人狼バトル』公式X（ https://twitter.com/jinroubattle_va ）で最新情報を随時おしらせさせていただきます。どうぞお楽しみに！

◆イベント情報◆

人狼バトル THE NIGHTMARE 2025 APRIL FOOL

人狼バトル THE NIGHTMARE 2025 APRIL FOOL

【開催日時／出演／チケットページ】

●2025年4月5日（土）DAY1公演（受付期間：2025年3月2日(日) 23:59まで）

・第1部：開場13:30／開演14:15

・第2部：開場17:00／開演17:45

[出演] 伊瀬結陸、永塚拓馬、永野由祐、増元拓也、益山武明

[DAY1公演チケットページ] ⇒ https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr5(https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr5)

●2025年4月6日（日）DAY2公演（受付期間：2025年3月2日(日) 23:59まで）

・第1部：開場13:30／開演14:15

・第2部：開場17:00／開演17:45

[出演] 市川太一、浦和希、狩野翔、高塚智人、深町寿成

[DAY2公演チケットページ] ⇒ https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr6(https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr6)

●2025年4月13日（日）DAY3公演（受付期間：2025年3月9日(日) 23:59まで）

・第1部：開場13:30／開演14:15

・第2部：開場17:00／開演17:45

[出演] 市川太一、狩野翔、小松昌平、寺島惇太、深町寿成

[DAY3公演チケットページ] ⇒ https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr13(https://t.livepocket.jp/e/nightmare_2025apr13)

【チケット情報】

S席：価格9,600円（税込）

＊前方指定席の確約と、ビジュアルブック（会場販売予定グッズ）のセットチケット

＊特典2Ｌブロマイド付き（A席チケット特典と同じ絵柄となります）

A席：価格6,800円（税込）

＊S席のチケットより後方のお席となります

＊特典2Ｌブロマイド付き（S席チケット特典と同じ絵柄となります）

チケット情報に関する注意事項につきまして、各講演のチケットページにてご確認下さい。

【場所】

アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/

人狼バトル THE NIGHTMARE◆関連情報◆

【関連サイト】

『人狼バトル』公式X（旧Twitter） ⇒ https://twitter.com/jinroubattle_va

【著作権表記】

(C) MARINE ENTERTAINMENT