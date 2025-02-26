史上最大、4台のF1マシン、4名のF1ドライバーによるデモラン Red Bull Showrun x Powered by Honda、4月2日（水）TOKYO BAY（お台場・青海）で開催！
レッドブル・ジャパン株式会社は、4月2日（水）開催予定のF1デモランイベント Red Bull Showrun x Powered by Honda がTOKYO BAY（お台場・青海）で開催されることを発表します。このイベントにF1チーム「Red Bull Racing」のドライバー、マックス・フェルスタッペンとリアム・ローソン、「Racing Bulls」の角田裕毅とアイザック・ハジャーが参加。F1マシンは Red Bull Racing の「RB16B」、「RB7」そして Racing Bulls 2025年リバリー（デザイン）の「RB7」さらにはHondaの「RA272」が登場します。F1マシン4台とF1ドライバー4名による日本史上最大規模のF1デモランイベントです。
観覧にはチケットが必要です。2/26(水)18:00より大学生・専門学生対象の学生応援券（Tシャツ付）先行抽選を開始します。【受付終了は3月2日（日）23:59】。一般観覧券は3月9日（日）昼12:00より先着で販売開始します。
左からリアム・ローソン、マックス・フェルスタッペン、角田裕毅、アイザック・ハジャー
◼️イベントのポイント
- 東京の公道でのF1マシンによるデモランは2019年の Red Bull Showrun 以来2度目。前回は Red Bull Racing が Hondaパワーユニットを搭載することを記念して開催し、F1マシン2台とF1ドライバー2名（マックス・フェルスタッペン、ピエール・ガスリー）が参加
- 2019年の Hondaパワーユニット搭載後、 Red Bull Racing は63勝、Racing Bulls（当時 Scuderia Alpha Tauri）が1勝、マックスがドライバーズタイトル４度そして、そして Red Bull Racing はコンストラクターズタイトルを2度制覇（2024年シーズン終了時点）
- 惜しくも2025年シーズンで Red Bull Racing/Racing Bulls と Honda の提携は終了。ラストイヤーの今年、レッドブルは Honda への感謝として本イベントに臨みます
- F1マシンは Red Bull Racing 第一黄金期の「RB7」と Racing Bulls 2025年リバリーの「RB7」、
第二黄金期の「RB16B」そして1965年の Honda F1初優勝時の「RA272」
- 日本史上最大、4名のF1ドライバーが操縦する4台のF1マシンのスピードと音、匂いや迫力ある疾走感、躍動感、臨場感を目の前で感じていただける貴重な機会
- 自動車免許を取得可能となった学生の方を対象に、世界最高峰のモータースポーツ技術に触れる
機会として学生応援券を特別に用意
◼️参加F1マシン
Honda「RA272」
60年前の1965年に開催されたF1世界選手権の最終戦メキシコGPで、Honda のF1初優勝を飾ったマシン
(c)Honda
詳細を見る :
https://global.honda/jp/racinggallery/main/RA272/
Red Bull Racing「RB7」
Red Bull Racing 第一黄金期中の2011年に12勝したマシン
- 2025年の Red Bull Racing リバリー・バージョン
Getty Images / Red Bull Content Pool
※写真は2019年の 神宮外苑でのRed Bull Showrun時のRB7
- 2025年の Racing Bulls リバリー・バージョン
Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
※写真は2024年に海外で行われたRed Bull Showrun時のVCARB01リバリーのRB7
詳細を見る :
https://www.redbullracing.com/int-en/cars/rb7
Red Bull Racing「RB16B」
2021年に Red Bull Racing 第二黄金期開始を飾った名車（11勝）。マックス・フェルスタッペンは自身初、Red Bull Racing として8年ぶり、Hondaパワーユニット搭載F1マシンとしては30年ぶりにドライバーズタイトルを獲得したマシン
Red Bull Racing / Red Bull Content Pool
詳細を見る :
https://www.redbullracing.com/int-en/cars/rb16b
◼️参加F1ドライバー
Oracle Red Bull Racing
【 マックス・フェルスタッペン 】
Will Cornelius / Red Bull Content Pool
生年月日 1997 年9 月30 日（27歳）
国籍 オランダ
備考 2021年よりドライバーズタイトル
4連覇、レース優勝63回のF1王者
詳細を見る :
https://www.redbull.com/jp-ja/athlete/max-verstappen-bio
【 リアム・ローソン 】
Will Cornelius / Red Bull Content Pool
生年月日 2002年2月11日（23歳）
国籍 ニュージーランド
備考 2025年Red Bull Racingに昇格
詳細を見る :
https://www.redbull.com/jp-ja/athlete/liam-lawson
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
【 角田裕毅（つのだゆうき) 】
Visa Cash App RB / Red Bull Content Pool
生年月日 2000年5月11日（24歳）
出身 神奈川県相模原市
備考 2024年シーズン終了時点でのF1
出場は90戦。日本人最多出場目前
詳細を見る :
https://www.redbull.com/jp-ja/athlete/yuki-tsunoda
【 アイザック・ハジャー 】
Visa Cash App RB / Red Bull Content Pool
生年月日 2004年9月28日（20歳）
国籍 フランス
備考 今年Racing BullsよりF1デビュー
詳細を見る :
https://www.redbull.com/jp-ja/athlete/isack-hadjar
■イベント実施概要
名称：
Red Bull Showrun x Powered by Honda
内容：
F1マシン4台とF1ドライバー4名によるデモンストレーション走行
日時：
4月2日（水）9:00開場、12:00開演、13:30頃終演
※時間は予定です。随時公式サイトでご確認ください。雨天決行、荒天中止
会場：
TOKYO BAY（お台場・青海）の特設コース（詳細マップは後日公式サイトで公開）
車両：
Red Bull Racing「RB16B」、「RB7」x 2台、Honda「RA272」の計4台
※RB7の1台はRacing Bulls 2025年リバリー（デザイン）での参加
※Honda「RA272」は天候次第では走行しない場合あり
ドライバー：
Red Bull Racing マックス・フェルスタッペン、リアム・ローソン
Racing Bulls 角田裕毅、アイザック・ハジャー
ﾁｹｯﾄ料金：
・学生応援券（Tシャツ付き）\1,500 対象：大学生、専門学生
※入場時に学生証を提示頂きます。T シャツは入場時にお渡し。
サイズはMまたはL ご希望に添えない場合があることをあらかじめご了承ください
・一般観覧券 \2,000 対象：小学生以上
販売ｽｹｼ゛ｭｰﾙ：
・2月26日（水）18:00～ 学生応援券、先行抽選受付開始
・3月2日（日）23:59 学生応援券、先行抽選受付終了
・3月9日（日）12:00 一般観覧券、販売開始（先着）
備考
・未就学児は成人1名につき1名まで同伴可能です
・先行抽選に漏れた大学生・専門学生の方は一般観覧券をお求めください
公式サイト：
https://redbullshowrun-poweredbyhonda.com/
総裁：
瑶子女王殿下
主催：
国際トップモータースポーツ体験事業実行委員会
協力：
レッドブル・ジャパン株式会社
本田技研工業株式会社
備考：
Red Bull Racing （チーム正式名：Oracle Red Bull Racing ）
本拠地：イギリス、コンストラクターズタイトル：6回、レース優勝：122回
https://www.redbullracing.com/
Racing Bulls（チーム正式名：Visa Cass App Racing Bulls Formula One Team ）
本拠地：イタリア、コンストラクターズタイトル：０回、レース優勝：2回
https://www.visacashapprb.com/
2019年に明治神宮外苑で開催した Red Bull Showrun の様子
Suguru Saito / Red Bull Content Pool
Getty Images / Red Bull Content Pool
Naoyuki Shibata / Red Bull Content Pool
Keisuke Kato / Red Bull Content Pool
Hondaパワーユニット搭載開始した2019年、F1世界選手権の第9戦オーストリアGPで
シーズン初優勝を飾り、表彰台で Honda への感謝を示すマックス ・フェルスタッペン
Getty Images / Red Bull Content Pool
■イベントに関して、よくあるご質問 & お問い合わせ先(https://redbullshowrun-poweredbyhonda.com/) 下部のFAQをご覧下さい
上記に無いご不明な点はメールにてお問合せください
redbullhonda@pointrag.co.jp
お問い合わせ電話番号は後日開通予定
（後日公式サイトにて掲出）
■チケットに関して、よくあるご質問 & お問い合わせ先(https://eplus.jp/qa/)をご覧下さい。
無い場合ページ下部「お問合せはこちら」よりお知らせ下さい