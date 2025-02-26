°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤ÈÆüËÜÍ¹À¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢²ñÄ¹¡§Ê¡¸¶ µªÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖUNIVAS¡×¡Ë¤ÈÆüËÜÍ¹À¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹:ÁýÅÄ 𥶡Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÍ¹À¯¡×)¤Ï¡¢2025Ç¯2·î26Æü(¿å)¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡ËÜ·ÀÌóÄù·ë¤ÎÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê¡¡
¤³¤ÎÅÙ¡¢UNIVAS¤ÈÆüËÜÍ¹À¯¤Ï¡¢Âç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¤¬UNIVAS¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ê¤ê¡¢UNIVAS¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UNIVAS¤Ï¡¢Âç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¤òÌÜÅª¤Ë2019Ç¯3·î¤ËÈ¯Â¤·¤Æ¤«¤é6Ç¯¤¬²á¤®¡¢³Ø½¤»Ù±ç¤Î½¼¼Â¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´Ä¶À°È÷¡¢Âç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¤Ï¡ÖÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ëー¥×¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¹Í¤¨Êý¡×¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ò¥²¥ó¥¤Ë¡ª powered by Team JP¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ò¿Þ¤ê¡¢¼Ò°÷¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ë226¹»¤Î²ÃÌÁÂç³Ø¤È39¤Î²ÃÌÁ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤òÊú¤¨¤ëUNIVAS¤È¡¢Á´¹ñ¤ËÌó24,000¤ÎÍ¹ÊØ¶É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ëー¥×¤Î¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤ÈÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¡º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»ö¹à
Î¾¼Ô¤È³ÆÃÏ¤ÎÂç³Ø¤¬Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¡¢³Ø¤Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆUNIVAS¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë Éô³èÆ°¤Î³°Éô»ØÆ³¼Ô¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤¹¤ë¡ÖJSPO¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä¥³ー¥Á¥ó¥°¥êー¥Àー»ñ³Ê¡×¤ÎÂç³ØÀ¸¼èÆÀ¼Ô³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ê£²¡Ë ¼«¼£ÂÎ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÉô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¡¦ÃÏ°èÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥«¥Ä¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¦¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ê£³¡Ë Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¡ÖÁí¹ç·¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÀßÎ©Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢Âç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ê£´¡Ë ÆüËÜÍ¹À¯¤¬ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ëー¥×¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡×¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥«¥é¥À¤¦¤´¤«¤»¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¡ÖMEKIMEKIÂÎÁà～¥«¥é¥À¤¦¤´¤«¤»¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª～¡×¤ÎÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÉáµÚ¡¦Å¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ê£µ¡Ë Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÁÏ½Ð¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß