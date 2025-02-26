大好評につき2025年春、分譲型住宅展示場「ガーデンシティ出西」第2弾開催!!
山陰中央テレビジョン放送株式会社
山陰を拠点とする住宅メーカー最新モデルハウス全8棟を2025年3月1日（土）～6月29日（日）まで４ヵ月間の期間限定公開。
毎週土日祝日は、動物ふれあい広場やはたらくくるま、キッズスポーツデー、ふわふわドームなどファミリー向けイベントを開催。
また、会期中は豪華景品の当たるモデルハウススタンプラリーも実施。
最新のモデルハウス見学（最新住宅機能体験）とファミリーイベントで、1日過ごせるスポットです。是非、ご家族でご来場ください♪
公式HPをチェック https://tsk-gardencity-shussai2.com/
【イベント概要】
会期：2025年3月1日（土）～6月29日（日）
営業日：毎週土日祝日10:00～17:00
平日：完全予約制 ※HPより要予約
会場：島根県出雲市斐川町出西4020番28外
入場料：無料（一部有料コンテンツあり）
主催：TSKさんいん中央テレビ（山陰中央テレビジョン放送株式会社）
出展モデルハウス：クレバリーホーム、アート建工/トコスホーム、アイフルホーム、HAPIALIKE、たなべの杜、ひらぎの、いちい、HINOKIYA
【ガーデンシティ出西II概要】
2023年6月3日（土）に、島根県出雲市の人気カルチャーエリア斐川町出西にグランドオープンした山陰最大級の住宅分譲地「ガーデンシティ出西」の二期分譲住宅地。
全21区画の分譲地で、全8棟のモデルハウスを一挙公開。会期終了後はモデルハウスの購入も可能。
また、出展住宅メーカーがガーデンシティ出西II内に保有する分譲地での新築も可能。保有区画に関しては各住宅メーカーに要確認。
【お問い合わせ先】
TSKさんいん中央テレビ事業部
電話番号：0852-20-8888（平日 9:30～18:00）
公式HP： https://tsk-gardencity-shussai2.com/