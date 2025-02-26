Mrs. GREEN APPLE、バンド史上最年少でのスタジアムツアー「ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～」Blu-ray/DVD　2月26日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Mrs. GREEN APPLEのBlu-ray/DVD「ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～」を2月26日（水）に発売します。

Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライヴハウス規模でおこなってきたツアーとして、これまでに６度開催された「ゼンジン未到」シリーズ。今作には、その10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライヴ（約140分）の模様を収録しています。83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像「Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～”」や、撮り下ろしインタビューも収められています。

初回限定BOXには、LPサイズ スクエアフォトブック（44P）、フォトフレーム & フォトカードセット（10枚）、MIXトートバッグ、トラベルポーチセット、ガジェットケース & 2チャーム（ミニラバーLight Stick & Rocket）、クリアカード（SNS風 / 10種）、フレークステッカー（10種 / 30枚入り）、シュシュなどのグッズが付属します。

今作のリリースを記念して、3月2日（日）に1度限りの上映イベント「Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～」SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWINGを全国47都道府県の映画館で開催します。

Mrs. GREEN APPLE - Blu-ray/DVD 『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』Official Trailer

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=C5jEeI3gOaM ]

Mrs. GREEN APPLE - Loneliness【LIVE from “ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～”】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CHseQQ3WETU ]

Mrs. GREEN APPLE - lovin’【LIVE from “ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～”】

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=at3CEJvdg2I ]

Mrs. GREEN APPLE Blu-ray / DVD「ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～」

2025年2月26日（水）発売

スペシャルサイト → https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/zenjinmitotoweltraum/

１.初回限定BOX 【Blu-ray + GOODS】

UPXH-29071 \19,800（tax in）

２.初回限定BOX 【2DVD + GOODS】

UPBH-29102 \19,250（tax in）

＜１.２.共通仕様＞

＊LPサイズ スクエアフォトブック（44P）

＊フォトフレーム&フォトカードセット（10枚）

＊GOODS

・MIXトートバッグ

・トラベルポーチセット

・ガジェットケース & 2チャーム（ミニラバーLight Stick & Rocket）

・クリアカード（SNS風 / 10種）

・フレークステッカー（10種 / 30枚入り）

・シュシュ

３.通常盤【Blu-ray】

UPXH-20144 \6,600（tax in）

４.通常盤【2DVD】

UPBH-20330/1 \6,050（tax in）

収録内容

Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライヴハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに６度開催された「ゼンジン未到」シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライヴ（約140分）を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。

Opening

CHEERS

VIP

ANTENNA

ロマンチシズム

ツキマシテハ

CONFLICT

青と夏

ライラック

橙

点描の唄

Blizzard

インフェルノ

私は最強

Loneliness

アポロドロス

L.P

ナハトムジーク

コロンブス

Magic

Dear

familie

lovin’

ダンスホール

愛情と矛先

我逢人

ケセラセラ

【特典映像】

Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～”

チェーン別オリジナル特典

UNIVERSAL MUSIC STORE：ミニブランケット(ロゴ使用)

Amazon.co.jp：スマホポーチ(ロゴ使用)

HMV全店(オンライン含む/一部店舗除く)：ビニールポーチ(ロゴ使用)

セブンネットショッピング：マフラータオル(ロゴ使用)

TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：フォトカードケース(ロゴ使用)

TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：B3ポスター(25年カレンダー仕様）(ライブ写真使用)

楽天ブックス：スマホショルダー(ロゴ使用)

応援店：ステッカー(ライブ写真使用)

【イベント情報】

「Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～」

SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING

特設サイト https://movies.shochiku.co.jp/zenjinmitotoweltraumcinema/

【Mrs. GREEN APPLE PROFILE】

大森元貴 (Vo/Gt)

若井滉斗 (Gt)

藤澤涼架 (Key)

2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー『エデンの園』は東名阪公演（8万人動員）を即日ソールドアウト。

メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日に初のベストアルバム『5』をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。

約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。

2024年、1月に映画「サイレントラブ」主題歌「ナハトムジーク」、4月にTVアニメ「忘却バッテリー」オープニング・テーマ「ライラック」、5月に映画「ディア・ファミリー」主題歌「Dear」、６月に「コロンブス」、７月にテレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング「アポロドロス」、そして８月にHonda新型FREED CMソング「familie」をリリースして、5ヶ月連続リリースを締め括った。また、7月6日(土)７日(日)にノエビアスタジアム神戸、7月20日(土)21日(日)に横浜スタジアムで、日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアー「ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～」を開催した。10月には世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて10日間に及ぶ“定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催した。

デビュー10周年を迎える2025年、“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日(火)にベストアルバム『10』のリリース、7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万人動員予定のライブ、また全国の商業施設とコラボレーション、全国での展覧会、2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演、さらに初のドキュメンタリー映画を製作することなど、さまざまなプロジェクトを発表している。2025年最初の新曲として、NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング「ダーリン」を1月20日(月)にリリースしたばかり。

【Mrs. GREEN APPLE INFO】

・Mrs. GREEN APPLE Official Website

https://new.mrsgreenapple.com/

・Mrs. GREEN APPLE Official YouTube

https://www.youtube.com/@MrsGREENAPPLE_Official/videos

・Mrs. GREEN APPLE Official X

https://x.com/AORINGOHUZIN/

・Mrs. GREEN APPLE Official Instagram

https://www.instagram.com/mgaband/?hl=ja

・Mrs. GREEN APPLE Official TikTok

https://www.tiktok.com/@mga_band_official

・Mrs. GREEN APPLE Official Facebook

https://www.facebook.com/Mrs.GREENAPPLEofficial

【Official Instagram】

大森元貴 https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

若井滉斗 https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/

藤澤涼架 https://www.instagram.com/ryoka_fujisawa_mga/