Madhappy：Los Angeles Dodgers、Chicago Cubsとのカプセルコレクションが3月7日に登場。コレクションを初披露するポップアップストアを渋谷PARCOで開催

株式会社Madhappy Japan

今、ロサンゼルスで圧倒的な支持を集めるLA発ブランド「Madhappy(マッドハッピー)」は、その人気の高さやブランドコンセプトに注目いただき、Major League Baseball(MLB)とのパートナーシップを結んでいます。このパートナーシップから生まれたLos Angeles DodgersやChicago Cubsとのカプセルコレクションが、3月7日(金)より日本で初登場します。

―共感がムーブメントを生む時代、そのリーディングブランド:Madhappy

MadhappyはLocal Optimist(ローカルオプティミスト)をコンセプトに掲げるファッションブランドです。Local Optimistとは直訳すると“身近な楽観主義者”。「身近なところからポジティブな影響を広げるブランド」、「ポジティブなマインドを持ち、周囲に良いエネルギーを伝えるブランド」というニュアンスが込められており、ファッションという身近なアイテム、地域に根付くコミュニティを通じて、前向きな思考や生き方、エネルギーを発信しています。

メンタルヘルスケアの重要性が広がるアメリカ社会において、多くのセレブリティがこのコンセプトに共感し、支持を表明。そのムーブメントが拡大しロサンゼルスのシーンを席巻するブランドへと成長しました。

―MLB東京シリーズを盛り上げるカプセルコレクションとポップアップストア

そんなMadhappyがMLB東京シリーズ by グッケンハイムで熱狂する東京をさらに盛り上げるべく、

Los Angeles DodgersやChicago Cubsとのカプセルコレクションを日本初披露。カルチャーの発信地・渋谷にポップアップストアを展開します。またロサンゼルスの旗艦店に併設しているカフェ「PANTRY(パントリー)」からインスピレーションを受けた「Madhappy Pantry」を出店し、PANTRYがこのポップアップのために開発したローカルの皆様を楽しませる、Los AngelesやChicagoをイメージした限定ドリンクやMadhappy Pantryオリジナルドリンクなど、特別なメニューを提供します。

ポップアップストアの空間デザインは、ロッカールームや球場のベンチボックスをイメージ。ストアの外はスタンド席のように階段状になっており、ストアと街がシームレスにつながる設計です。MadhappyのアイテムやMadhappy Pantryのドリンクを楽しみながら、心地よい空気感を体感してください。

・商品概要

Madhappyのシグネチャーアイテムであるフーディーをはじめ、スウェットパンツ、Tシャツ、キャップといったラインナップを揃えました。本コレクションでは、Los Angeles DodgersおよびChicago CubsのロゴとMadhappyのシグネチャーディテールを融合させたフーディー、スウェットパンツ、Tシャツ、キャップを展開し、それぞれフロントとバックにチームロゴやブランドロゴをあしらったデザインが特徴です。

Los Angeles Dodgers Capsule CollectionDodgers Fleece Hoodie / Color: Noir/ \36,300(taxin)Dodgers 2025 Fleece Hoodie / Color: Ravine / \36,300(taxin)Dodgers 2025 Fleece Hoodie / Color: Sod / \36,300(taxin)

Dodgers Fleece Sweatpant / Color: Noir / \33,000(taxin)Dodgers 2025 Fleece Sweatpant / Color: Ravine / \33,000(taxin)Dodgers Fleece Hoodie / Color: White / \36,300(taxin)

Dodgers 2025 Tee / Color: Ravine / \16,500(taxin)Dodgers 2025 Tee / Color: White / \16,500(taxin)Dodgers Fleece Sweatpant / Color: White / \33,000(taxin)Dodgers Fleece Crewneck / Color: Ash / \33,000(taxin)Dodgers Knit Crewneck / Color: Ash / \33,000(taxin)Dodgers 47 Clean Up / Color: Twilight / \14,300(taxin)Dodgers 47 Clean Up / Color: Dodger / \14,300(taxin)Dodgers 47 Bowtie Clean Up / Color: White / \14,300(taxin)Dodgers 47 Bowtie Clean Up / Color: Dodger / \14,300(taxin)

Chicago Cubs Capsule CollectionCubs Fleece Hoodie / Color: Ash / \36,300(taxin)Cubs Hoodie / Color: Pageant / \36,300(taxin)Cubs Tee / Color: Pageant / \16,500(taxin)

Cubs Fleece Sweatpant / Color: Ash / \33,300(taxin)Cubs 47 Clean Up / Color: Pageant / \14,300(taxin)Cubs Tee / Color: White / \16,500(taxin)Cubs 47 Bow Tie Clean Up / Color: Lake / \14,300 (taxin)

Madhappy x MLB TOKYO SERIES Seasonal Shop

Madhappy x MLB TOKYO SERIES Seasonal Shop

3/7(Fri) - 3/19(Wed)

11:00 - 21:00 (最終日:20:00閉店)

渋谷 PARCO 1F ・ 公園通り広場

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1

Madhappy Pantryでは、MadhappyとLos Angeles Dodgers商品のMadhappyロゴが描かれたラテアート付きのスペシャルドリンク「Cali-for-Zen(\830+tax)」、Cubs商品のMadhappyのロゴが描かれた「Sweet Mocha Chicago(\830+tax)」、そしてMadhappyのシグネチャードリンク「Mental Temple 2(\830+tax)」の3種類を提供します。

また、Madhappyと「Shake Shack(R)」とのコラボレーションにより、Shake Shackのオリジナルレモネードを販売するほか、Shake Shack渋谷店で使用可能なクーポンを配布し、クーポンをご利用いただいた方には渋谷店限定のMadhappyオリジナルステッカーをプレゼントします。

URL: madhappy.jp(https://madhappy.jp/)

Instagram: @madhappyjp(https://www.instagram.com/madhappyjp/)

ABOUT PANTRY

ロサンゼルス・ウェストハリウッドのメルローズアベニューにあるMadhappyの旗艦店には、店舗内にカフェPANTRYが併設されており、人々が集い、共に時間を楽しめるコミュニティの場としても地域の方々に活用いただいております。

PANTRYでは、東京生まれのカフェ「HOTEL DRUGS(ホテルドラッグス)」オーナーバリスタのナタリーが監修した、抹茶ラテやエスプレッソドリンクを中心としたビバレッジメニューを販売。MadhappyやPANTRYのコンセプトや活動に共感いただき、通常コラボレーションを行わないフードブランドとのコラボレーションや、他では展開されていない特別なメニューの提供を実現しています。

ABOUT MADHAPPY

ロサンゼルスを拠点とするファッションブランドです。世界をもっと楽観的でポジティブなものに変えるために、アパレル、イベント、そして実験的なリテールスペースを通じて個々の表現を追求しています。「ローカルオプティミスト(Local Optimist)」というコンセプトを基に、日常生活の中にある喜びや幸せを強調し、コミュニティのつながりを深めることを目指しています。季節ごとのレディ・トゥ・ウェアコレクションで楽観的でポジティブな信念を表現し、メンタルヘルスの話題をオリジナルマガジンやポッドキャストを通じてオープンに発信することで、メンタルヘルスケアは自然で当たり前なものという意識を拡めています。

Hailey Bieber(ヘイリー・ビーバー)、Jay-Z (ジェイ・ジー) 、Kendall Jenner(ケンダル・ジェンナー)そしてLeBron James (レブロン・ジェームズ)などハリウッドのセレブリティの愛用者も多いことで知られています。また、UGG (アグ)、Salomon (サロモン)、Columbia Sportswear (コロンビアスポーツウェア)、Beats by Dr.Dre(ビーツバイドクタードレ)とのコラボレーションを実現。ブランド独自の視点を取り入れたフーディーやスウェット、アクセサリーなどが注目を集めており、ポップアップストアもこれまでにロサンゼルス、ニューヨーク、アスペン、マイアミなど様々な場所で展開してきました。

2023年11月、ロサンゼルス・ウェストハリウッドのメルローズアベニューに初めての路面店をオープン。店舗内のカフェスペース「PANTRY(パントリー)」では、東京生まれのカフェ「HOTEL DRUGS(ホテルドラッグス)」オーナーバリスタのナタリーが監修し、様々なフードパートナーを取り入れた中で、抹茶ラテやエスプレッソドリンクを中心としたビバレッジメニューを販売。

2024年2月に「Madhappy Inc.(本社:Los Angeles, USA/CEO Peiman Raf(ペイマン・ラフ)」と、株式会社サザビーリーグ(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷/代表取締役社長 角田良太)が合弁契約を締結し、Madhappy Japanを設立いたしました。

URL: madhappy.jp(https://madhappy.jp/)

Instagram: @madhappyjp(https://www.instagram.com/madhappyjp/)

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.

Visit MLB.com.