名作『少年アシベ』の高校生版！ 青春ストーリー『青少年アシベ』最終巻が2月27日に発売！ 完結を記念してキャンペーン開催！
月刊アクションおよびwebアクションにて好評を博した『青少年アシベ』（原作・構成：森下裕美、作画：笑平）が、2月27日に発売されるコミックス第9巻にてついに完結を迎えます。
『青少年アシベ』は、あの名作『少年アシベ』の登場人物たちが高校生になった姿を描いた青春ストーリーです。もちろんゴマちゃん（なんと3世代）も大活躍！完結を記念し、特別なキャンペーンを実施いたします。
●サイン本orサイン色紙プレゼント
webアクション公式Xアカウント（@webcomicactionf(https://x.com/webcomicaction)）にて、笑平先生、森下裕美先生のサイン本またはサイン色紙を、抽選で合計7名様にプレゼントいたします！
公式アカウントをフォローのうえ、キャンペーンポストをリポストすれば応募完了です！
[応募期間]
2月27日（木）～3月27日（木）
公式アカウント：https://x.com/webcomicaction
【プレゼント内容】
・笑平先生と森下裕美先生のサイン本（第9巻）を5名様に
・笑平先生のサイン色紙を1名様に
・森下裕美先生のサイン色紙を1名様に
●電子コミックス無料＆割引
各電子書店にて、『青少年アシベ』を対象としたお得な電子コミックスのキャンペーンを実施！
[実施期間]
2月27日（木）～3月12日（水）
[実施内容]
・『青少年アシベ』１、２巻 ストリーミング無料
・『青少年アシベ』１～６巻 割引
●書誌情報
『青少年アシベ』９巻【完】
原作・構成：森下裕美／漫画：笑平
発売日：2025年2月27日
定価：770円（税込）
判型：B6判
発行元：株式会社双葉社
レーベル：アクションコミックス
▷９巻詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758606270000000?type=2
▷１巻詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758513660000000?type=2