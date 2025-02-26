【11年ぶり待望の重版決定】世紀末の光と闇の魔術師『オーブリー・ビアズリー』が重版出来！

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は2013年12月に発売した書籍『オーブリー・ビアズリー』を11年ぶりに重版いたしました。

世紀末のイギリスに現れ、大胆なデフォルメや奇想ともいえる圧倒的なデザイン力で「鬼才」と謳われながら、25歳の若さでこの世を去ったビアズリー。日本でも、手塚治虫から資生堂デザインにまで影響を与えたカリスマの作品集、待望の刊行です。

解説・監修： 海野弘

1939年東京生まれ。評論家、作家。早稲田大学ロシア文学科卒業。平凡社に勤務。『太陽』編集長を経て独立。美術、映画、音楽、文学、都市論、ファッションなど幅広い分野で執筆を行う。著書多数。

書籍概要

書名：『オーブリー・ビアズリー』

https://pie.co.jp/book/i/4417/

仕様：B5判（257mm×186mm）／ソフトカバー／296Pages（Full Color）

定価：本体3,000円+税

ISBN：978-4-7562-4417-8 Ｃ3071

解説・監修： 海野弘

発売日：2013年12月18日

発行元：パイ インターナショナル

※2025年2月17日（月）重版出来分より本体価格3,000円（旧本体価格 2,800円）に改定いたしました

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

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