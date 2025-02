【受賞】「廃プラ再生体験ワークショップセット」が、一般社団法人日本ホビー協会主催「Japan Handmade of The Year 2025」で、経済産業省製造産業局長賞を受賞しました。

株式会社オリジナルマインド

このたび、株式会社オリジナルマインド(長野県岡谷市、代表取締役:秋津浩紀)が提供する「廃プラ再生体験ワークショップセット レンタルサービス」が、一般社団法人日本ホビー協会が主催する「Japan Handmade of The Year 2025」において、経済産業省製造産業局長賞を受賞いたしました。

これにより、同協会が2025年4月17日(木)~19日(土)に東京ビッグサイトで開催する「第49回2025日本ホビーショー」内の特設展示コーナーにて、「廃プラ再生体験ワークショップセット」が説明パネルと共に展示されます。

「Japan Handmade of The Year 2025」とは

一般社団法人日本ホビー協会が主催する「Japan Handmade of The Year」は、プロ、アマを問わずハンドメイドの商品・サービス、作品、活動を対象としたコンテストです。今よりももっとハンドメイドを楽しく豊かに感じられるような、これからのハンドメイドの価値を高めるモノやコトが幅広く表彰されます。



受賞作品の一覧は、「Japan Handmade of The Year2025」公式ページ(https://hobby.or.jp/jhoty/) にてご覧いただけます。

「経済産業省製造産業局長賞」受賞内容

受賞対象の「廃プラ再生体験ワークショップセット レンタルサービス」は、手動射出成形機「INARI M06/M12」を使って、身近な廃プラスチックをリサイクルするワークショップを開催できるセットを貸し出すサービスです。

体験を通して、リサイクルの仕組みを楽しく学べます。

このセットを使うことで、ペットボトルキャップなどを溶かして成形し、カラフルなどうぶつマグネットに生まれ変わらせることができます。金型や工具など、必要なものがすべて揃ったレンタル形式で手軽に利用できるため、教育機関や自治体でのイベント、企業のSDGs活動にも最適。ハンドメイドのワクワクを広めながら、環境意識を育むリサイクル体験を提供することができます。



このような側面から、「Japan Handmade of The Year 2025」の企業・団体部門において、ハンドメイドホビーを通じたSDGsの促進や環境への取り組み、子供たちへの教育といった観点から評価され、経済産業省製造産業局長賞を受賞しました。

経済産業省講評

本作品は、環境問題への意識を高めるとともに、ものづくりの楽しさを体験できる画期的なワークショップツールです。ペットボトルキャップなど身近なプラスチックを材料にして手動式射出成形機を使用することで、誰もが簡単にカラフルなどうぶつマグネットを作ることができ、プラスチックリサイクルのプロセスを体験できる点が大きな魅力となっています。教育現場や地域イベントでの活用が進むことで、持続可能な社会への理解を深めるきっかけとなることが期待されます。リサイクルの実体験を通じて、環境問題を「自分ごと」として捉えられる意義のある取り組みであることが高く評価されました。

経済産業省製造産業局長賞|廃プラ再生体験ワークショップセット レンタルサービス(https://hobby.or.jp/jhoty/#:~:text=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81%E8%A3%BD%E9%80%A0,%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9)

レンタルサービスのページでは、サービスの詳細のほか「廃プラ再生体験ワークショップセット」を通じて、全国のワークショップで廃プラスチックがどのように新たな形へと生まれ変わっているのかもご覧いただけます。

レンタルサービスの詳細を見る :https://www.originalmind.co.jp/products/workshop

「廃プラ再生体験ワークショップセット」が日本ホビーショーで展示されます。

「廃プラ再生体験ワークショップセット」を含む「Japan Handmade of The Year2025」受賞作品は、「第49回2025日本ホビーショー」内のステージに隣接した特設展示コーナーに、説明パネルとともに展示予定です。ものづくりの新たな可能性を、ぜひ会場でご覧ください。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/85839/table/17_1_1a38845bcb28237aaec4c0a77bf4c401.jpg ]

日本ホビーショーの詳細を見る :https://2025.hobbyshow.jp/

わたしたちについて

人はなぜ、ものをつくるのか。

「つくりたい」という欲求はどこからくるのか。

技術者にとって、つくることは生きることだ。

オリジナルマインドは、「つくりたい」をつくる会社です。

会社名:株式会社オリジナルマインド

所在地:〒394-0005 長野県岡谷市山下町1-1-9

事業内容:小型工作ツールの開発と販売 / FA部品のリユース品の動作確認と販売

代表者名:代表取締役社長 秋津 浩紀

オンラインストア(https://www.originalmind.co.jp/)

コーポレートサイト(https://www.originalmind.co.jp/company/)

