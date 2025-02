ドバイの日本料理店 【崇寿 TakaHisa】 が伝説の三つ星シェフ、世界的巨匠アラン・デュカス氏を迎えコラボレーションを開催。1日限りの夢の共演が実現

TakaHisa Restaurant

アラブ首長国連邦・ドバイの高級日本料理店「崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant」(以下、「崇寿 TakaHisa」)は、2025年2月18日、世界の美食界を牽引する巨匠アラン・デュカス(ALAIN DUCASSE)氏との夢のコラボレーションを実現しました。最年少で三つ星を獲得するなどミシュランの歴史に名を刻み、世界各地で数々の名店を手掛けてきたデュカス氏が、ゲストの目の前で調理を披露する機会は極めて稀であり、当日は訪れた人々が目の前で繰り広げられる夢のような光景に心を奪われ、五感で味わう極上の体験に酔いしれました。

「崇寿 TakaHisa」は、すしシェフ・行方 崇(なめかた たかし)と和牛シェフ・上田 寿夫(うえだ ひさお)の2名の料理長が率いるレストランです。2025年は、世界的に権威のあるグルメアワード「World’s 50 Best Restaurants」の中東・北アフリカ地域版「MENA's 50 Best Restaurants 2025」において、初エントリーで41位にランクイン(受賞1月28日)し、さらにフランス発のレストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)」において、ドバイの日本料理部門で最高評価(3トック、15.5点)を獲得(受賞2月4日)するという高い評価を得ています。

本コラボレーションには、デュカス氏が最も信頼を寄せる料理人の一人であり、彼のレストランでエグゼクティブシェフを務めたロマン・メデール(ROMAIN MEDER)氏も参加。世界トップクラスの料理人たちによる、まさに夢の競演となりました。(左から順に、ロマン・メデール氏、行方 崇 、上田 寿夫、アラン・デュカス氏)

・伝説の共演が生んだ唯一無二の美食体験。 「崇寿 TakaHisa」との親和性、“デュカスイズム”が息づくコースの全貌とは

今回のコースでは、アラン・デュカス氏の料理哲学が随所に表現され、伝統技術と現代的アプローチを融合させた独自の美学が際立つ内容となり、大きな反響を呼びました。特に、長年探求してきた“精進料理”にインスパイアされた料理が色濃く反映され、季節の野菜を巧みに取り入れた構成は、まさに彼の真髄を体現するもの。本物の日本料理を追求する「崇寿 TakaHisa」との親和性も極めて高く、唯一無二の美食体験へと昇華されました。

(手前から順に、行方 崇 、アラン・デュカス氏、ロマン・メデール氏)

料理はデザートを含む全9品で構成され、ペアリングにはコースに合わせた8種類の「スペシャルワインペアリング」に加え、柚子・梅・紫蘇・山葵など日本の食材をフルーツやお茶と組み合わせた全6種類の「ノンアルコールペアリング」も用意されました。

料理の中でも特に印象的な3品をご紹介します。

■SQUASH. SEED YOGURT & CAVIAR

日本のかぼちゃとパンプキンシード、キャビアを贅沢に使用した一品。細切りカボチャはヨーグルトソースで和えてフレッシュな酸味を添え、キャビアのやさしい塩気とコクが絶妙に調和し、それぞれの持ち味を活かしながら組み合わせの妙を発揮していた。

■「WHITE ASPARAGUS. QUINOA & CLEMENTINE」

ホワイトアスパラはゆっくりと時間をかけた火入れで、甘さを極限まで引き出す。ソースには、アスパラの皮を白身魚の骨と乳で煮出し、青い風味と旨味を余すことなく抽出。さらに、日本のみかんは炙ることで凝縮した果汁を加え、豊かな甘みと酸味でコントラストを演出。特に注目したいのは、肉は使用せずキヌアとセロリの茎を羊の腸に詰めたソーセージ。1日乾燥させることで旨味を凝縮。キヌアの滋味深い味わいと、セロリの風味がふわっと鼻腔を抜ける独創的なアプローチ。

■「SEA SCALLOP. TURNIP & POLLEN」

ホタテ、日本の蕪、蜂蜜花粉が織りなす、自然の恵みとデュカス氏の美学を感じる一皿。

ホタテは片面のみを低温でじっくりソテーし、みずみずしく仕上げる。アクセントとなるのは、オーガニックレモンを丸ごと高温で焼き上げてペースト状にしたソース。この芳しい柑橘の豊かな風味と酸味が、ホタテと蕪の甘みを引き立てる。さらに、蕪の葉やにんじんの葉を絞ったジュースと鶏出汁のソースには、蜂蜜花粉を加えることで、目を閉じると野山が広がるような余韻を実現。

特別コース & ペアリング一覧

【特別コラボレーションコース】

1.SQUASH. SEED YOGURT & CAVIAR

日本産かぼちゃ、パンプキンシード、ヨーグルト&キャビア

2.OZAKI BEEF KATSU SANDO

尾崎牛のカツサンド

3.TRUFFLE CAVIAR PASTA

トリュフキャビアパスタ

4.WHITE ASPARAGUS. QUINOA & CLEMENTINE

ホワイトアスパラガス、キヌアソーセージ、みかん

5.SEA SCALLOP. TURNIP & POLLEN

ホタテ、日本産 蕪、蜂蜜花粉

6.AWABI KIMO SAUCE

鮑の肝ソース

7.SUSHI OMAKASE

すしおまかせ

8.CABBAGE. CHICKEN LIVER & BLACK TRUFFLE

キャベツ 鶏レバー&黒トリュフ

9.HOJI TEA CHOCOLATE

ほうじ茶チョコレート

【ワインペアリング】(全8種類)

今回のペアリングには、アラン・デュカス氏が長年の親交を持つ ドン ペリニヨン ソサエティーの協力のもと、ドン ペリニヨンの中でも特に希少な3種が含まれました。さらに、ドン ペリニヨンの元セラーマスターであり、シャンパーニュ界のレジェンドと称されるリチャード・ジョフロワ氏が手がけた日本酒「IWA 5」もペアリングに選ばれ、フレンチと和の融合を象徴する特別なラインナップが実現しました。

1.DOM PERIGNON JEAN-MICHEL BASQUIAT TRIBUTE

Vintage Brut 2015 | Champagne, France

2.DOMAINE AMELIE & CHARLES SPARR ARMOUR INTERDIT

Pinot Noir 2021 | Alsace, France

3.LEON BEYER GRAND CRU EICHBERG

Riesling 2013 | Alsace, France

4.LOUIS-BENJAMIN DAGUENEAU "SILEX"

Pouilly-Fume 2019 | Loire, France

5.PIERRE-YVES COLIN-MOREY PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU "LES CHAMPS-GAINS"

Bourgogne 2020 | France

6.DOM PERIGNON P2

2004 | Champagne, France

7.IWA 5

Japan

8.DOM PERIGNON ROSE

2009 | Champagne, France

【ノンアルコールペアリング】(全6種類)

1.SENCHA YUZU

COLD-BREWED SENCHA TEA, YUZU JUICE

2.UME PLUM GINGER FIZZ

UME PLUM, FRESH GINGER

3.SHISO PINEAPPLE COOLER

PINEAPPLE AND SHISO LEAVES

4.JAPANESE MELON

PREMIUM JAPANESE MELON WITH FLORAL ESSENCE

5.CUCUMBER WASABI TONIC

CUCUMBER JUICE, WASABI-INFUSED

6.LEMONGRASS BASIL FIZZ

FRESH LEMONGRASS, FRESH BASIL

世界の美食家たちが注目するドバイの日本料理店「崇寿 TakaHisa」と、美食の歴史を築いてきたデュカス氏。両者のコラボレーションは、美食シーンに新たな伝説を刻みました。

世界的巨匠アラン・デュカス氏を迎え、夢の共演が実現。イベントを支えたシェフ、サービススタッフとともに記念の一枚。

【アラン・デュカス(ALAIN DUCASSE)プロフィール 】

フランス出身でモナコ国籍のシェフ。

史上最年少で3つ星を獲得したことや、異なる国で3つ星を獲得した世界初のシェフとして知られ、現役シェフでミシュランの星を最も多く獲得している。

パリ8区のオテル・プラザ・アテネのレストラン「アラン・デュカス」や、モナコのレストラン「ルイ・キャーンズ(Louis XV)」の他、世界各地でレストランを経営する。

・中東で最も注目される日本料理店「崇寿 TakaHisa」とは?日本でも入手困難な珠玉食材が揃う

「崇寿 TakaHisa」は、アラブ首長国連邦・ドバイのブルーウォーターズ(Bluewaters Island)に店を構える高級日本料理店です。世界の美食家や星付きシェフ、ロイヤルファミリー、そして多くの著名人にご愛顧いただき、ドバイを代表するレストランの一つとして高い評価を頂戴しております。

当店の魅力は、卓越した"すしと和牛"を専門に提供することにあります。すしシェフの行方 崇(なめかた たかし)と和牛シェフの上田 寿夫(うえだ ひさお)の2名が料理長を務め、それぞれが極めた逸品をコースとアラカルトでご堪能いただけます。(店名の「崇寿」は、両料理長の名前から一字ずつ取っています。)

評価は年々高まり続けており、中東のさまざまなグルメアワードでも多数の受賞歴を誇ります。

【受賞歴】

●「MENA's 50 Best Restaurants 2025」41位(2025年1月28日)

世界的に権威のあるグルメアワード「World’s 50 Best Restaurants」(世界のベストレストラン50)の中東・北アフリカ地域版「MENA's 50 Best Restaurants 2025」において、NEWエントリーで41位にランクイン。日本人オーナーのレストランが受賞するのは史上初。

●「Gault&Millau」3トック、15.5点 (2025年2月4日)

フランス発のレストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)」 UAE AWARDS 2025において、ドバイの日本料理部門で最高評価を獲得。同時に、地域で最も優れたレストランを讃える「HOME CROWN RESTAURANT OF THE YEAR」を受賞。

「MENA's 50 Best Restaurants 2025」授賞式にて、受賞シェフに贈られる赤いスカーフを肩にかける、すしシェフ・行方 崇(左)と和牛シェフ・上田 寿夫(右)「Gault&Millau 2025」3トック受賞の楯(右)と「HOME CROWN RESTAURANT OF THE YEAR」受賞の楯(左)■厳選された最高級の食材を日本から直送

「崇寿 TakaHisa」では、豊洲市場から最高ランクの鮮魚を週3~5回の頻度で直送しております。はだての生雲丹をはじめ、マグロは名店御用達の「やま幸」、釣りの活〆キンキ、のど黒は上対馬の釣りブランドアカムツ「紅瞳(べにひとみ)」など、最上級の食材のみを厳選。さらに、和牛も日本からトップブランドを仕入れております。

こうしたこだわり抜いた食材を使用した料理が味わえるレストランとして、ドバイでも広く認知されております。

「崇寿 TakaHisa」に入荷される珠玉食材。名店御用達の「やま幸」のマグロはだての生雲丹釣りの活〆キンキ■観光客と富裕層が集まるラグジュアリーリゾートエリアに位置する

当店は、ドバイ・ブルーウォーターズのバンヤンツリーホテル内にあります。このエリアは、高級ホテルやレジデンスが揃う人工島で、世界最大級の観覧車「アイン・ドバイ(Ain Dubai)」があることでも有名です。観光客はもちろん、ラグジュアリーなライフスタイルを求める富裕層にも人気のエリアです。

非日常の開放感に包まれながら、極上の美食とともに至福のひとときをお過ごしください。

すしシェフ・行方 崇 (右) 、和牛シェフ・上田 寿夫(左)■店舗詳細

店名:崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant

住所:First Floor, Banyan Tree Dubai, Bluewaters Island, Dubai, United Arab Emirates

アラブ首長国連邦 ドバイ ブルーウォーターズ バンヤンツリーホテル

HP:https://takahisa.ae/index.html

Instagram:https://www.instagram.com/takahisa_dubai/

【メディア出演情報・掲載歴】

●TBS「情報7daysニュースキャスター」(2024年9月7日放送)

・(特集)今 世界が求める日本人 引く手あまたの寿司職人

●朝日新聞(2025年1月24日)

・落札値3032万円のチャンピオン松坂牛「ともみ7」号をドバイ「崇寿 TakaHisa」が購入!2月から特別コース開始

●読売新聞(2025年1月17日)

・ロイヤルファミリーも訪れるドバイ高級日本料理店でチャンピオン松坂牛の提供開始

●ARAB NEWS

・TakaHisaと「アジア50ベスト2023」1位のタイのレストラン「ル・ドゥ」がコラボレーション(2024年9月25日)

・TakaHisaとミシュラン3つ星「ル・サンク」のクリスチャン・ル=スケール氏がドバイ・ワールド・キュイジーヌでコラボレーションディナーを開催(2024年2月21日)、その他多数

