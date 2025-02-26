TVアニメ『アオのハコ』の2025 - 2026 CALENDARの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『アオのハコ』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『アオのハコ』の商品の受注を2月14日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1467?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼2025 - 2026 CALENDAR

猪股大喜、鹿野千夏、蝶野雛、笠原匡、針生健吾、兵藤将太、遊佐柊仁、守屋花恋の印象的なシーンを卓上カレンダーに仕上げました。

日々のスケジュール管理を楽しくサポートし、毎日をより充実させてくれるアイテムです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ： \1,980(税込)

サイズ：（約）高さ13.8×幅18.2×奥行き7.5cm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1467?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会