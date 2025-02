金融系スタートアップLiNKX、北國FHDとの資本業務提携を強化

リンクス株式会社

リンクス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:オサムニア・モハメッド、以下「LiNKX」)は、株式会社北國フィナンシャルホールディングス(本社:石川県金沢市、代表取締役社長:杖村修司、以下「北國FHD」)と次期コアバンキングシステム開発および同システムの横展開の推進を目的とした業務提携をより強固にするために、北國FHDの子会社である株式会社QRインベストメント(本社:石川県金沢市、代表取締役:浜野文雄、以下「QRインベストメント」)に対して第三者割当増資を実施いたしました。

◆LiNKXについて

LiNKXは、世界標準のアーキテクチャを熟知した専門人材を抱え、クラウドネイティブの高い技術力等を強みとして、顧客のシステム開発を支援するスタートアップです。社員の8割超がソフトウェアエンジニアであり、その半数以上が海外出身者で占められているエンジニアリングカンパニーです。

主に、金融分野において、銀行向けの次期コアバンキングシステムや決済システム等の社会に欠かすことのできない「ミッション・クリティカル・システム」のモダン化(※)を支援するパートナーとして事業を展開しております。

LiNKXは、顧客がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、生産性を向上することで、顧客だけではなくそれらのサービスを利用する消費者や地域経済等を含めて、社会全体に対して好循環を創出することを目指しております。

※システムのモダン化:老朽化したレガシーなシステムを最新技術で置き換えて刷新すること

◆資本業務提携強化の背景

次期コアバンキングシステムの開発推進を目的に、2024年4月、LiNKXは北國FHDと資本業務提携を締結し、北國銀行のシステムモダン化を支援してきました。

レガシーなプログラム言語COBOLからの脱却とシステムのモダン化を掲げた本プロジェクトは、2026年度の稼働開始に向け順調に進捗しています。今後、両社はこのシステムや開発ノウハウを地域金融機関向けに展開し、新たなビジネスモデルの構築やシステム内製化の推進を支援することを目指します。

今回の資本業務提携の強化は、次期コアバンキングシステムの開発体制と地域金融機関向けの展開における業務連携を一層強固なものとします。LiNKXは、システム開発への貢献をさらに深め、本格的な横展開の実現に向けて取組んでまいります。

◆代表者からのコメント

北國FHD 代表取締役社長 杖村 修司

この度、リンクス株式会社との資本業務提携をさらに強化できたことを大変嬉しく思います。北國FHDは、次期コアバンキングシステムの開発において、銀行業務の生産性向上と効率化を目指してまいりました。今回の提携強化により、我々はさらに多くの地域金融機関に対して、最新のシステムを提供し、地域経済の発展に寄与することを目指します。

リンクス株式会社とのパートナーシップを通じて、日本の金融インフラの未来を共に創り上げていくことを楽しみにしております。

QRインベストメント 代表取締役 浜野 文雄

この度、弊社はリンクス株式会社への投資を決定いたしました。今回の投資は、我々の長期的なビジョンと戦略に完全に一致しており、持続可能な成長と価値創造を追求する上で重要な役割を果たすと確信しております。リンクス株式会社の高い技術力と成長ポテンシャルに大きな期待を寄せております。

今後もリンクス株式会社との協力を通じて、業界、地域全体の発展に寄与し、共に新たな価値を創造していくことを楽しみにしております。

LiNKX 代表取締役社長 オサムニア・モハメッド

We are excited to announce a capital alliance with Hokkoku FHD, building on the strong foundation we established last year when we first partnered to modernize the core banking - one of the most mission-critical systems in finance.

This deepened alliance reflects our shared commitment to a COBOL-free future, driving higher banking productivity and unlocking new efficiencies. Now, we are expanding our vision even further, working together to extend this next-generation core banking system to more banks that need modernization.

This partnership is not just about transforming one system - it’s about creating the future of Japan’s financial infrastructure. We look forward to making a lasting impact, together.

<日本語訳>

この度、北國FHDとの資本業務提携をさらに強化できたことを、大変嬉しく思います。

当社は昨年より、金融業界において最も重要なシステムの一つであるコアバンキングシステムのモダン化を推進するパートナーとして、北國FHDとの強固な関係を築いてきました。

今回の提携強化は、両社が共有する「脱COBOLの未来」への強い意志を示すものであり、今後さらに銀行業務の生産性向上を加速させてまいります。そして、この取組みを広げ、コアバンキングシステムのモダン化を必要とするより多くの銀行を支援してまいります。

このパートナーシップは、単なるシステム変革にとどまらず、日本の金融インフラ全体の未来を創ることを目指すものです。両社の挑戦が、金融業界に持続的な価値を提供し続けることを期待しています。

◆北國FHD 会社概要

・会社名:株式会社北國フィナンシャルホールディングス

・代表取締役社長:杖村 修司

・所在地:石川県金沢市広岡2丁目12番6号

・設立:2021年10月1日

・企業URL:https://www.hfhd.co.jp/

◆QRインベストメント 会社概要

・会社名:株式会社QRインベストメント

・代表取締役:浜野 文雄

・所在地:石川県金沢市武蔵町1番16号 CROSS武蔵町6階

・設立:2021年6月10日

・企業URL:https://www.hfhd.co.jp/qri/

◆LiNKX 会社概要

・会社名:リンクス株式会社

・代表取締役社長:オサムニア・モハメッド

・所在地:東京都港区虎ノ門4丁目1番40号 江戸見坂森ビル8階

・設立:2020年7月15日

・企業URL:https://www.linkx.dev/